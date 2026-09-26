Mua xe VinFast VF Wild khách hàng Việt được giảm giá bao nhiêu tiền?

VinFast VF Wild chính thức nhận đặt cọc tại Việt Nam từ ngày 25/9, đi kèm ưu đãi 61 triệu đồng trong giai đoạn đầu. Nếu cộng thêm các chính sách dành cho một số nhóm khách hàng, tổng giá trị ưu đãi có thể lên tới 104 triệu đồng.

VinFast bắt đầu nhận đặt cọc sớm mẫu bán tải VF Wild từ ngày 25/9 đến hết 30/9/2026. Trong 6 ngày đầu tiên, khách hàng đặt cọc sẽ được giảm trực tiếp 61 triệu đồng vào giá bán xe. Mức đặt cọc là 15 triệu đồng/xe, không hoàn hủy và chỉ được chuyển nhượng trong phạm vi người thân theo quy định của hãng.

VinFast VF Wild có giá niêm yết 860 triệu đồng với ba màu đen, đỏ và trắng. Riêng màu bạc có giá 872 triệu đồng. Sau khi áp dụng ưu đãi đặt cọc sớm 61 triệu đồng, giá bán của ba màu tiêu chuẩn còn 799 triệu đồng. Với màu bạc, mức giá sau ưu đãi tương ứng là 811 triệu đồng.

Bên cạnh chương trình dành cho khách đặt cọc sớm, người mua VF Wild đang sở hữu ô tô hoặc xe máy sử dụng động cơ xăng của bất kỳ thương hiệu nào, hoặc ô tô điện, xe máy điện VinFast, còn có thể được hưởng thêm 5% ưu đãi theo chương trình "Vì tương lai xanh" lần 2, áp dụng đến ngày 19/12.

VF Wild có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.376 x 2.069 x 1.873 mm.

Theo cách tính của VinFast, khi cộng các chính sách ưu đãi đủ điều kiện, tổng giá trị hỗ trợ dành cho một số khách hàng có thể lên tới 104 triệu đồng. Một yếu tố khác giúp giảm chi phí sở hữu VF Wild là chính sách 0% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin.

VF Wild sử dụng hệ truyền động REEV, trong đó hệ thống truyền động bánh xe hoạt động bằng mô-tơ điện, còn động cơ xăng đảm nhiệm vai trò bổ sung năng lượng. VinFast cho biết xe có thể vận hành thuần điện hơn 250km theo tiêu chuẩn NEDC và tổng quãng đường di chuyển có thể vượt 1.000 km khi sử dụng hệ thống mở rộng phạm vi.

Ngoài ra, chủ xe VF Wild được miễn phí sạc 10 lần/tháng tại hệ thống trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029.

Bán tải REEV đầu tiên của VinFast

VF Wild có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.376 x 2.069 x 1.873 mm, chiều dài cơ sở 3.258 mm. Thùng hàng có kích thước 1.574 x 1.512 x 509 mm. Xe sử dụng bộ pin LFP dung lượng 46,4 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện trên 250km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Khi kết hợp với hệ thống REEV, tổng phạm vi vận hành được công bố ở mức hơn 1.000 km.

Đáng chú ý, VF Wild còn được trang bị tính năng V2L, cho phép sử dụng năng lượng từ pin xe để cung cấp điện cho các thiết bị bên ngoài. Đây là trang bị phù hợp với nhóm khách hàng thường xuyên cắm trại, đi dã ngoại hoặc cần sử dụng các thiết bị điện ở những khu vực không có nguồn điện cố định.

Bộ pin LFP dung lượng 46,4 kWh cho phép xe chạy thuần điện hơn 250 km theo tiêu chuẩn NEDC.

Bên trong cabin, xe có trợ lý ảo 3.0, khả năng điều khiển một số chức năng thông qua smartphone hoặc smartwatch, cập nhật phần mềm từ xa FOTA và theo dõi tình trạng pin. VinFast cho biết những chiếc VF Wild đầu tiên dự kiến được bàn giao từ cuối tháng 10/2026.

Với mức giá niêm yết 860 triệu đồng, VF Wild được định vị trong nhóm bán tải phổ thông tại Việt Nam nhưng sử dụng cấu hình truyền động khác biệt so với phần lớn đối thủ chạy động cơ diesel. Trong thời gian đặt cọc sớm, mức giá thực tế từ 799 triệu đồng giúp mẫu xe có thêm lợi thế về chi phí ban đầu, bên cạnh các chính sách hỗ trợ dành cho xe điện.