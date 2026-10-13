Voge DS800X Rally 2027 trình làng, sẵn loạt phụ kiện phục vụ dân mê phượt

Điểm đáng chú ý trên Voge DS800X Rally 2027 là danh sách phụ kiện được trang bị ngay từ nhà máy, gồm đèn trợ sáng, bảo vệ tay lái, khung chống đổ, một thùng chứa đồ phía sau và hai thùng chứa đồ hai bên. Các trang bị này giúp tăng tính tiện dụng khi đi tour, đồng thời hạn chế chi phí phát sinh do người dùng phải mua thêm phụ kiện sau khi nhận xe.

Về thiết kế và khả năng vận hành, DS800X Rally tiếp tục duy trì phong cách đặc trưng của dòng adventure với bộ vành nan hoa kích thước 21 inch ở phía trước và 18 inch ở phía sau. Xe sử dụng lốp trước 90/90-R21, lốp sau 150/70-R18 và có khoảng sáng gầm 220 mm, phù hợp với nhu cầu di chuyển trên nhiều dạng địa hình.

Mẫu mô tô này có chiều cao yên 850 mm, trọng lượng khô 213 kg và bình nhiên liệu dung tích 24 lít. Những thông số trên cho thấy DS800X Rally hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên khả năng di chuyển đường dài, dù chiều cao yên và kích thước tổng thể có thể là trở ngại đối với người có vóc dáng nhỏ.

Trang bị tiện nghi trên xe gồm màn hình TFT hiển thị thông tin, hệ thống chiếu sáng LED, cổng sạc USB Type-A và Type-C, hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS cùng camera hành trình phía trước. Xe cũng hỗ trợ kết nối với ứng dụng Carbit Ride và được tích hợp công tắc an toàn chân chống bên, giúp hạn chế nguy cơ vận hành khi chân chống chưa được thu lại.

Cung cấp sức mạnh cho Voge DS800X Rally 2027 là động cơ hai xi-lanh song song, dung tích 798 cc, làm mát bằng dung dịch và sử dụng cơ cấu tám van. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 95 PS tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 81 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số sáu cấp và bộ truyền động xích. Xe sử dụng hệ thống phun xăng điện tử, đồng thời được trang bị ly hợp chống trượt nhằm hỗ trợ kiểm soát bánh sau khi giảm số hoặc giảm tốc đột ngột. Hai chế độ lái Eco và Sport cho phép người điều khiển lựa chọn đặc tính vận hành phù hợp với điều kiện sử dụng.

Tại Malaysia, Voge DS800X Rally phiên bản 2027 có giá bán 39.888 ringgit, tương đương khoảng 253 triệu đồng.