VinFast để lộ dàn SUV chiến lược hoàn toàn mới

VinFast vừa tiếp tục hé lộ tham vọng mở rộng dải SUV điện cao cấp khi đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho 3 mẫu xe gầm cao hoàn toàn mới. Cả ba đều mang phong cách thiết kế riêng biệt, từ những đường nét quen thuộc của dải VF hiện hành cho đến một mẫu xe hoàn toàn khác lạ chưa từng xuất hiện trước đây.

Mẫu xe đầu tiên sở hữu vóc dáng lớn với nhiều chi tiết gợi liên tưởng đến VF 9. Thiết kế đầu xe vẫn duy trì phong cách đặc trưng của VinFast với dải LED kéo ngang toàn bộ mặt trước và phần đầu gần như không có lưới tản nhiệt. Phía sau xe cũng được tạo hình đồng bộ với cụm đèn trải ngang tương tự đầu xe. Tuy nhiên, phần đuôi nổi bật hơn nhờ cụm đèn hậu đặt trong một mảng ốp đen cỡ lớn, phong cách vừa xuất hiện trên VF 8 thế hệ mới.

Với kích thước lớn cùng kiểu thân xe đồ sộ, đây nhiều khả năng là một mẫu SUV full-size cấu hình 7 chỗ, có thể đóng vai trò bản nâng cấp giữa vòng đời hoặc thế hệ tiếp theo của VF 9 hiện tại.

Mẫu SUV thứ hai tiếp tục thuộc nhóm xe gầm cao cỡ lớn nhưng đi theo hướng thiết kế vuông vức và hầm hố hơn đáng kể. Tổng thể xe mang nhiều đường nét hình khối với phần đuôi dựng đứng, gợi liên tưởng đến các mẫu SUV địa hình hạng sang kiểu Mỹ hoặc dòng Land Rover Discovery đời trước.

Không giống mẫu xe đầu tiên thiên về đô thị và gia đình, chiếc SUV này cho cảm giác thực dụng hơn, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách off-road nhẹ hoặc thường xuyên di chuyển đa địa hình. Dù vậy, xe vẫn xuất hiện các chi tiết hiện đại như tay nắm cửa dạng ẩn và bộ mâm thiết kế kín nhằm tối ưu khí động học.

Ngoài hai mẫu SUV mang nhiều đường nét quen thuộc, VinFast còn gây bất ngờ với một thiết kế hoàn toàn mới. Đây cũng là mẫu xe tạo ra nhiều tranh luận nhất trong cộng đồng yêu xe bởi phong cách khác biệt rõ rệt so với toàn bộ dải sản phẩm VF hiện tại.

Trên mẫu SUV này, dải LED họa tiết cánh chim đặc trưng ở cả đầu và đuôi xe đã bị lược bỏ. Các đường cắt xẻ quen thuộc cũng không còn xuất hiện, thay vào đó là thiết kế tối giản và vuông vức hơn. Kiểu dáng tổng thể khiến mẫu xe trông giống sự pha trộn giữa SUV hạng sang và MPV cỡ lớn với phần thân cao, trần xe dài cùng đuôi xe gần như dựng đứng.

Dù chưa có bất kỳ thông tin kỹ thuật chính thức nào được công bố, điểm chung dễ nhận thấy trên cả ba mẫu xe là khu vực đầu xe đều được thiết kế khép kín hoàn toàn, cho thấy nhiều khả năng đây tiếp tục sẽ là các dòng xe thuần điện.

Một số chi tiết như tay nắm cửa ẩn, bộ mâm tối ưu khí động học hay phong cách thiết kế mới cũng cho thấy VinFast có thể đang phát triển nền tảng sản phẩm thế hệ tiếp theo nhằm cải thiện hiệu suất vận hành và tối ưu phạm vi hoạt động. Nếu ứng dụng các nâng cấp tương tự VF 8 mới, những mẫu SUV này hoàn toàn có thể sở hữu quãng đường di chuyển ấn tượng hơn thế hệ hiện tại.

Động thái liên tiếp đăng ký kiểu dáng mới cho thấy VinFast không dừng lại ở dải sản phẩm hiện nay mà đang từng bước mở rộng danh mục SUV cao cấp theo nhiều hướng tiếp cận khác nhau. Trong đó, một mẫu xe có thể tiếp tục phục vụ nhu cầu gia đình và đô thị, một mẫu thiên về phong cách địa hình, trong khi mẫu còn lại dường như là bước thử nghiệm táo bạo hơn về ngôn ngữ thiết kế của hãng xe Việt.