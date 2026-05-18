KTM khiến thị trường mô tô nóng trở lại với loạt 390 mới đầy cá tính

Dòng 390 Adventure 2026 vừa được giới thiệu bao gồm 4 phiên bản khác nhau gồm: 390 Adventure R, 390 Adventure X, 390 Enduro R và 390 SMC R. Mỗi mẫu xe này được phát triển chuyên biệt hóa rõ rệt, phục vụ bốn phong cách vận hành khác nhau, từ touring đường dài, adventure đa dụng cho đến enduro địa hình và supermoto thiên về cảm giác lái phấn khích.

Nổi bật nhất trong dải sản phẩm là KTM 390 Adventure R, mẫu xe được phát triển theo triết lý rally thực thụ. Thiết kế xe mang đậm chất off-road với khoảng sáng gầm lên tới 272 mm, hành trình phuộc trước sau đều đạt 230 mm và bộ vành căm kích thước 21 inch phía trước cùng 18 inch phía sau. Hệ thống treo WP Apex cao cấp cho phép điều chỉnh sâu cả độ nén lẫn hồi, mang lại khả năng thích nghi linh hoạt với nhiều điều kiện địa hình. KTM hướng Adventure R đến nhóm khách hàng đam mê khám phá, ưu tiên khả năng vận hành địa hình hơn tính tiện nghi đường phố.

Trong khi đó, 390 Adventure X lại là lựa chọn “dễ tiếp cận” hơn khi tập trung vào nhu cầu touring và vận hành hỗn hợp. Xe sử dụng mâm đúc kích thước nhỏ hơn, gồm bánh 19 inch phía trước và 17 inch phía sau, giúp cải thiện độ ổn định trên mặt đường nhựa cũng như khả năng kiểm soát trong đô thị. Hệ thống treo WP Apex trên phiên bản này được tinh chỉnh theo hướng êm ái hơn, phù hợp với những người dùng ưu tiên trải nghiệm đường trường thay vì off-road chuyên sâu.

Ở nhóm khách hàng đam mê địa hình thực thụ, KTM mang tới 390 Enduro R – mẫu dual-sport có thiên hướng enduro rõ rệt. So với Adventure R, mẫu xe này nhẹ hơn, tối giản hơn và tập trung tối đa vào khả năng vượt địa hình. Bộ bánh căm 21/18 inch kết hợp hành trình treo dài và trọng lượng chỉ khoảng 165 kg giúp xe có độ linh hoạt cao trên các cung đường bùn đất hoặc đèo núi kỹ thuật. KTM cũng để ngỏ khả năng nâng cấp hệ thống treo sau cho những tay lái muốn khai thác tối đa hiệu suất vận hành.

Khác biệt hoàn toàn với ba mẫu adventure còn lại là 390 SMC R – chiếc supermoto mang tinh thần “hooligan” đặc trưng của KTM. Đây là mẫu xe được tạo ra cho cảm giác lái phấn khích, với bộ bánh 17 inch, trọng lượng nhẹ và hệ thống treo hành trình dài. Thiết kế của SMC R hướng tới những pha vào cua tốc độ cao, nhấc đầu xe hay các tình huống xử lý đầy ngẫu hứng trong môi trường đô thị. KTM dường như muốn tái hiện lại chất chơi từng làm nên tên tuổi của dòng supermoto hãng xe Áo trong nhiều năm qua.

Toàn bộ dòng 390 Adventure 2026 sử dụng chung động cơ LC4c hoàn toàn mới, dung tích 398,7 cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất 45 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 39 Nm, đi kèm hộp số sáu cấp và bộ sang số nhanh quickshifter hai chiều được trang bị tiêu chuẩn. KTM cũng nâng chu kỳ bảo dưỡng lên 10.000 km, cho thấy tham vọng biến dòng 390 Adventure trở thành lựa chọn thực dụng hơn cho nhu cầu sử dụng hàng ngày lẫn hành trình đường dài.

Bên cạnh cấu hình kỹ thuật, KTM cũng nâng cao giá trị sử dụng thực tế khi áp dụng chế độ bảo hành bốn năm cho toàn bộ xe bán ra tại Malaysia kể từ năm 2026. Dòng 390 Adventure 2026 được định giá dễ tiếp cận khi dao động từ 27.300 ringgit (183 triệu đồng) tới 33.300 ringgit (224 triệu đồng).