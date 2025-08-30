Xe điện KIA Syros lộ diện chạy thử, giá dự kiến khoảng 420 triệu đồng

Sau giới thiệu KIA Carens Clavis EV tại thị trường Ấn Độ, hãng xe Hàn Quốc đang chuẩn bị cho màn ra mắt của mẫu xe điện tiếp theo là Syros EV.

Trang tin Rushlane mới đây đã đăng tải hình ảnh KIA Syros EV chạy thử tại một trạm sạc ở Ấn Độ. Xe được che chắn kỹ phần đầu, đuôi và khu vực dưới cửa sổ. Các chi tiết có thể thấy rõ như trụ xe, gương chiếu hậu ngoài và giá nóc vẫn giống với bản xăng. Anten vây cá cũng xuất hiện trên bản thử nghiệm. Có thể thấy, Syros EV gần như không thay đổi nhiều về thiết kế tổng thể so với phiên bản động cơ đốt trong.

Điểm khác biệt nằm ở những chi tiết đặc thù cho xe điện như: lưới tản nhiệt đóng kín và cổng sạc. Trước đó, nguyên mẫu chạy thử tại Hàn Quốc được phát hiện có cổng sạc đặt bên hông trái. Hệ thống đèn trước và sau có thiết kế tương tự bản xăng, có thể chỉ tinh chỉnh nhẹ về chi tiết. Bản thử nghiệm cũng dùng mâm hợp kim quen thuộc, nhưng khác biệt ở cùm phanh sơn xanh lá - dấu hiệu cho thấy nền tảng điện hóa.

Syros EV dự kiến giữ nguyên kích thước dài 3.995 mm, rộng 1.805 mm, cao 1.680 mm, chiều dài cơ sở 2.550 mm. Bản điện thể sẽ có thêm màu sơn riêng, ngoài 8 màu đơn sắc đã có trên bản xăng.

KIA vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật chính thức nhưng nhiều khả năng Syros EV sẽ dùng pin từ Hyundai Inster EV, loại NMC dung lượng 42 kWh hoặc 49 kWh. Với gói pin lớn, tầm hoạt động đạt khoảng 370 km. Xe hỗ trợ sạc nhanh 10% - 80% trong khoảng 30 phút.

Theo Rushlane, giá bán dự kiến của Syros EV tại Ấn Độ dao động từ 14 -20 lakh INR (khoảng 406 - 580 triệu đồng). Mẫu xe này nếu được đưa về Việt Nam trong thời gian tới hứa hẹn sẽ thu hút nhiều sự chú ý, đặc biệt trong thời điểm hạn chế xe xăng, dầu tại Hà Nội và TP. HCM.