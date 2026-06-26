VinFast VF 3 tiếp tục trở thành xe cảnh sát tại Đông Nam Á

Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines tại thành phố Noveleta (tỉnh Cavite) vừa đưa VinFast VF3 vào đội hình xe tuần tra. Trước đó, cảnh sát Indonesia cũng từng dùng VF3 làm xe công vụ. Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines tại Noveleta, Cavite sẽ chính thức sử dụng mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ VinFast VF3 cho các hoạt động tuần tra địa bàn.

Bên cạnh diện mạo "vừa ngầu vừa cưng" trong sắc áo cảnh sát mới, sự xuất hiện của VF 3 còn là minh chứng rõ nét cho cam kết hướng tới nền giao thông bền vững của thành phố này. Theo VinFast Philippines, Noveleta là đô thị đầu tiên tại vùng CALABARZON đặt ra các mục tiêu cụ thể về việc áp dụng xe điện vào đời sống.

Cảnh sát Quốc gia Philippines tại thành phố Noveleta vừa đưa VinFast VF3 vào đội hình xe tuần tra.

Song hành cùng nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, những chiếc xe điện đến từ Việt Nam này được kỳ vọng sẽ giúp cắt giảm đáng kể chi phí nhiên liệu và ngân sách vận hành cho lực lượng cảnh sát địa phương. Loạt xe VF3 đầu tiên trong biên chế được bàn giao bởi các đại lý VinFast Marikina và Xentro, dự kiến sẽ có thêm nhiều đơn vị nữa được đưa về trong thời gian tới.

Với sự bổ sung này, các sĩ quan cảnh sát sẽ sở hữu một chiếc EV đô thị có khả năng di chuyển lên tới 215 km cho một lần sạc đầy, đồng thời có thể nạp nhanh từ 10% lên 70% pin chỉ trong vòng 36 phút thông qua cổng sạc nhanh DC.

Với chiều dài 3.190 mm và chiều rộng 1.679 mm, VF3 được đánh giá là trợ thủ lý tưởng để luồn lách qua các con đường tỉnh lộ nhỏ hẹp hay những con phố bàn cờ đông đúc. Xe sở hữu bộ mâm 16 inch cùng khoảng sáng gầm khá ấn tượng 175 mm.

Ngoại trừ việc được lắp thêm đèn nháy chuyên dụng và bộ tem tuần tra đặc chủng, các thông số kỹ thuật còn lại của xe vẫn được giữ nguyên bản. Không riêng gì Philippines, mẫu xe điện "hạt tiêu" của VinFast cũng đang được các lực lượng hành pháp nước bạn trọng dụng, dù có một vài tùy biến nhỏ.

Sau trước đó tại quốc gia Indonesia đã chọn VinFast VF3 làm "xe tuần tra" mới.

Tại Indonesia, Cục Cảnh sát Giao thông Quốc gia nước này sử dụng VF3 làm phương tiện vận chuyển thiết bị flycam/drone chuyên dụng. Khoang hành lý phía sau đã được tái thiết kế lại để tối ưu không gian chứa đồ đồ sộ, trong khi vẫn giữ nguyên được phom dáng nhỏ gọn, linh hoạt của chiếc xe.

Cục Cảnh sát Giao thông Quốc gia Indonesia sử dụng VF3 làm phương tiện vận chuyển thiết bị flycam/drone chuyên dụng​. Tại thị trường Philippines, mức giá của VinFast VF3 cụ thể như sau: phiên bản thuê pin hàng tháng có giá 645.000 PHP tương đương 277 triệu đồng. Tiếp theo là phiên bản mua trọn gói pin có giá bán 745.000 PHP tương đương 320 triệu đồng.