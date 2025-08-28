"Chiến thần" MPV Kia Carnival ra mắt phiên bản nâng cấp tại Hàn Quốc

Theo trang thekoreancarblog, hãng Kia vừa ra mắt mẫu Carnival 2026 tại thị trường Hàn Quốc, mang đến nhiều nâng cấp đáng chú ý về tiện nghi, thiết kế và các tùy chọn phiên bản. Mẫu xe MPV hàng đầu này giờ đây đã loại bỏ tùy chọn động cơ Diesel theo định hướng điện khí hóa của tập đoàn Hyundai-Kia.

Bổ sung tiện nghi, nâng tầm trải nghiệm và điểm nhấn của Carnival 2026 là việc bổ sung nhiều tính năng tiện ích ngay từ bản tiêu chuẩn: Bản Prestige (tiêu chuẩn): Được trang bị thêm tính năng cốp sau đóng/mở điện thông minh và gương chiếu hậu trong kỹ thuật số (Electronic Rear-View Mirror), giúp người lái dễ dàng thao tác và quan sát.

Bản Noblesse (trung cấp): Bổ sung nhận dạng giọng nói đa vùng, chìa khóa kỹ thuật số Kia Digital Key 2 và tay nắm cửa trước cảm ứng. Hệ thống nhận dạng giọng nói đa vùng cho phép ra lệnh bằng giọng nói độc lập ở từng vị trí ghế (hàng 1 và 2), rất tiện lợi cho các gia đình. Bản Signature (cao cấp): Được nâng cấp với đèn hậu và đèn xi-nhan LED, tăng thêm vẻ sang trọng cho ngoại thất.

Phiên bản Gravity trước đây đã được đổi tên thành X-Line, nhấn mạnh phong cách mạnh mẽ và cá tính. Bản X-Line nổi bật với: Logo Kia màu đen độc quyền / Ốp mâm xe màu xám tối / Các chi tiết ngoại thất độc đáo, tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ và đậm chất phiêu lưu. Và xe chỉ còn động cơ xăng, dung tích 3.5L và động cơ lai hybrid, dung tích 1.6L mới.

Việc bổ sung bản hybrid cho thấy chiến lược của Kia nhằm cân bằng giữa hiệu suất truyền thống và công nghệ tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với xu hướng thị trường. Với những nâng cấp toàn diện và giá bán cạnh tranh, Kia Carnival 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục giữ vững vị thế "xe gia đình quốc dân" tại Hàn Quốc và tạo sức ép lớn lên các đối thủ cùng phân khúc.

Như vậy, Kia Carnival 2025 tại thị trường Việt Nam mang đến nhiều sự lựa chọn hơn cho khách hàng, từ các phiên bản sử dụng động cơ diesel tiết kiệm quen thuộc, đến phiên bản hybrid hiện đại, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

Giá bán tại Hàn Quốc rất cạnh tranh đổi với chiếc Carnival 2026 được bán ra với các mức giá hấp dẫn, quy đổi từ tiền Won sang USD/Euro (giá tại Hàn Quốc đã bao gồm 3.5% thuế tiêu thụ cá nhân):

Ở bản 9 chỗ ngồi, giá bán cho động cơ xăng, dung tích 3.5L có giá từ 36,36 triệu Won (khoảng 700 triệu đồng) và bản động cơ lai Hybrid 1.6L có giá từ 40,91 triệu Won (khoảng 789 triệu đồng). Đối với phiên bản 7 chỗ ngồi cho tùy chọn động cơ xăng, dung tích 3.5L có giá từ 42,65 triệu Won (khoảng 822 triệu đồng) và bản động cơ lai Hybrid 1.6L có giá từ 47,08 triệu Won (khoảng 908 triệu đồng)