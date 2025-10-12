Honda Prelude trở lại đầy ngoạn mục, bán chạy gấp 8 lần dự kiến

Chỉ một tháng sau khi ra mắt toàn cầu ngày 5/9, Prelude đã ghi nhận hơn 2.400 đơn đặt hàng tại Nhật Bản, cao gấp 8 lần kế hoạch ban đầu của Honda. Con số này buộc hãng xe Nhật phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất, khi một số đại lý đã tạm dừng nhận đơn mới để ưu tiên giao xe cho lượng khách đặt sớm.

Prelude mới có giá khởi điểm 6,18 triệu yen (khoảng 41.000 USD), thậm chí cao hơn cả Nissan Z – mẫu xe thể thao dùng động cơ V6 400 mã lực (từ 36.300 USD). Dù vậy, mức giá “cao bất thường” với một chiếc Honda không khiến khách hàng chùn bước.

Điều khiến hãng xe bất ngờ là nhóm khách mua chủ yếu ở độ tuổi 50–60, những người từng gắn bó với các thế hệ Prelude trong quá khứ. Với họ, Prelude không chỉ là một chiếc xe, mà còn là một phần ký ức tuổi trẻ được hồi sinh qua thiết kế hiện đại và công nghệ mới.

Thống kê tại thị trường Nhật Bản cho thấy: 63% khách hàng chọn màu trắng ngọc trai ánh trăng (Moonlight White Pearl), 16% chọn xám thiên thạch (Meteoroid Gray Metallic), 11% chọn đen ngọc trai (Crystal Black Pearl), và chỉ 10% chọn đỏ rực (Flame Red). Phiên bản đặc biệt hai tông màu, bán trực tuyến với giá 6,48 triệu yen (~43.000 USD), cũng cháy hàng chỉ sau ít ngày mở bán.

Honda Prelude sử dụng nền tảng hybrid e:HEV, nằm giữa công nghệ hybrid truyền thống và xe điện (EV). Xe không dùng hộp số tự động thông thường, thay vào đó là hai mô-tơ điện truyền lực trực tiếp tới bánh xe, lấy năng lượng từ động cơ xăng 2.0L I4 đóng vai trò máy phát điện.

Xe được bổ sung chế độ “S+ Shift”, mô phỏng cảm giác sang số như hộp số bậc thang, mang lại trải nghiệm lái sống động hơn. Hệ thống treo thanh chống kép và giảm chấn chủ động thừa hưởng từ Civic Type R giúp Prelude có khả năng vận hành chính xác, cân bằng và thể thao.

Tổng công suất của hệ thống hybrid đạt 200 mã lực và 315 Nm mô-men xoắn, mang lại hiệu năng mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm và êm ái, đúng tinh thần “fun-to-drive” của Honda.

Sức hút mạnh mẽ của Prelude cho thấy Honda đã đúng khi đặt cược vào hoài niệm, nhưng không quên kết hợp công nghệ hiện đại. Với doanh số vượt xa kỳ vọng và lượng khách hàng trung thành quay lại, Prelude không chỉ là một mẫu xe hồi sinh, mà còn là minh chứng cho việc cảm xúc và công nghệ có thể song hành trên cùng một tay lái.