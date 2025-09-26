Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Suzuki XL7 Hybrid phiên bản Black Edition xuất hiện tại đại lý

Sự kiện: Suzuki XL7 Suzuki
Phiên bản đặc biệt Suzuki XL7 Hybrid Black Edition về đại lý và có mức giá từ 599,9 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid Black Edition là phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm thương hiệu Suzuki có mặt tại Việt Nam. Cụ thể, so với phiên bản tiêu chuẩn, Suzuki XL7 Hybrid Black Edition có ngoại hình “ngầu” hơn với những chi tiết được sơn tối màu như viền đèn đen khói, tay nắm cửa đen, thanh giá nóc đen, cụm đèn hậu đen khói và viền cửa sau đen.

Ở ngoại thất, Suzuki XL7 Hybrid Black Edition tiếp tục trang bị bộ mâm hợp kim sơn đen, đèn pha và đèn hậu LED, gương chiếu hậu gập tự động. Ngoài ra, ốp cản trước, sau và hông cũng được sơn đen tạo nên phong cách vừa mạnh mẽ, vừa lịch lãm.

Suzuki XL7 Hybrid phiên bản Black Edition xuất hiện tại đại lý - 1

Suzuki XL7 Hybrid phiên bản Black Edition xuất hiện tại đại lý - 2

Các tiện nghi và tính năng vận hành khác trên Suzuki XL7 Hybrid Black Edition vẫn không đổi, cùng với thiết kế MPV pha trộn phong cách SUV giúp mang đến diện mạo đặc trưng, dễ dàng nhận diện. Trong khi nội thất có ghế bọc nỉ, màn hình giải trí cảm ứng trung tâm 10 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, âm thanh 6 loa, điều hòa tự động…

Suzuki XL7 Hybrid phiên bản Black Edition xuất hiện tại đại lý - 3

Xe được trang bị khối động cơ xăng K15B kết hợp bộ khởi động (ISG) và pin Lithium-Ion (ắc-quy), cho công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Đi kèm hộp số tự động 4 cấp và dẫn động cầu trước cho mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp 5,9 L/100km

Các tính năng hỗ trợ vận hành trên Suzuki XL7 Hybrid Black Edition bao gồm tính năng dừng tạm thời Idle Stop, điều khiển hành trình Cruise Control, đèn pha tự động tích hợp đèn dẫn hướng. Suzuki XL7 Hybrid Black Edition cũng trang bị các tính năng an toàn tiêu chuẩn với 2 túi khí, Hệ thống phanh ABS, EBD, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Hệ thống cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Camera và cảm biến lùi.

Suzuki XL7 Hybrid phiên bản Black Edition xuất hiện tại đại lý - 4

Suzuki XL7 Hybrid phiên bản Black Edition xuất hiện tại đại lý - 5

Hiện tại phiên bản này đã có mặt tại đại lý với giá bán không đổi 599,9 triệu đồng và sẽ là sự lựa chọn cho những khách hàng Việt Nam yêu thích sự cá tính. 

