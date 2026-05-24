VinFast “tách brand” cho Green, dòng xe điện chuyên chạy dịch vụ có logo mới

Logo mới của dòng Green được lấy cảm hứng từ hình ảnh hai bàn tay nâng niu Trái Đất, thể hiện thông điệp về di chuyển xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Theo VinFast, những mẫu xe Green đầu tiên sử dụng nhận diện mới sẽ bắt đầu xuất xưởng từ đầu tháng 6/2026, trong đó Limo Green là sản phẩm tiên phong. Các mẫu xe hướng tới kinh doanh dịch vụ như Herio Green, Minio Green hay EC Van cũng sẽ sớm đồng loạt chuyển sang logo mới trong thời gian tới.

Việc xây dựng bộ nhận diện độc lập cho Green được xem là bước đi nhằm hoàn thiện chiến lược phân chia sản phẩm của VinFast theo từng nhóm khách hàng. Nếu dòng Lạc Hồng hướng tới phân khúc siêu sang và VF phục vụ khách hàng phổ thông, Green sẽ tập trung vào nhóm xe tối ưu cho kinh doanh dịch vụ, chú trọng hiệu quả vận hành và chi phí sử dụng.

Bà Dương Thị Thu Trang cho biết việc hoàn thiện nhận diện thương hiệu riêng cho dòng Green thể hiện định hướng phát triển toàn diện của VinFast trên cả ba phân khúc. Theo đại diện hãng, dòng Green với logo mới sẽ tiếp tục được định vị là lựa chọn ưu tiên của cộng đồng tài xế và các doanh nghiệp vận tải.

VinFast cũng nhấn mạnh lợi thế kinh tế của dòng Green nhờ chi phí năng lượng và bảo dưỡng thấp hơn đáng kể so với xe động cơ đốt trong, qua đó giúp chủ xe rút ngắn thời gian hoàn vốn và cải thiện biên lợi nhuận khi khai thác dịch vụ. Trong đó, Limo Green hiện là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của hãng tại Việt Nam với gần 19.000 xe được bàn giao chỉ sau 4 tháng đầu năm 2026.