Giá xe KIA Seltos tháng 8/2025, ưu đãi đến 55 triệu đồng

KIA Seltos là mẫu SUV cỡ B sở hữu thiết kế đẹp, năng động và hiện đại, chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào 22/07/2020.

Ngày 16/8/2021, KIA Việt Nam tiếp tục nâng cấp thêm trang bị cho tất cả các phiên bản của Seltos nhằm giữ vững vị thế số 1 phân khúc SUV-B, đồng thời tăng giá bán xe.

Ngày 22/3/2024, THACO Auto công bố mở bán New Seltos mới với nhiều thay đổi về thiết kế, động cơ, bổ sung trang bị. Xe tiếp tục được lắp ráp bởi tại nhà máy Ninh Bình với 6 phiên bản cùng 2 tùy chọn màu ngoại thất.

• 1 tone màu (8 tùy chọn): xanh rêu, xanh dương, cam, xám, đỏ, đen, vàng cát, trắng.

• 2 tone màu (4 tùy chọn): trắng – đen, vàng cát – đen, đỏ – đen, cam – đen.

Đối thủ cạnh tranh với KIA Seltos tại Việt Nam có thể kể đến: Toyota Corolla Cross, Hyundai Kona, Honda HR-V, Ford EcoSport, Mazda CX-3, Peugeot 2008, MG ZS,...

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh tạm tính xe KIA Seltos cập nhật tháng 8/2025

(triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác KIA Seltos 1.5L AT 599 693 681 662 Ưu đãi lên đến 25 triệu đồng KIA Seltos 1.5L Deluxe 639 738 725 706 Ưu đãi lên đến 35 triệu đồng KIA Seltos 1.5 Turbo Deluxe 654 754 741 722 Ưu đãi lên đến 40 triệu đồng KIA Seltos 1.5L Luxury 699 805 791 772 Ưu đãi lên đến 55 triệu đồng KIA Seltos 1.5L Premium 749 861 846 827 Ưu đãi lên đến 40 triệu đồng KIA Seltos 1.5T Luxury 714 821 807 788 Ưu đãi lên đến 55 triệu đồng KIA Seltos 1.5T GT-Line 764 877 862 843 Ưu đãi lên đến 35 triệu đồng

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật xe KIA Seltos 2025

Thông số/Phiên bản 1.5 AT 1.5 Deluxe 1.5L Luxury 1.5L Premium 1.5T Luxury 1.5T GT-Line Kích thước - Trọng lượng Số chỗ ngồi 5 5 5 5 5 5 Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm) 4.365 x 1.800 x 1.645 4.365 x 1.800 x 1.645 4.365 x 1.800 x 1.645 4.365 x 1.800 x 1.645 4.365 x 1.800 x 1.645 4.365 x 1.800 x 1.645 Chiều dài cơ sở (mm) 2.610 2.610 2.610 2.610 2.610 2.610 Khoảng sáng gầm xe (mm) 190 190 190 190 190 190 Bán kính vòng quay (mm) 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 Dung tích khoang hành lý (L) 433 433 433 433 433 433 Lốp, la-zăng 215/60R17 215/60R17 215/60R17 215/60R17 215/60R17 215/60R17 Động cơ - Hộp số Động cơ SmartStream 1.5L SmartStream 1.5L SmartStream 1.5L SmartStream 1.5L SmartStream 1.5L SmartStream 1.5L Loại nhiên liệu Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng Dung tích xi lanh (cc) 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497 Công suất máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) 113/6.300 113/6.300 113/6.300 113/6.300 113/6.300 113/6.300 Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) 144/4.500 144/4.500 144/4.500 144/4.500 144/4.500 144/4.500 Hộp số CVT CVT CVT CVT CVT CVT Dẫn động FWD FWD FWD FWD FWD FWD Hệ thống treo - phanh Hệ thống treo trước MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson Hệ thống treo sau Thanh cân bằng Thanh cân bằng Thanh cân bằng Thanh cân bằng Thanh cân bằng Thanh cân bằng Hệ thống phanh trước Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Hệ thống phanh sau Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Ngoại thất Đèn chiếu xa Halogen Halogen projetor LED LED LED LED Đèn chiếu gần Halogen Halogen projetor LED LED LED LED Đèn ban ngày Halogen Halogen LED LED LED LED Đèn pha tự động bật/tắt - - - Có Có Có Đèn pha tự động xa/gần - - - - Có Có Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu - - - - - - Đèn hậu Halogen Halogen LED LED LED LED Đèn phanh trên cao Có Có Có Có Có Có Gương chiếu hậu Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện Sấy gương chiếu hậu - - - - - - Gạt mưa tự động - - - - Có Có Ăng ten vây cá Có Có Có Có Có Có Cốp đóng/mở điện - - - Có Có Có Mở cốp rảnh tay - - - Có Có Có Đèn sương mù Halogen Halogen LED LED LED LED Giá nóc Có Có Có Có Có Có Nội thất Chất liệu bọc ghế Da Da Da Da Da Da Điều chỉnh ghế lái Cơ Cơ Điện Điện Điện Điện Điều chỉnh ghế phụ Cơ Cơ Cơ Cơ Cơ Cơ Thông gió (làm mát) ghế lái - - - Có Có Có Thông gió (làm mát) ghế phụ - - - Có Có Có Sưởi ấm ghế lái - - - - - - Sưởi ấm ghế phụ - - - - - - Chất liệu bọc vô-lăng Urethane Urethane Da Da Da Da Bảng đồng hồ tài xế 4,2 inch 4,2 inch 4,2 inch 10,25 inch 10,25 inch 10,25 inch Nút bấm tích hợp trên vô-lăng Có Có Có Có Có Có Hàng ghế thứ hai Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 Điều hòa Chỉnh cơ Chỉnh cơ 2 vùng độc lập 2 vùng độc lập 2 vùng độc lập 2 vùng độc lập Chìa khoá thông minh Có Có Có Có Có Có Khởi động nút bấm Có Có Có Có Có Có Cửa gió hàng ghế sau Có Có Có Có Có Có Cửa sổ trời - - - - - - Cửa sổ trời toàn cảnh - - - - - - Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động - - Có Có Có Có Tựa tay hàng ghế trước Có Có Có Có Có Có Tựa tay hàng ghế sau Có Có Có Có Có Có Màn hình giải trí 8 inch 10,25 inch 10,25 inch 10,25 inch 10,25 inch 10,25 inch Kết nối Apple CarPlay/Android Auto Có Có Có Có Có Có Ra lệnh giọng nói - - - - - - Đàm thoại rảnh tay Có Có Có Có Có Có Hệ thống loa 6 loa 6 loa 6 loa 6 loa 6 loa 6 loa Kết nối AUX/USB/Bluetooth Có Có Có Có Có Có Radio AM/FM Có Có Có Có Có Có Sạc không dây - - - Có Có Có Khởi động từ xa Có Có Có Có Có Có Hỗ trợ vận hành Trợ lực vô-lăng Điện Điện Điện Điện Điện Điện Nhiều chế độ lái Có Có Có Có Có Có Lẫy chuyển số trên vô lăng - - - Có Có Có Phanh tay điện tử - Có Có Có Có Có Giữ phanh tự động - Có Có Có Có Có Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) - - - Có Có Có Chế độ lái địa hình Có Có Có Có Có Có Công nghệ an toàn Kiểm soát hành trình (Cruise Control) - - - Có Có Có Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) - - - - - Có Chống bó cứng phanh (ABS) Có Có Có Có Có Có Phân phối lực phanh điện tử (EBD) Có Có Có Có Có Có Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) Có Có Có Có Có Có Cân bằng điện tử (VSC, ESP) Có Có Có Có Có Có Hỗ trợ khởi hành ngang dốc Có Có Có Có Có Có Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) - - - - - - Hỗ trợ đổ đèo - - - - - - Cảnh báo điểm mù - - - - - - Cảm biến lùi Có Có Có Có Có Có Camera lùi Có Có Có Có Có Có Camera 360 - - - - - - Hỗ trợ giữ làn - - - - - - Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm Có Có Có Có Có Có Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi - - - Có Có Có Cảm biến áp suất lốp - Có Có Có Có Có Hệ thống cảm biến trước/sau Có Có Có Có Có Có Hệ thống đèn pha tự động AHB - - - Có Có Có Cảnh báo chệch làn đường - - - - - - Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix Có Có Có Có Có Có Số túi khí 2 2 2 6 6 6

Thông tin chi tiết xe KIA Seltos 2025

Ngoại thất

All New KIA Seltos sở hữu thiết kế vuông vức, khỏe khoắn và hiện đại. Xe sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.365 x 1.800 x 1.645 (mm), tức dài hơn so với mô hình cũ 50 mm. Trục cơ sở vẫn giữ nguyên ở mức 2.610 mm.

Phần đầu xe có cụm tản nhiệt tạo hình mũi hổ quen thuộc được sơn đen bóng và mở rộng sang 2 bên, nối liền cặp đèn pha 2 tầng LED. Đèn báo rẽ đồng thời cũng là đèn xi nhan hiệu ứng dòng chảy 3D, mang đến cái nhìn sắc sảo cho xe. Đèn sương mù đặt dọc 2 bên cũng sử dụng công nghệ LED.

Thân xe có các đường gân dập nổi, sắc nét với điểm nhấn là đường viền crom chạy dọc từ cửa kính trước đến phía cuối trụ C. Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ LED. Bộ mâm kim loại 17 inch 5 chấu thể thao bắt mắt.

Đặc biệt, hãng còn cung cấp thêm tùy chọn về màu nóc và thân xe để hướng tới đối tượng khách hàng ưa thích vẻ đẹp thể thao, độc đáo cũng như đáp ứng tốt hơn nhu cầu cá nhân hóa của người dùng.

Đuôi xe thiết kế gọn gàng, khỏe khoắn với những đường vát lên thanh thoát. Cặp đèn hậu LED lấy cảm hứng từ bản đồ sao cách điệu tương phản màu sắc. Cặp ống xả dạng hình thang độc đáo, đậm chất SUV.

Nội thất

KIA Seltos 2025 sở hữu khoang nội thất rộng rãi, thoải mái gần như nhất phân khúc SUV-B tại Việt Nam hiện nay. Vô-lăng trên xe là loại 3 chấu, vát đáy thể thao, được bọc da và tích hợp các nút bấm chức năng tiện dụng. Phía sau xuất hiện màn hình nối liền Panoramic là sự kết hợp giữa đồng hồ đa thông tin Full LCD 10.25inch và màn hình giải trí trung tâm AVN 10.25inch, tương thích Apple Carplay và Android Auto không dây.

Ghế ngồi trên KIA Seltos bọc da toàn bộ, trong đó ghế lái chỉnh điện 10 hướng, có thêm chức năng làm mát. Đi cùng đó là loạt trang bị đáng chú ý khác như: Phanh tay điện tử & Auto hold; HUD và lẫy chuyển số thể thao; ghế lái chỉnh điện 8 hướng tích hợp làm mát hàng ghế trước; điều hòa tự động 2 vùng độc lập, có cửa gió điều hòa và cổng sạc USB type-C cho hàng ghế sau; chìa khoá thông minh Smartkey; KIA Connect; Cốp chỉnh điện,...

Động cơ

KIA Seltos 2025 được trang bị động cơ xăng Smartstream 1.5G mới, sản sinh công suất công suất 113 mã lực tại 6,300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4,500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến các bánh trước thông qua hộp số tự động vô cấp CVT.

Riêng bản cao cấp nhất KIA Seltos 1.5 Turbo GT-Line là cỗ máy 1.5 Turbo kết nối hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, cho công suất cực đại 158 mã lực tại 5,500 vòng/phút cùng momen xoắn cực đại lên đến 253 Nm tại 1,500 ~ 3.500 vòng/phút.

Ngoài ra, xe còn có 3 chế độ lái Normal, Eco, Sport cùng 3 chế độ địa hình Snow, Mud, Sand. Hệ thống khung gầm cũng được tinh chỉnh, giúp xe thêm phần đầm chắc và tăng khả năng kiểm soát trên nhiều loại địa hình.

An toàn

Là một mẫu xe 5 chỗ gầm cao giá rẻ nhưng KIA Seltos 2025 vẫn sở hữu hệ thống trang bị an toàn có sự đầu tư bao gồm: hỗ trợ phanh ABS và EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, camera lùi,…

Bản Luxury, Premium, GT-Line có thêm cảm biến áp suất lốp. Riêng bảng GT-Line trang bị gói an toàn chủ động ADAS với nhiều tính năng nổi bật như: Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước; Điều khiển hành trình thích ứng thông minh Stop & Go; Đèn pha thích ứng; Cảnh báo và hỗ trợ theo làn đường; Cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường; Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù; Hỗ trợ phòng tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi; Cảnh báo nguy hiểm khi mở cửa xe; Cảnh báo người lái mất tập trung.

Đánh giá xe KIA Seltos 2025

Ưu điểm:

+ Thiết kế đẹp, thể thao bắt mắt

+ Nội thất rộng rãi bậc nhất phân khúc, nhiều trang bị tiện nghi

+ Động cơ Turbo mạnh mẽ, hộp số vận hành mượt

+ Giá bán cạnh tranh.