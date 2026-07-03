Thêm xe MPV giảm giá mạnh cạnh tranh VinFast Limo Green

Sau hơn một năm có mặt tại thị trường Việt Nam, MG G50 tiếp tục được các đại lý tung ra chương trình ưu đãi với mức giảm sâu nhằm kích cầu. Đáng chú ý, có những chiếc xe được giảm tới 147 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống chỉ còn 412 triệu đồng – thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu MPV cùng phân khúc, thậm chí rẻ hơn cả một số mẫu SUV cỡ A. Tuy nhiên, mức giá hấp dẫn vẫn chưa đủ để giúp mẫu xe này tạo nên sức hút trên thị trường.

Theo khảo sát tại một số đại lý MG, phiên bản G50 MT đang được giảm phổ biến khoảng 100 triệu đồng, đưa giá bán từ 559 triệu đồng xuống còn khoảng 459 triệu đồng. Đặc biệt, một đại lý tại Hà Nội đang thanh lý một chiếc xe sản xuất năm 2025 (VIN 2025) với mức ưu đãi lên tới 147 triệu đồng, chỉ còn khoảng 412 triệu đồng. Đây là chiếc xe từng được khách hàng đặt cọc nhưng sau đó hủy giao dịch, khiến đại lý phải bán cắt lỗ để thu hồi vốn.

MG G50 tiếp tục được các đại lý tung ra chương trình ưu đãi với mức giảm sâu nhằm kích cầu.

Điều đáng chú ý là dù mức giá này được xem là thấp hiếm thấy trong phân khúc MPV cỡ trung, chiếc xe vẫn được rao bán gần hai tuần nhưng chưa tìm được chủ mới. Điều đó phần nào phản ánh sức tiêu thụ chưa thực sự khả quan của MG G50 tại thị trường Việt Nam.

Giá rẻ nhưng chưa phải yếu tố quyết định

Xét riêng về giá bán, MG G50 hiện trở thành một trong những mẫu MPV có chi phí sở hữu thấp nhất phân khúc. Thậm chí, mức giá sau ưu đãi còn thấp hơn đáng kể so với VinFast Limo Green (749 triệu đồng) hay Toyota Innova Cross.

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định người tiêu dùng Việt khi lựa chọn xe gia đình hoặc xe kinh doanh không chỉ quan tâm đến giá mua ban đầu mà còn cân nhắc nhiều yếu tố khác như giá trị bán lại, độ bền, chi phí sử dụng lâu dài, hệ thống dịch vụ sau bán hàng và mức độ nhận diện thương hiệu.

Đối với nhóm khách hàng chạy dịch vụ – đối tượng mà MG G50 hướng tới – xu hướng chuyển dịch sang xe điện cũng đang diễn ra mạnh mẽ. Những chính sách hỗ trợ về lệ phí trước bạ, ưu đãi sạc điện và chi phí vận hành thấp khiến các mẫu MPV thuần điện như VinFast Limo Green trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn, dù giá niêm yết cao hơn MG G50.

Trang bị ở mức cơ bản trên bản số sàn

Phiên bản G50 MT đang được giảm phổ biến khoảng 100 triệu đồng, đưa giá bán từ 559 triệu đồng.

Phiên bản được ưu đãi mạnh nhất là MG G50 MT – bản tiêu chuẩn hướng đến khách hàng kinh doanh dịch vụ. Xe được trang bị đèn pha halogen projector, bộ mâm thép 16 inch đi kèm ốp mâm, nội thất sử dụng ghế nỉ, vô-lăng cơ bản, hai túi khí và không được trang bị màn hình giải trí trung tâm. Đây đều là những trang bị đủ dùng nhưng khó tạo lợi thế nếu so với nhiều mẫu MPV phổ thông hiện nay vốn ngày càng được đầu tư về tiện nghi. Bù lại, MG G50 sở hữu kích thước thuộc nhóm lớn trong phân khúc, không gian ba hàng ghế rộng rãi và khoang hành lý đáp ứng tốt nhu cầu chở nhiều hành khách hoặc hàng hóa.

Động cơ tăng áp là điểm sáng

Dưới nắp ca-pô, MG G50 MT sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L cho công suất cực đại 169 mã lực và mô-men xoắn 285 Nm, kết hợp hộp số sàn 6 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước. Thông số này được đánh giá nổi bật trong phân khúc MPV phổ thông, mang lại khả năng tăng tốc và tải nặng tốt hơn nhiều đối thủ sử dụng động cơ hút khí tự nhiên. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của xe dao động khoảng 7,5–8 lít/100 km.

Thị trường ngày càng cạnh tranh

Sự xuất hiện của MG G50 giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn ở phân khúc MPV cỡ trung. Tuy nhiên, mẫu xe Trung Quốc đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh rất lớn. Ở nhóm xe xăng, Toyota Innova Cross vẫn được đánh giá cao về thương hiệu, độ bền và khả năng giữ giá. Trong khi đó, Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7 Hybrid hay Toyota Veloz Cross tiếp tục thống trị nhóm MPV phổ thông nhờ mạng lưới dịch vụ rộng khắp và lượng khách hàng trung thành.

Đối với phân khúc xe dịch vụ, sự bùng nổ của xe điện cũng đang tạo ra áp lực không nhỏ. Khi chi phí vận hành ngày càng trở thành yếu tố quyết định hiệu quả kinh doanh, các mẫu xe điện có lợi thế rõ rệt về nhiên liệu và chính sách ưu đãi, khiến những mẫu MPV sử dụng động cơ xăng như MG G50 gặp nhiều thách thức hơn trong việc chinh phục khách hàng.

Giá hấp dẫn nhưng cần nhiều hơn để tạo đột phá

Việc liên tục giảm giá cho thấy các đại lý đang nỗ lực giải phóng lượng xe tồn kho và kích cầu trong bối cảnh sức mua chưa như kỳ vọng. Mức giá hơn 400 triệu đồng cho một mẫu MPV cỡ trung rõ ràng là rất cạnh tranh, đặc biệt với những khách hàng đề cao yếu tố chi phí đầu tư ban đầu.

Dẫu vậy, để cải thiện doanh số trong dài hạn, MG G50 có lẽ không chỉ cần những chương trình ưu đãi mạnh tay mà còn phải xây dựng niềm tin về chất lượng sản phẩm, dịch vụ hậu mãi cũng như giá trị sử dụng lâu dài. Trong bối cảnh thị trường MPV tại Việt Nam ngày càng đông đúc và xu hướng điện hóa diễn ra nhanh chóng, giá bán hấp dẫn chỉ là một trong nhiều yếu tố quyết định thành công của một mẫu xe.