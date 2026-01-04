Kia Carnival có thêm bản giá mềm tại Việt Nam

Bên cạnh phiên bản Carnival Hybrid Signature giá 1,8 tỷ, Thaco Kia đã bổ sung thêm bản giá rẻ Carnival Hybrid Premium giá bán sau ưu đãi từ 1,539 tỷ đồng để khách hàng dễ tiếp cận với lựa chọn Carnival máy xăng hơn và kỳ vọng tăng doanh số của Carnival.

Kia Việt Nam giới thiệu New Carnival Hybrid phiên bản Premium mới vào giữa tháng 12 vừa qua với tùy chọn hàng ghế 2 kiểu thương gia và cá nhân hóa tùy chọn màu nội thất. Giá bán phiên bản sau ưu đãi từ 1,539 tỷ đồng, giá công bố là 1,619 tỷ đồng.

Kia Carnival Hybrid Premium giá bán sau ưu đãi từ 1,539 tỷ đồng.

Phiên bản Premium Hybrid giữ lại các trang bị của phiên bản Signature như đèn LED Star-map đặc trưng, mâm xe 19inch, màn hình giải trí 12,3 inch tích hợp Apple Carplay/Android Auto không dây, điều hòa 3 vùng độc lập với bảng điều khiển bằng phím cảm ứng, hàng ghế 2 có nút điều khiển điều hòa độc lập, bố trí thêm cửa gió hàng ghế 3,

Tuy nhiên, các trang bị sẽ bị lược bỏ trên Carnival Hybrid Premium so với Carnival Hybrid Signature như: đèn trước LED Projector, đèn sương mù, cửa sổ trời, sạc không dây, màn hình lái 12.3 inch, điều hòa 3 vùng, hiển thị điểm mù trên màn hình, cảnh báo và phòng tránh va chạm sau,...

Điểm đặc biệt trên phiên bản Premium Hybrid là khách hàng vẫn có tùy chọn hàng ghế 2 VIP kiểu thương gia, tích hợp loạt tiện ích cao cấp như: tư thế thư giãn không trọng lực, chức năng massage, màn hình cảm ứng 4.5” điều khiển đa năng, cùng giá đỡ điện thoại, ...

Bên cạnh đó, khách hàng có thể cá nhân hóa theo phong cách và gu thẩm mỹ riêng với màu nội thất. Xe được trang bị khối động cơ lai Hybrid bao gồm động cơ xăng, dung tích 1.6L tăng áp kết hợp cùng động cơ điện vẫn cho tổng sức mạnh 242 mã lực và 367 Nm, hộp số 6 cấp, dẫn động cầu trước.

Phiên bản Premium Hybrid là khách hàng vẫn có tùy chọn hàng ghế 2 VIP kiểu thương gia.

Phiên bản Premium Hybrid được phân phối với 3 tùy chọn: Premium Hybrid, Premium Hybrid với tùy chọn cá nhân hóa màu nội thất mới; Premium Hybrid tùy chọn hàng ghế 2 VIP với màu nội thất mới. Giá bán phiên bản Premium với các gói tùy chọn sau ưu đãi từ 1,539 - 1,619 tỷ đồng.