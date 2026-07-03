Hàng ngàn xe VinFast "đổ bộ" châu Âu làm dịch vụ, VF 8 lần đầu mặc áo xanh đặc trưng

Green SM đang tăng tốc kế hoạch mở rộng ra thị trường quốc tế với bước tiến mới tại châu Âu. Sau khi hiện diện ở nhiều quốc gia châu Á, hãng xe công nghệ Việt Nam được cho là đang chuẩn bị triển khai dịch vụ taxi thuần điện tại Hà Lan.

Lô xe VinFast VF 8 với màu xanh đặc trưng của GSM được đưa tới Hà Lan. Ảnh: GSM

Fanpage Green SM và Green SM Netherlands vừa đồng loạt chia sẻ hình ảnh những chiếc VinFast VF 8 mang màu xanh nhận diện thương hiệu đã có mặt tại Hà Lan. Đây là lần đầu tiên mẫu SUV điện cỡ D này khoác màu sơn đặc trưng của Green SM, thay vì các màu tiêu chuẩn như những phiên bản bán cho khách hàng cá nhân.

Trang bị tiện nghi trong xe tại Hà Lan dường như giống bản bán tại Việt Nam. Ảnh: GSM

Tại Việt Nam, màu sơn xanh của Green SM trước đây chủ yếu được sử dụng trên các dòng xe dịch vụ thuộc phân khúc phổ thông và trung cấp như Herio Green, Nerio Green hay Minio Green. Việc VF 8 gia nhập đội xe taxi tại Hà Lan cho thấy doanh nghiệp có thể đang hướng tới hình ảnh dịch vụ cao cấp ngay từ giai đoạn đầu thâm nhập thị trường châu Âu.

Các hình ảnh được công bố cũng cho thấy những chiếc VF 8 sử dụng tại Hà Lan có thiết kế nội, ngoại thất gần như tương đồng với phiên bản đang bán tại Việt Nam. Hiện VinFast phân phối mẫu xe này tại Hà Lan với hai phiên bản Eco và Plus.

Nhiều chiếc VF 6 đang trên đường vận chuyển sang châu Âu. Ảnh cắt từ clip: This is Suzhou

Không chỉ chuẩn bị đội xe tại Hà Lan, Green SM còn đang đưa một lô xe quy mô khoảng 1.000 chiếc, chủ yếu là VinFast VF 6, sang châu Âu. Theo thông tin được chia sẻ, lô xe được xuất phát từ cảng Hải Phòng, trung chuyển qua cảng Thái Thương (Trung Quốc), lưu bãi khoảng một tuần trước khi tiếp tục hành trình trên tàu vận tải cỡ lớn Grande Melbourne. Dự kiến, tàu sẽ cập cảng Antwerp (Bỉ) vào cuối tháng 7.

Song song với việc đưa phương tiện sang châu Âu, Green SM cũng đẩy mạnh xây dựng bộ máy vận hành tại khu vực này. Doanh nghiệp liên tục tuyển dụng nhiều vị trí liên quan đến nhân sự, kinh doanh, kiểm soát chất lượng, vận hành, an toàn và an ninh. Bên cạnh đó, Green SM cũng đã tổ chức sự kiện Green Connect tại Hà Lan nhằm kết nối với các tài xế địa phương, được xem là bước chuẩn bị về nguồn nhân lực trước khi dịch vụ chính thức đi vào hoạt động.

Hà Lan được đánh giá là một trong những cửa ngõ quan trọng để tiếp cận thị trường ô tô châu Âu nhờ hệ thống logistics phát triển, hạ tầng sạc xe điện thuộc nhóm hàng đầu khu vực và tỷ lệ sử dụng xe điện cao. Đây cũng là một trong những thị trường trọng điểm mà VinFast từng lựa chọn trong chiến lược mở rộng hoạt động tại châu Âu.

Được thành lập từ năm 2023, Green SM hiện vận hành dịch vụ di chuyển thuần điện bằng các mẫu xe VinFast. Sau khoảng ba năm hoạt động, doanh nghiệp đã mở rộng sang nhiều thị trường quốc tế như Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Kazakhstan trước khi tiếp tục hướng tới châu Âu.