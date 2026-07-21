VinFast VF 2 đạt hơn 28.400 đơn đặt hàng sau 3 ngày nhận cọc

VinFast cho biết mẫu xe điện cỡ nhỏ VF 2 đã ghi nhận 28.742 đơn đặt cọc thành công chỉ sau 3 ngày đầu mở bán. Kết quả này cho thấy sức hút lớn của mẫu xe điện mới trong phân khúc phổ thông, đồng thời phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với các dòng ô tô điện có mức giá dễ tiếp cận tại Việt Nam.

Theo thông tin từ VinFast, VF 2 được định vị là mẫu ô tô điện hướng đến nhóm khách hàng mua xe lần đầu. Với thiết kế nhỏ gọn, phù hợp di chuyển trong đô thị cùng mức giá được đánh giá cạnh tranh, mẫu xe nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng ngay khi chính thức nhận đặt cọc.

VinFast VF 2 đã ghi nhận 28.742 đơn đặt cọc thành công chỉ sau 3 ngày đầu mở bán.

Việc đạt 28.742 đơn đặt cọc chỉ sau 72 giờ mở bán được xem là một trong những màn ra mắt ấn tượng của VinFast trong thời gian gần đây. Thành tích này không chỉ cho thấy sức hấp dẫn của VF 2 mà còn phản ánh xu hướng người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các phương tiện xanh có chi phí sở hữu hợp lý.

Đại diện VinFast gửi lời cảm ơn tới khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn VF 2, đồng thời ghi nhận sự đồng hành của hệ thống đại lý, các đối tác cùng đội ngũ nhân viên trên toàn quốc trong quá trình triển khai chương trình mở bán.

Theo hãng xe Việt, kết quả đạt được là động lực để VinFast tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng có nhu cầu sở hữu ô tô điện, đặc biệt là những người đang tìm kiếm chiếc xe đầu tiên cho bản thân hoặc gia đình.

VinFast kỳ vọng mẫu xe sẽ góp phần đưa ô tô điện đến gần hơn với số đông người dùng Việt, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh trong những năm tới.