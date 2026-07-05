Suzuki XL7 phiên bản nâng cấp xuất hiện

Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của Suzuki XL7 vừa xuất hiện tại một sự kiện của hãng ở Đông Nam Á. Theo kế hoạch, mẫu MPV sẽ chính thức ra mắt thị trường Indonesia vào cuối tháng 7 trước khi mở rộng sang các thị trường Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam và Thái Lan vào khoảng cuối năm.

Thông tin này cũng phù hợp với những hình ảnh ghi nhận tại Việt Nam hồi đầu tháng 6, khi hai chiếc Suzuki XL7 mang thiết kế mới xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải. Động thái này cho thấy mẫu xe nhiều khả năng đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam.

Suzuki XL7 vừa xuất hiện tại một sự kiện của hãng ở Đông Nam Á.

Dù Suzuki chưa công bố đầy đủ thông số và trang bị của XL7 2027, những hình ảnh thực tế cho thấy mẫu xe tập trung nâng cấp về ngoại thất, đặc biệt ở phần đầu xe. Lưới tản nhiệt được thiết kế lại với kích thước lớn hơn và kéo dài xuống cản trước, tạo diện mạo liền mạch hơn. Cụm đèn chiếu sáng LED cùng đèn sương mù cũng được tạo hình vuông vức, hiện đại hơn so với phiên bản hiện hành.

Tại Indonesia, XL7 mới được phân phối với ba phiên bản gồm Zeta, Beta Hybrid và Alpha Hybrid. Trong khi đó, hai mẫu xe từng xuất hiện tại Việt Nam cũng sở hữu hai kiểu thiết kế ngoại thất khác nhau, cho thấy nhiều khả năng thị trường trong nước sẽ có ít nhất hai phiên bản khi mở bán.

XL7 mới được phân phối với ba phiên bản gồm Zeta, Beta Hybrid và Alpha Hybrid.

Phiên bản Zeta hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên tính thực dụng với tay nắm cửa cùng màu thân xe, bộ mâm hợp kim phay xước, thanh giá nóc màu bạc, các chi tiết ốp thân xe và cản sau sơn bạc. Xe cũng được trang bị thanh nẹp cửa hậu mạ crôm và ăng-ten vây cá mập.

Ở bản Beta Hybrid, Suzuki bổ sung tay nắm cửa mạ crôm nhằm tạo điểm nhấn cho ngoại thất. Trong khi đó, Alpha Hybrid là phiên bản cao cấp nhất với phong cách thể thao hơn. Hầu hết các chi tiết ngoại thất như tay nắm cửa, mâm xe, giá nóc, nẹp cửa hậu và ăng-ten vây cá mập đều được sơn màu đen. Phần ốp thân xe và cản sau sử dụng tông xám nòng súng, kết hợp cánh lướt gió cỡ lớn phía sau.

Cụm đèn hậu trên phiên bản này cũng được hoàn thiện theo phong cách tối màu. Hiện Suzuki chưa công bố liệu các trang bị tiện nghi và công nghệ trong khoang cabin của XL7 mới có được nâng cấp hay không. Khả năng xe tiếp tục duy trì cấu hình 7 chỗ ngồi với ghế bọc nỉ kết hợp viền da.

Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng, trong khi ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng. Hàng ghế thứ hai có thể trượt, ngả lưng và gập theo tỷ lệ 60:40. Hàng ghế thứ ba hỗ trợ gập phẳng theo tỷ lệ 50:50 nhằm mở rộng khoang hành lý khi cần chở nhiều đồ.

Cung cấp sức mạnh cho Suzuki XL7 2027 vẫn là hệ truyền động hybrid nhẹ như trước. Xe được trang bị động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ khởi động kiêm máy phát ISG và pin lithium-ion dung lượng nhỏ. Hệ thống này cho công suất 105 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 138 Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Theo thông số công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình đạt khoảng 19,2 km/lít, tương đương khoảng 5,2 lít/100 km.

Tại Việt Nam, Suzuki XL7 cạnh tranh ở phân khúc MPV phổ thông cùng các đối thủ như Mitsubishi Xpander, Hyundai Stargazer và Honda BR-V. Trong bối cảnh doanh số của XL7 thời gian qua có xu hướng giảm, phiên bản nâng cấp được kỳ vọng sẽ giúp mẫu xe tăng sức cạnh tranh, trong khi Mitsubishi Xpander vẫn là mẫu MPV động cơ đốt trong có doanh số dẫn đầu phân khúc.