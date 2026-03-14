Xe MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer lộ ảnh trên đường phố Việt

Hyundai Stargazer được bắt gặp tại Việt Nam cho thấy chiếc xe có thể sớm được ra mắt, Stargazer bản Facelift có thiết kế đẹp mắt, trong khi vẫn là chiếc xe MPV 7 chỗ rộng hàng đầu phân khúc, hứa hẹn trở thành đối thủ nặng ký của Xpander và Veloz Cross trong năm nay.

Trên các trang mạng xã hội đã lan truyền một số bức ảnh cho thấy Hyundai Stargazer phiên bản mới đang lăn bánh tại Việt Nam. Theo đó, bức ảnh cho thấy một chiếc Hyundai Stargazer màu đỏ đun đang chạy ở một khu đô thị tại Hà Nội.

Mẫu xe MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer thế hệ mới có mặt tại Việt Nam.

Đáng chú ý, chiếc xe thuộc phiên bản (Facelift) nâng cấp giữa vòng đời, chưa chính thức ra mắt tại Việt Nam. Tuy nhiên, một thời gian trước, một chiếc xe tương tự đã được phát hiện tại trung tâm đăng kiểm khí thải. Điều này có thể cho thấy rằng Hyundai Thành Công đang chuẩn bị cho ra mắt mẫu Stargazer phiên bản nâng cấp.

Ở phiên bản mới, Stargazer có sự thay đổi rõ rệt ở phần đầu xe với thiết kế cản trước hiện đại hơn, đặc biệt là dải đèn LED nổi bật như trong tấm hình mới về chiếc xe này vừa bị rò rỉ. Tham khảo thông tin từ thị trường Philippines, xe có thể được trang bị điều hòa tự động, màn hình cảm ứng 10,25 inch cùng hệ thống 6 loa.

Hyundai Stargazer được phát hiện tại trung tâm đăng kiểm khí thải.

Ngoài ra, mẫu MPV này còn có các công nghệ hỗ trợ lái như giám sát điểm mù, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Việc thay đổi về thiết kế và trang bị được xem là bước đi nhằm giúp Stargazer tăng sức cạnh tranh trong phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam, nơi các đối thủ đang liên tục cải tiến sản phẩm.

Tuy nhiên, đơn vị nhập khẩu chính thức Hyundai Thành Công hiện chưa đưa ra bất cứ thông tin chính thức nào về mẫu Stargazer đời mới và nhiều khả năng mẫu xe này được đưa về để làm các bài kiểm tra và phục vụ nghiên cứu thị trường.