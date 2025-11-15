Loạt ô tô vừa trình làng đã giảm giá mạnh tại Việt Nam

Nhiều hãng xe đồng loạt giới thiệu sản phẩm mới và triển khai các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu, thậm chí không ít mẫu vừa ra mắt đã phải giảm giá mạnh để cạnh tranh. Một số mẫu xe giảm giá lên tới cả trăm triệu đồng.

Mitsubishi Xpander giảm giá đến 70 triệu đồng dù mới chỉ vừa ra mắt.

Mitsubishi Xpander bản nâng cấp giảm đến 70 triệu đồng

Điển hình là mẫu Mitsubishi Xpander đã giảm giá 70 triệu đồng ngay cả khi vừa mới chỉ tung bản nâng cấp vào tháng 9 vừa qua. Hãng xe Nhật Bản đã hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ, giúp khách hàng tiết kiệm khoảng 66 triệu đồng. Ngoài ra, đại lý còn tặng kèm gói bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng. Điều này có nghĩa giá bán thực tế của phiên bản Xpander AT đã giảm từ 659 triệu xuống còn 593 triệu đồng.

Mẫu Xpander Cross mới cũng áp dụng chính sách tương tự, đưa mức giá thực tế từ 699 triệu đồng xuống còn 629 triệu đồng. Sự giảm giá này cho thấy áp lực cạnh tranh mà mẫu MPV này đang phải đối mặt, đặc biệt khi có sự xuất hiện của đối thủ tiềm năng như VinFast Limo Green.

Theo số liệu từ VinFast, sau giai đoạn đầu gia nhập thị trường, Limo Green đã bàn giao tổng cộng 2.120 xe, trong khi Xpander chỉ đạt 1.792 xe. Đây là lần đầu tiên sau gần ba năm, Xpander mất vị trí dẫn đầu trong phân khúc MPV phổ thông.

VinFast Limo Green đã bàn giao được 2.120 xe dù chỉ trong giai đoạn đầu.

Ngoài ra, các đối thủ như Toyota Veloz Cross và Hyundai Stargazer cũng đang được ưu đãi mạnh tay, với mức giảm từ 50 đến 70 triệu đồng. Trước sức ép ngày càng lớn từ các đối thủ, việc Mitsubishi nhanh chóng tung ra các ưu đãi lớn cho Xpander bản nâng cấp được xem là động thái cần thiết để giữ vững thị phần.

Geely Monjaro và EX5 giảm giá mạnh do “ế ẩm”

Gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 7/2025, bộ đôi xe Geely Monjaro và EX5 vẫn chưa tạo được cú hích doanh số như mong đợi. Trong chín tháng đầu năm 2025, tổng lượng xe Geely đăng ký mới tại Việt Nam chỉ đạt khoảng 400 xe. Để kích cầu, Geely đã quyết định tung ra các chương trình ưu đãi lớn, tương tự như đã làm với mẫu SUV đô thị Coolray trước đó.

Cụ thể, phiên bản Geely Monjaro Premium hiện được giảm giá trực tiếp 100 triệu đồng, trong khi phiên bản Flagship được tặng 50% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 60 - 70 triệu đồng. Nhờ đó, giá thực tế của Monjaro Premium giảm từ 1,149 tỷ đồng xuống còn 1,049 tỷ đồng, trong khi bản Flagship giảm còn khoảng 1,13 tỷ đồng.

Geely Monjaro và EX5 chưa đủ sức thu hút khách hàng.

Mẫu xe điện Geely EX5 cũng không kém phần hấp dẫn với ưu đãi lên đến 34 triệu đồng cho bản Max và giảm tối đa 30 triệu đồng cho bản EX5 Pro. Cả hai phiên bản đều được tặng kèm bộ sạc cầm tay 2,2 kW và sạc treo tường 7 kW. Sau ưu đãi, giá thực tế của EX5 Pro còn khoảng 809 triệu đồng, trong khi bản EX5 Max vào khoảng 855 triệu đồng.

Tuy nhiên, dù đã giảm giá, Geely Monjaro vẫn còn cao so với nhiều mẫu SUV và crossover cỡ trung đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong cùng tầm giá, người tiêu dùng có thể lựa chọn Mazda CX-5 (giá từ 749 - 979 triệu đồng), Hyundai Tucson (789 - 899 triệu đồng), KIA Sportage (799 - 939 triệu đồng) hay Ford Territory (762 - 896 triệu đồng). Đặc biệt, các mẫu xe này cũng đang có chương trình ưu đãi khiến giá thực tế trở nên dễ tiếp cận hơn so với Monjaro.

Tình hình của Geely EX5 cũng không khả quan hơn khi mẫu xe điện này phải cạnh tranh với các thương hiệu đã có chỗ đứng như VinFast VF 7 và BYD Atto 3. Lợi thế về công nghệ của Geely vẫn chưa đủ mạnh để thuyết phục người tiêu dùng, trong khi hạ tầng trạm sạc và dịch vụ hậu mãi còn hạn chế.

Ford Territory 2025 được giảm giá ngay cả khi chưa lên kệ.

Ford Territory 2025 cũng vội giảm giá

Khác với Geely, mẫu Ford Territory 2025 đã được giảm giá ngay cả khi chưa về đến đại lý sau khi phiên bản nâng cấp giữa vòng đời ra mắt vào giữa tháng 8. Theo ghi nhận, chỉ sau chưa đầy ba tuần, nhiều đại lý đã rao bán với mức giảm từ 12 - 20 triệu đồng, kèm theo gói quà tặng.

Sau ưu đãi, giá thực tế của Territory 2025 dao động từ 750 - 884 triệu đồng, tương đương với Mazda CX-5, đối thủ trực tiếp và cũng là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc SUV/crossover cỡ C. Việc Territory giảm giá trước khi về đại lý cho thấy Ford đã nhận thức được những khó khăn trong nhóm SUV hạng C. Dù là mẫu xe bán chạy thứ hai trong phân khúc, Territory vẫn bị Mazda CX-5 bỏ xa hơn 3.000 xe. Trong chín tháng đầu năm 2025, Ford Territory đạt doanh số 8.156 xe, trong khi Mazda CX-5 đạt 11.306 xe.