Có 500 triệu đồng, tôi vẫn đang phân vẫn giữa Honda City và Toyota Vios

Honda City và Toyota Vios là hai cái tên quen thuộc được nhiều người tiêu dùng đô thị lựa chọn trong phân khúc sedan hạng B. Mặc dù cùng nằm trong một phân khúc, nhưng mỗi mẫu xe lại mang đến những triết lý thiết kế và tính năng khác nhau, phù hợp với nhu cầu riêng của từng khách hàng, khiến không ít người cảm thấy đắn đo khi lựa chọn.

Để hỗ trợ người dùng trong việc mua sắm, nội dung bài viết dưới đây liệt kê những sự khác biệt chính giữa hai mẫu sedan trong tầm giá 500 triệu đồng hiện nay.

Tổng quan về thiết kế

City nổi bật với phong cách thể thao, đặc trưng bởi lưới tản nhiệt dạng tổ ong và phần đầu xe góc cạnh, đặc biệt là phiên bản RS của City còn được trang bị hệ thống đèn LED hiện đại. Ngược lại, Vios lại theo đuổi sự thanh lịch và dễ tiếp cận với thiết kế trung tính, kết hợp các đường dập nổi tạo hiệu ứng 3D.

Về kích thước, City có phần nhỉnh hơn khi mang lại không gian rộng rãi hơn cho người dùng. Trong khi đó, Vios ghi điểm nhờ sự cân đối và hài hòa trong thiết kế. Trang bị ngoại thất của City có sự phân hóa giữa các phiên bản, trong khi Vios tập trung vào tính thực dụng với thiết kế đồng đều.

Nội thất và tiện nghi

Bên trong khoang cabin, City gây ấn tượng với chất liệu hoàn thiện tốt và thiết kế tập trung vào người lái. Phiên bản RS còn được trang bị vô-lăng bọc da và lẫy chuyển số giúp tăng cảm giác thể thao. Trong khi đó, Vios lại hướng đến sự thân thiện và dễ sử dụng với nội thất trẻ trung và các chi tiết bố trí hợp lý cho nhu cầu gia đình.

Đối với tiện nghi, City có phần nhỉnh hơn với dàn âm thanh 8 loa, điều hòa tự động và phanh tay điện tử. Còn với Vios, mẫu xe này cũng đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản với hệ thống 6 loa và điều hòa làm mát nhanh.

Khả năng vận hành và trang bị an toàn

Cả hai mẫu xe đều sử dụng động cơ 1.5L kết hợp với hộp số CVT, trong đó City có công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, mang lại cảm giác lái linh hoạt hơn. Vios nổi tiếng với độ bền và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, cùng với động cơ 2NR-FE giúp xe di chuyển linh hoạt trong phố đông.

Về trang bị an toàn, City chiếm ưu thế với gói Honda Sensing trang bị trên toàn bộ phiên bản, bao gồm các tính năng như giữ làn và phanh giảm thiểu va chạm. Còn Vios cũng không kém cạnh với bản G CVT được trang bị tới 7 túi khí và các tính năng hỗ trợ như cảnh báo lệch làn.

Nên chọn xe nào trong tầm giá 400-500 triệu?

Tổng thể, cả Honda City và Toyota Vios đều là những lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc sedan hạng B. City phù hợp với người trẻ, ưu tiên cảm giác lái và công nghệ, trong khi Vios là lựa chọn an toàn cho gia đình, đề cao độ bền và tính thực dụng.

Nếu tìm kiếm một chiếc xe mang lại cảm xúc khi lái và nhiều công nghệ hỗ trợ, City là sự lựa chọn hợp lý. Ngược lại, nếu ưu tiên sự ổn định, dễ sử dụng và chi phí hợp lý, Vios vẫn là cái tên khó thay thế trong phân khúc này.