Top xe điện có phạm vi hoạt động xa nhất năm 2025

Nỗi lo về phạm vi hoạt động của xe điện đã trở thành mối bận tâm lớn đối với những người tiêu dùng tiềm năng. Hầu hết các mẫu xe điện hiện nay đều có quãng đường di chuyển hạn chế, trong khi cơ sở hạ tầng sạc vẫn còn thưa thớt và không đáng tin cậy.

Phạm vi hoạt động của xe điện ngày càng được mở rộng.

Nhiều nhà sản xuất ô tô và nhà cung cấp dịch vụ sạc khác cũng đã nỗ lực mở rộng mạng lưới sạc công cộng, đảm bảo rằng hầu hết tài xế có thể dễ dàng tiếp cận các trạm sạc mà không gặp phải khó khăn hay phải đi đường vòng. Hiện nay, bối cảnh dành cho chủ sở hữu xe điện đã có sự cải thiện đáng kể, với phạm vi hoạt động của xe điện ngày càng được mở rộng.

Xe điện hiện đại có khả năng di chuyển hàng trăm dặm chỉ với một lần sạc. Theo EPA (Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ), đây là những mẫu xe điện có phạm vi hoạt động xa nhất năm 2025:

Hyundai Ioniq 6 SE RWD 2025: 551 km

- Pin: 77,4 kWh

- Công suất: 225 mã lực

- Giá: 42.800 USD (khoảng 1,12 tỷ đồng)

Mở đầu danh sách là Hyundai Ioniq 6, mẫu sedan điện cỡ trung ra mắt vào năm 2023. Với thiết kế tinh tế và hiệu suất ấn tượng, Ioniq 6 nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng người tiêu dùng.

Phiên bản hiện tại đã được tùy chỉnh để đạt được phạm vi hoạt động ấn tượng. Tuy nhiên, những khách hàng mong muốn tối ưu hóa khả năng di chuyển nên lựa chọn bánh xe 18 inch thay vì bánh xe lớn hơn mà Hyundai cung cấp.

Đối với những ai không vội vàng, có thể chờ đợi phiên bản cập nhật của Ioniq 6, được ra mắt vào đầu năm nay. Mẫu xe mới này hứa hẹn sẽ trang bị pin lớn 84 kWh, mang lại phạm vi lái xe vượt trội, cùng với cổng sạc NACS tiêu chuẩn, giúp việc sạc tại các trạm Tesla Supercharger trở nên thuận tiện hơn.

Tesla Model 3 Long Range RWD 2025: 584 km

- Pin: 75 kWh

- Công suất: 295 mã lực

- Giá: 42.490 USD (khoảng 1,11 tỷ đồng)

Tesla Model 3 tiếp tục khẳng định vị thế của mình là một trong những mẫu xe điện hiệu quả nhất trên thị trường hiện nay. Theo đánh giá của EPA, Model 3 sở hữu phạm vi hoạt động ấn tượng nhất trong số các xe chạy bằng pin đang được bán. Phiên bản tiêu chuẩn Long Range RWD với thiết kế tối ưu, hệ dẫn động cầu sau nhẹ và bộ pin dung lượng lớn, cho phép xe di chuyển quãng đường tới 584 km chỉ với một lần sạc.

Điều này giúp Model 3 nổi bật hơn hầu hết các đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa, mạng lưới Trạm sạc Siêu tốc rộng khắp của Tesla cung cấp khả năng sạc nhanh tiện lợi trên toàn quốc, càng làm tăng thêm sức hấp dẫn cho mẫu xe này.

Mercedes-Benz EQS 450+ 2025: 628 km

- Pin: 118 kWh

- Công suất: 355 mã lực

- Giá: 99.900 USD (khoảng 2,63 tỷ đồng)

Mercedes-Benz EQS, một trong những mẫu xe điện có phạm vi hoạt động dài nhất trên thị trường, đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ. Trong năm ngoái, hãng xe Đức chỉ bán được chưa đến 7.000 chiếc EQS tại Hoa Kỳ, bao gồm cả phiên bản sedan và SUV. Đáng chú ý, Mercedes đang lên kế hoạch loại bỏ các mẫu xe EQS sau thế hệ hiện tại, với dự định chỉ ra mắt phiên bản điện của dòng S-Class trong tương lai.

Mặc dù EQS không phải là một chiếc xe tệ, nhưng tình hình doanh số kém có thể tạo ra cơ hội cho những người mua thông minh, với nhiều giao dịch hấp dẫn tại các đại lý. Tuy nhiên, khấu hao cũng là một yếu tố đáng lưu ý, khiến cho việc lựa chọn một chiếc EQS đã qua sử dụng trở nên hấp dẫn hơn.

Đối với những ai sẵn sàng chờ đợi, phiên bản cập nhật của EQS dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2026. Mẫu xe này đã được phát hiện đang trong quá trình thử nghiệm, và những cải tiến có thể giúp tăng cường phạm vi hoạt động của nó trong tương lai.

Chevrolet Silverado EV Max Range 2025: 792 km

- Pin: 205 kWh

- Công suất: 510 mã lực

- Giá: 75.700 USD (khoảng 1,99 tỷ đồng)

Chevrolet Silverado EV tự hào sở hữu phạm vi hoạt động cao thứ hai trong số các xe điện trên thị trường, điều này đặc biệt ấn tượng đối với một mẫu bán tải cỡ lớn với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và sức kéo mạnh mẽ. Để đạt được phạm vi ấn tượng này, Silverado EV sử dụng pin Max Range với dung lượng lên tới 205 kWh, một trong những bộ pin lớn nhất hiện nay trong phân khúc ô tô điện.

Mặc dù phiên bản Work Truck (WT) Max Range có phạm vi hoạt động cao nhất, nhưng phiên bản này không dành cho người tiêu dùng cá nhân. Thay vào đó, phiên bản RST Max Range được thiết kế cho người mua thông thường, với ước tính phạm vi hoạt động lên tới 740 km (mặc dù EPA vẫn chưa tiến hành thử nghiệm chính thức).

Gần đây, các kỹ sư của Chevrolet đã thực hiện một cuộc thử nghiệm ấn tượng khi lái một chiếc Silverado EV WT Max Range hơn 1.000 dặm (1.600 km) chỉ với một lần sạc. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong thử nghiệm này, tốc độ trung bình chỉ khoảng 40 km/giờ, do đó, kết quả thực tế trong điều kiện sử dụng hàng ngày có thể thấp hơn.

Lucid Air Grand Touring 2025: 824 km

- Pin: 117 kWh

- Công suất: 819 mã lực

- Giá: 114.900 USD (khoảng 3 tỷ đồng)

Lucid Air Grand Touring là mẫu xe điện có phạm vi di chuyển ấn tượng nhất trên thị trường hiện nay. Điều đáng chú ý là mặc dù Air Grand Touring không phải là một mẫu xe tiết kiệm, nhưng nó vẫn mang đến hiệu suất vượt trội với thiết kế sedan hạng sang cỡ lớn và hệ thống dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn, thường làm giảm phạm vi hoạt động.

Bí quyết cho hiệu quả ấn tượng của Lucid Air nằm ở thiết kế khí động học và hệ thống truyền động hiệu quả cao. Để tối ưu hóa phạm vi di chuyển, người tiêu dùng có thể lựa chọn tùy chọn bánh xe nhỏ hơn, mặc dù kích thước 19 inch vẫn được coi là khá lớn.

Không chỉ dừng lại ở đó, Lucid Air Grand Touring còn nắm giữ Kỷ lục Thế giới Guinness cho chuyến đi dài nhất bằng xe điện, khi một nhóm đã thực hiện hành trình 1.200 km chỉ với một lần sạc vào đầu năm nay.