Triển lãm ô tô lớn nhất thế giới: Trung Quốc phô diễn tham vọng vượt mặt xe Đức

Sự kiện năm nay được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay với quy mô trưng bày lên tới 380.000 m², lần đầu tiên tổ chức theo mô hình hai địa điểm gồm Trung tâm Triển lãm Quốc tế Trung Quốc (khu Thuận Nghĩa) và Trung tâm Triển lãm Quốc tế Thủ đô. Hai khu vực liền kề nhau, trải dài khoảng 1,3 km, tạo nên một không gian trưng bày liên hoàn hiếm thấy trong lịch sử các triển lãm ô tô.

Auto China 2026 quy tụ nhiều hãng xe lớn thế giới với nhiều mẫu xe mới được trưng bày. Ảnh: Auto China

Theo ban tổ chức, triển lãm kéo dài 10 ngày từ 24/4 đến 3/5, quy tụ tổng cộng 1.451 mẫu xe, trong đó có 181 màn ra mắt toàn cầu và 71 mẫu concept. Quy mô lớn cùng mật độ sản phẩm dày đặc khiến sự kiện này được xem như “bản đồ thu nhỏ” của ngành công nghiệp ô tô thế giới trong giai đoạn chuyển đổi mạnh sang điện hóa và số hóa.

Sự góp mặt của các thương hiệu trải rộng từ châu Âu, Mỹ đến Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục cho thấy sức nóng của thị trường này. Những cái tên như BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Toyota hay Ford xuất hiện bên cạnh loạt hãng nội địa như Geely, Changan, Great Wall, Hongqi. Đáng chú ý, nhóm hãng xe điện và công nghệ như Nio, Xpeng, Li Auto, Xiaomi hay các thương hiệu thuộc hệ sinh thái Huawei đang ngày càng chiếm vị trí trung tâm.

Triển lãm được tổ chức đồng thời tại hai địa điểm gồm Trung tâm Triển lãm Quốc tế Trung Quốc (khu Thuận Nghĩa) và Trung tâm Triển lãm Quốc tế Thủ đô.

Không chỉ là sân khấu trình diễn sản phẩm, triển lãm năm nay còn phản ánh rõ cuộc cạnh tranh mới trong ngành ô tô: thay vì cuộc đua giá, trọng tâm đang chuyển sang giá trị công nghệ. Các mẫu xe điện thông minh, hệ thống lái tự động và kiến trúc xe số hóa trở thành điểm nhấn, trong bối cảnh xe năng lượng mới đã chiếm hơn một nửa doanh số tại Trung Quốc.

Mẫu xe mới của Audi ra mắt tại Auto China 2026. Ảnh: Audi

Sự kiện cũng diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô Trung Quốc tiếp tục giữ vị thế lớn nhất thế giới, đồng thời chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa các thương hiệu. Trong khi các hãng xe điện và công nghệ trẻ duy trì đà tăng trưởng, nhiều liên doanh truyền thống lại chững lại, cho thấy sự dịch chuyển mạnh mẽ của ngành công nghiệp sang kỷ nguyên điện hóa và thông minh hóa.