Soi chi tiết các phiên bản 2025 Mitsubishi Xpander, giá từ 555 triệu đồng

Mitsubishi Xpander 2025 được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản: Xpander Cross 2025, Xpander AT Premium 2025, Xpander AT Eco CKD và phiên bản MT hiện tại, giá niêm yết từ 555-698 triệu đồng. Mỗi phiên bản đều có những điểm nổi bật riêng.

Người tiêu dùng có thể lựa chọn phiên bản Xpander 2025 phù hợp với nhu cầu và ngân sách, từ bản MT cơ bản đến bản AT Cross cao cấp với nhiều trang bị hiện đại. Phiên bản MT phù hợp cho mục đích di chuyển đơn giản, trong khi bản AT Cross mang đến trải nghiệm sang trọng và tiện nghi hơn. Việc cân nhắc kỹ các trang bị theo từng phiên bản sẽ giúp tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Bảng so sánh các phiên bản của 2025 Mitsubishi Xpander 2025:

Phiên bản Giá đề xuất (Triệu đồng) Động cơ Trang bị nổi bật MT 555 1.5L Đèn Halogen, màn hình 7-inch, 2 túi khí, hệ thống an toàn cơ bản AT ECo 598 1.5L Đèn T-Shape, kết nối Android Auto và Apple CarPlay AT Premium 658 1.5L Vô lăng thể thao, điều hòa kỹ thuật số, màn hình 9-inch AT Cross 698 1.5L LED Full-LED, nội thất da cao cấp, hệ thống kiểm soát vào cua chủ động

Về ngoại thất, Mitsubishi Xpander 2025 sở hữu thiết kế mạnh mẽ, năng động theo phong cách crossover. Mặt trước nổi bật với hai thanh mạ crôm hình chữ X lớn cùng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield hiện đại. Cản trước mở rộng theo phương ngang, kết hợp đèn chiếu sáng LED thấu kính dạng T-Shape và đèn định vị tích hợp đèn báo rẽ, tạo nên diện mạo trẻ trung. Mâm xe hai tông màu 17 inch thiết kế không viền mang lại vẻ thể thao, thu hút. Kích thước xe được tăng cường, với chiều dài tổng thể đạt 4.595 mm (tăng 120 mm so với trước), trong đó phần đầu và đuôi lần lượt dài hơn 75 mm và 45 mm; chiều cao tăng thêm 20 mm. Thiết kế đèn hậu T-Shape đồng bộ với đèn trước, kết hợp cửa cốp dày và cản sau mở rộng, giúp tổng thể xe trở nên chắc chắn, bề thế hơn.

Nội thất Xpander 2025 được thiết kế hoàn toàn mới theo triết lý “Horizontal Axis”, mang lại không gian rộng rãi và sang trọng. Mặt táp lô và bảng điều khiển trung tâm trải dài theo phương ngang, kết hợp chất liệu cao cấp và màu sắc hiện đại. Phiên bản AT Premium sử dụng nội thất đen - nâu sang trọng, trong khi Xpander Cross kết hợp đen - xanh navy thể thao. Các chi tiết như ốp cửa, tựa tay và bệ tì tay ghế lái được bọc da mềm, trang trí bằng chỉ may thật, tạo điểm nhấn tinh tế.

Ghế da mới êm ái, sử dụng vật liệu giảm hấp thụ nhiệt. Cụm điều hòa kỹ thuật số thiết kế mới có chức năng Max Cool giúp làm mát nhanh chóng. Điều hòa hàng ghế sau được tinh chỉnh với nút điều khiển màu bạc và cánh hướng gió sơn mới. Lần đầu tiên trên Xpander, xe được trang bị phanh tay điện tử (EPB) và chức năng giữ phanh tự động (Auto Hold).

Tiện nghi nội thất được nâng cấp với tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc để cốc, bệ tì tay hàng ghế trước có ngăn chứa khăn giấy và đủ chỗ cho 4 chai nước 600 ml. Cổng sạc bao gồm 1 USB Type-C và 1 USB Type-A phù hợp với hầu hết thiết bị hiện đại.

Màn hình cảm ứng 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth 5.0, USB và điều khiển bằng cử chỉ. Cụm đồng hồ tốc độ được tái thiết kế hiện đại, đồng nhất với giao diện tổng thể. Vô lăng ba chấu mới giúp nâng cao trải nghiệm cầm nắm và thao tác lái.

Xpander 2025 tiếp tục sử dụng động cơ 1.5L MIVEC, công suất 104 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm. Hệ thống treo được tinh chỉnh với các nâng cấp ở phuộc, van và lò xo để tăng độ ổn định và êm ái. Xe có khoảng sáng gầm 225 mm (cao nhất phân khúc) và khả năng lội nước lên đến 400 mm. Hộp số tự động 4 cấp được cải tiến cho khả năng vận hành mượt mà và linh hoạt.

Khung xe RISE, cấu tạo từ thép siêu cường, đảm bảo độ an toàn cao khi xảy ra va chạm, đồng thời tăng độ ổn định khi vào cua hoặc vận hành trên địa hình phức tạp và tốc độ cao.

Mitsubishi Xpander 2025 tạo dấu ấn trong phân khúc MPV nhờ thiết kế hiện đại, nội thất rộng rãi và loạt trang bị an toàn cơ bản như ABS, cân bằng điện tử và túi khí. Xe nổi bật với ngoại hình thể thao, khả năng vận hành êm ái và tiện nghi phù hợp cho cả gia đình.

Tuy nhiên, động cơ 1.5L MIVEC chưa thực sự mạnh mẽ so với một số đối thủ cùng phân khúc, và trang bị an toàn cũng chỉ ở mức cơ bản. Một số tiện ích như kiểm soát hành trình hay tự động khóa cửa theo tốc độ vẫn chưa được trang bị, khiến xe kém cạnh tranh hơn ở khía cạnh công nghệ.

Nhưng nhìn chung, về tổng thể, Xpander 2025 mang đến diện mạo mới mẻ, hiện đại cùng hàng loạt nâng cấp đáng giá về thiết kế, tiện nghi và vận hành, tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc MPV tại Việt Nam.