Tranh cãi vì đèn pha ô tô quá sáng

Đèn pha ô tô sáng quá gây chói: cảm nhận người lái và phản ánh chính trị

Nếu bạn từng lái xe vào ban đêm, rất có thể bạn đã từng bị chói mắt bởi ánh sáng trắng rực rỡ từ đèn pha LED của xe ngược chiều, điều mà nhiều người ví như ánh đèn sân vận động chiếu thẳng vào mắt. Nhiều lái xe cảm thấy khó chịu, mất tập trung và đôi khi cảm giác bị chói đến mức không thể nhìn rõ đường.

Ở Vancouver (Canada), một số nhà lập pháp đã đề nghị đưa ra quy định hạn chế độ chói của đèn pha sau khi nhận được nhiều khiếu nại từ công chúng. Ở phía Mỹ, đại diện Quốc hội Marie Gluesenkamp Perez cũng đã bày tỏ quan ngại tương tự và kêu gọi thảo luận về các tiêu chuẩn chiếu sáng.

Trong bối cảnh đó, một số lái xe kêu gọi yêu cầu các nhà sản xuất “hạ độ sáng đèn pha” để đem lại trải nghiệm lái xe ban đêm dễ chịu hơn, đặc biệt là với các loại đèn LED mới thay vì đèn halogen hay HID truyền thống.

Hệ thống đèn chiếu sáng trên xe qua các thời kỳ trên xe Mercedes

Dữ liệu an toàn giao thông: Ánh sáng có gây ra nhiều tai nạn?

Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn giao thông từ Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) đã phân tích dữ liệu tai nạn thực tế trong nhiều năm và đưa ra kết quả đáng ngạc nhiên: Trong các báo cáo tai nạn ban đêm ở nhiều bang từ năm 2015 đến 2023, chỉ khoảng từ 1 đến 2 trong số 1.000 vụ tai nạn được ghi nhận có liên quan trực tiếp đến chói sáng từ đèn pha.

Số liệu này thay đổi rất ít ngay cả khi đèn pha trở nên sáng hơn theo thời gian, cho thấy việc tăng độ sáng không nhất thiết dẫn tới nhiều tai nạn hơn. Đồng thời, việc nâng cấp đèn pha giúp cải thiện tầm nhìn ban đêm, từ đó giảm số vụ va chạm do tầm nhìn kém hoặc các điều kiện đường xấu.

Hyundai Kona 2018-2021 với đèn pha LED (trái) và đèn halogen (phải)

Các vụ tai nạn có liên quan đến chói sáng thường xảy ra trên đường hai làn không chia tách, trong điều kiện trời ướt và với các tài xế lớn tuổi nhạy cảm với ánh sáng mạnh hơn. Nhưng xét tổng thể, không nhìn rõ đường do đèn kém lại là nguyên nhân của nhiều tai nạn hơn so với bị chói mắt bởi ánh sáng quá sáng.

Ngành công nghiệp ô tô cũng đã phản hồi bằng cách cải tiến hệ thống chiếu sáng. Chương trình đánh giá đèn xe của IIHS giờ đây không chỉ thưởng cho khả năng chiếu sáng xa mà còn phạt các hệ thống gây chói quá mức. Tỷ lệ đèn gây chói quá mức trong các mẫu xe thử nghiệm đã giảm đáng kể từ năm 2017 đến các mẫu xe 2025. Hơn nữa, các hệ thống như tự động chuyển đèn cao/thấp và hỗ trợ giữ làn đường có thể giúp giảm phần nào tình huống chói mắt không mong muốn.