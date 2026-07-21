Mẫu mô tô mới sở hữu động cơ V8, sức mạnh 600 mã lực "áp đảo" Land Cruiser

Trong hơn ba thập kỷ tồn tại, Boss Hoss luôn nổi tiếng với triết lý chế tạo những chiếc mô tô sử dụng động cơ ô tô Chevrolet V8 thay vì các động cơ xe máy truyền thống. Dù đã rút khỏi thị trường châu Âu khoảng một thập kỷ do các quy định khí thải Euro 4 và yêu cầu bắt buộc về hệ thống chống bó cứng phanh ABS, thương hiệu Mỹ này vẫn duy trì hoạt động ổn định tại quê nhà và tiếp tục phát triển những mẫu xe có dung tích động cơ thuộc hàng lớn nhất thế giới.

Điểm nhấn của Boss Hoss Cruiser 2026 chính là động cơ Chevrolet V8 Big Block dung tích 8.127 cc, tương đương 496 inch khối (496 ci). Khối động cơ này tạo ra công suất cực đại 600 mã lực (441 kW) cùng mô-men xoắn 772 Nm, trở thành động cơ lớn nhất hiện có trong danh mục của Boss Hoss. Đây không phải là một cỗ máy hoàn toàn mới, bởi trước đó nó từng xuất hiện trên Super Sport Bike, nhưng việc đưa nó lên Cruiser Bike giúp mẫu cruiser này trở thành chiếc xe mạnh nhất trong lịch sử dòng Cruiser của hãng.

Bên cạnh phiên bản 8,1 lít, Boss Hoss Cruiser vẫn duy trì ba lựa chọn động cơ V8 khác. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ LS3 dung tích 6,2 lít cho công suất 445 mã lực và mô-men xoắn 605 Nm. Cao hơn là động cơ 383 Stroker 6,3 lít với 430 mã lực và 615 Nm, được thiết kế để tạo lực kéo tốt hơn ở dải vòng tua thấp. Lựa chọn kế tiếp là động cơ 454 V8 dung tích 7,4 lít, sản sinh 563 mã lực cùng mô-men xoắn 741 Nm. Như vậy, toàn bộ dải động cơ của Cruiser Bike đều là V8, và không có phiên bản nào sở hữu dung tích dưới 6,2 lít – điều gần như không tưởng trong thế giới mô tô hiện đại.

Về thiết kế, Boss Hoss Cruiser 2026 vẫn giữ phong cách cruiser cơ bắp đặc trưng với khung xe đồ sộ nhằm chứa khối động cơ V8 cỡ lớn. Chiều dài cơ sở vượt mốc 2 mét mang đến dáng xe kéo dài đầy uy lực, trong khi chiều cao yên khoảng 700 mm giúp người lái vẫn có thể chống chân tương đối dễ dàng. Xe sử dụng bánh trước 21 inch với lốp 120/70, trong khi bánh sau được trang bị lốp bản siêu rộng kích thước 300/35-18, tạo nên ngoại hình bề thế và khả năng truyền tải sức mạnh xuống mặt đường tương xứng với khối động cơ khổng lồ phía trước.

Do kích thước và sức mạnh vượt xa tiêu chuẩn của một chiếc mô tô thông thường, Boss Hoss không sử dụng hộp số côn tay truyền thống mà trang bị hộp số bán tự động hai cấp kết hợp bộ biến mô, hoạt động tương tự hộp số tự động trên ô tô. Xe cũng được tích hợp số lùi nhằm hỗ trợ người lái xoay trở trong bãi đỗ hoặc không gian hẹp – một trang bị gần như bắt buộc đối với chiếc mô tô có trọng lượng lên tới 556 kg khi đổ đầy nhiên liệu.

Bình xăng dung tích 32,17 lít giúp Boss Hoss Cruiser có thể di chuyển từ khoảng 250 đến 400 km sau mỗi lần tiếp nhiên liệu, tùy theo loại động cơ và điều kiện vận hành. Mức tiêu hao nhiên liệu dao động từ 9,41 đến 13,07 lít/100 km. Đây là con số tương đối hợp lý nếu xét đến việc chiếc xe mang trên mình động cơ V8 dung tích hơn 8 lít và có trọng lượng tương đương một chiếc ô tô cỡ nhỏ.

Boss Hoss cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa động cơ Big Block và Small Block trên các mẫu xe của mình. Khái niệm này không chỉ phản ánh dung tích mà chủ yếu liên quan đến thiết kế thân máy. Trong khi Big Block có kích thước thân máy lớn hơn để chứa các xi-lanh đường kính lớn, Small Block lại có kết cấu gọn hơn, giúp giảm chiều dài tổng thể của hệ truyền động và thuận lợi cho việc bố trí trong khung xe. Chính vì vậy, phần lớn các mẫu Boss Hoss vẫn sử dụng động cơ Small Block, còn Big Block chỉ dành cho những phiên bản hiệu năng cao nhất.

Boss Hoss Cruiser 2026 hiện được niêm yết tại Mỹ với giá khởi điểm 70.995 USD - khoảng 1,8 tỷ đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.