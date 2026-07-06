Loạt xe đạp điện hơn 10 triệu mang kiểu dáng xe tay ga, phù hợp học sinh cấp 2

Xe đạp điện đang dần thay thế xe đạp truyền thống trong việc đưa đón và đi học hằng ngày của học sinh cấp 2. Theo quy định hiện hành, học sinh dưới 16 tuổi chưa được điều khiển xe máy, vì vậy xe điện có bàn đạp trở thành phương tiện phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại vừa không yêu cầu giấy phép lái xe.

Những năm gần đây, phân khúc này phát triển nhanh với nhiều mẫu xe được thiết kế theo phong cách xe tay ga, ngoại hình bắt mắt, nhiều màu sắc trẻ trung cùng hàng loạt trang bị như khóa thông minh, đèn LED, cổng sạc USB hay pin lithium. Trong tầm giá từ khoảng 12-16 triệu đồng, người dùng có khá nhiều lựa chọn với những ưu, nhược điểm khác nhau.

Dưới đây là ghi nhận tổng hợp của VietNamNet các mẫu xe đạp điện có giá trên dưới 10 triệu đồng:

DK Bike S1 (13,6-15,9 triệu đồng, quãng đường 50-60 km)

Ra mắt năm 2024, DK Bike S1 là mẫu xe đạp điện của DK Bike, thương hiệu xe điện Việt Nam. Xe được sản xuất tại nhà máy DK Bike ở Hưng Yên và hiện có giá 13,6-15,9 triệu đồng.

Xe sử dụng động cơ điện không chổi than công suất 500-600W, tốc độ tối đa 35-40 km/h. Tùy phiên bản, xe dùng ắc quy 48V-12Ah hoặc pin lithium, cho quãng đường 50-60 km sau mỗi lần sạc. Trọng lượng khoảng 45 kg (chưa tính ắc quy), tải trọng tối đa 130-140 kg. Trang bị gồm phanh đĩa trước và phanh cơ sau.

DK Bike S1. Ảnh: DK Bike

So với mẫu xe đạp điện Espero Weezee, DK Bike S1 có động cơ mạnh hơn và tốc độ cao hơn. Tuy nhiên, quãng đường hoạt động 50-60 km của mẫu xe này ngắn hơn Ally Elyas (80 km) và Yadea iCute H (70 km), đồng thời tương đương Osakar VC SUNOO.

VinFast Amio (13,9 triệu đồng, quãng đường khoảng 65 km)

Ra mắt tại Việt Nam vào tháng 1/2026, VinFast Amio là mẫu xe máy điện tích hợp bàn đạp của VinFast. Xe có giá niêm yết 13,9 triệu đồng(đã gồm pin và bộ sạc), trong khi một số đại lý áp dụng ưu đãi đưa giá thực tế xuống khoảng 11,7-12,8 triệu đồng.

VinFast Amio. Ảnh: Vinfast.

VinFast Amio sử dụng động cơ Inhub công suất tối đa 800W, tốc độ tối đa khoảng 30 km/h, kết hợp pin LFP dung lượng 1,024 kWh, cho quãng đường khoảng 65 km sau mỗi lần sạc đầy. Xe có tải trọng tối đa 130 kg và thời gian sạc khoảng 6 giờ. Trang bị tiêu chuẩn gồm hệ thống đèn LED, giảm xóc thủy lực trước/sau, lốp không săm và phanh cơ ở cả hai bánh.

Osakar VC SUNOO (khoảng 15,5 triệu đồng, quãng đường 50-60 km)

VC SUNOO là mẫu xe đạp điện được hãng xe Osakar Việt Nam giới thiệu ra thị trường trong năm 2025. Xe được sản xuất, lắp ráp trong nước và hiện có giá khoảng 14,5-15,5 triệu đồng.

Xe sử dụng động cơ điện công suất tối đa 1.000W, tốc độ tối đa 37-38 km/h và quãng đường khoảng 60 km sau mỗi lần sạc. Trang bị gồm khóa Smartkey, mở khóa NFC, chế độ Parking (P) và động cơ đạt chuẩn chống nước IP67.

Osakar VC SUNOO. Ảnh: Xe điện Osakar.

Trong nhóm xe được so sánh, VC SUNOO có công suất động cơ lớn nhất, phù hợp với nhu cầu thường xuyên chở thêm người hoặc di chuyển trên các tuyến đường có độ dốc. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động chỉ tương đương DK Bike S1 và Espero Weezee, thấp hơn khoảng 20-30 km so với Ally Elyas và khoảng 10-20 km so với Yadea iCute H.

Yadea iCute H (14,5-15,5 triệu đồng, quãng đường khoảng 70 km)

Yadea iCute H là mẫu xe máy điện mini của Yadea (thương hiệu Trung Quốc). Xe được sản xuất tại nhà máy Yadea Việt Nam (Bắc Giang). Dòng xe này (phiên bản nâng cấp mới) vừa ra mắt vào tháng 3 năm 2026 và hiện có giá 14,5-15,5 triệu đồng.

Yadea iCute H sử dụng động cơ điện có công suất danh định 350W, công suất cực đại khoảng 1.000-1.050W, kết hợp ắc quy Graphene cho quãng đường khoảng 70 km sau mỗi lần sạc. Tốc độ tối đa 30-38 km/h, chiều cao yên 720 mm.

Yadea iCute H. Ảnh: Xe điện Việt Thanh

Trang bị gồm cốp chứa đồ 11 lít, phanh cơ trước và sau, hệ thống giảm xóc; một số phiên bản được bổ sung mở khóa Bluetooth và chân chống điện.

So với DK Bike S1, Osakar VC SUNOO và Espero Weezee, Yadea iCute H có phạm vi hoạt động dài hơn từ 10-20 km. Tuy nhiên, quãng đường vẫn ngắn hơn khoảng 10 km so với Ally Elyas. Xe cũng chỉ sử dụng phanh cơ, trong khi một số đối thủ cùng tầm giá đã được trang bị phanh đĩa trước.

PEGA Gen Z (khoảng 9,9-13,9 triệu đồng, quãng đường 60-70 km)

Ra mắt từ năm 2025, PEGA Gen Z là mẫu xe đạp điện của PEGA, thương hiệu xe điện Việt Nam có nhà máy sản xuất tại Bắc Giang. Xe hướng đến nhóm khách hàng là học sinh THCS, THPT và người dùng cần phương tiện di chuyển ngắn trong đô thị. Giá niêm yết khoảng 13,9 triệu đồng, tuy nhiên nhiều đại lý và chương trình khuyến mại hiện đưa giá thực tế xuống khoảng 9,9 triệu đồng.

PEGA Gen Z. Ảnh: Pega.

PEGA Gen Z sử dụng động cơ điện công suất 220W, tốc độ tối đa khoảng 25 km/h, kết hợp bộ ắc quy 48V-12Ah, cho quãng đường 60-70 km sau mỗi lần sạc đầy trong khoảng 6-8 giờ. Xe được trang bị phanh tang trống trước/sau, hệ thống đèn LED, cốp chứa đồ, khung thép sơn tĩnh điện và có trọng lượng ở mức vừa phải.

So với DK Bike S1 hay Osakar VC SUNOO, PEGA Gen Z có công suất và tốc độ thấp hơn, phù hợp hơn với nhu cầu đi học trong nội đô thay vì chở nặng hoặc di chuyển trên đường dốc. Bù lại, quãng đường hoạt động 60-70 km tương đương hoặc nhỉnh hơn một số mẫu cùng tầm giá như DK Bike S1, Espero Weezee và tiệm cận Yadea iCute H.