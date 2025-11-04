Chính phủ đề xuất bỏ giới hạn lái xe 48 giờ/tuần đối với tài xế xe tải

Đáng chú ý, dự thảo cấm cơ quan chức năng yêu cầu giấy tờ giấy nếu thông tin đã có trên căn cước điện tử. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng, đã trình Quốc hội dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự.

Trong đó, hai đề xuất quan trọng sửa đổi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Căn cước đang thu hút sự chú ý lớn. Đối với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Chính phủ đề nghị quy định người lái ôtô kinh doanh vận tải không được lái liên tục quá 4 giờ.

Tài xế vận tải đang bị kiểm soát thời gian làm việc không quá 48 giờ mỗi tuần như hiện nay.

Tuy nhiên, dự thảo đề xuất bãi bỏ quy định giới hạn thời gian làm việc không quá 48 giờ mỗi tuần như hiện nay. Thay vào đó, tổng thời gian làm việc trong ngày và trong tuần của tài xế sẽ thực hiện theo các quy định chung của Bộ luật Lao động.

Bộ Công an cho biết, việc bỏ giới hạn 48 giờ mỗi tuần xuất phát từ kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam và nhiều doanh nghiệp. Các đơn vị này cho rằng giới hạn cũ đang gây khó khăn cho hoạt động vận tải, làm giảm tính linh hoạt, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm vận chuyển hàng hóa và hành khách. Trong khi đó, Bộ luật Lao động đã cho phép làm thêm giờ tối đa 300 giờ mỗi năm, phù hợp với đặc thù của ngành.

Dự thảo cũng quy định thêm về màu đèn ưu tiên, cho phép xe quân sự làm nhiệm vụ khẩn cấp được gắn đèn nhấp nháy xanh - đỏ thay vì chỉ màu đỏ như hiện tại. Ngoài ra, ôtô kinh doanh vận tải, xe đầu kéo, xe cứu thương và xe vận tải nội bộ phải gắn thiết bị giám sát hành trình và camera ghi hình tài xế. Riêng xe chở người từ 8 chỗ trở lên bắt buộc phải có thêm camera trong khoang hành khách.

Nghỉ ngơi sau mỗi 4 tiếng lái xe được nhiều tài xế xe đường dài tuân thủ.

Một nội dung quan trọng khác trong dự án luật là sửa đổi Luật Căn cước, với nhiều thay đổi về quản lý, cấp, thu hồi thẻ và giá trị sử dụng của căn cước điện tử. Đáng chú ý nhất, dự thảo quy định rõ các cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được tích hợp trong căn cước điện tử.

Hiện nay, căn cước điện tử có thể tích hợp nhiều loại thông tin hành chính quan trọng như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe, thông tin tiêm chủng, mã số thuế, thông tin cư trú và cả thẻ ngân hàng.

Theo Bộ Công an, việc đẩy mạnh tích hợp này giúp giảm gánh nặng thủ tục, tránh tình trạng người dân phải mang nhiều giấy tờ khi giao dịch. Các cơ quan, tổ chức có thể tra cứu trực tuyến thông tin qua nền tảng định danh và xác thực điện tử quốc gia.

Vận tải đường bộ tại khu vực TP.HCM.

Về phía cơ quan thẩm tra, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị Chính phủ cân nhắc phạm vi áp dụng quy định lắp camera trên xe vận tải để đảm bảo tính khả thi. Đối với Luật Căn cước, Ủy ban đề nghị làm rõ quy trình tích hợp, cơ chế bảo mật dữ liệu và chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.