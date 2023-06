Đây là kết quả của giải thi đấu âm thanh EMMA Vietnam 2023

EMMA Vietnam 2023 đã kết thúc tại TP.HCM. Ngay sau đó, các phần tranh tài và chấm thi được thực hiện xuyên suốt. Tổng cộng 21 phân khúc được chấm thi bao gồm: SQ E-1500, SQ E-3000, SQ E-Unlimited, SQ S-OEM, SQ S-4000, SQ S-Unlimited, SQ M-5000, SQ M-Unlimited, SQ X-Limited, SQ Android-1500, SQ Android-3000, SQ Android-Unlimited, MM 2.0, MM 5.1, ESQL Limited 2-sub, ESQL Limited 4-sub, ESQL Unlimited, ESPL 2-sub, ESPL 4-sub, King of dB và Best of Sound.

Đến chiều ngày 24/06, từ 66 xe thi đấu ở 21 phân khúc và 135 phần tranh tài, tổ trọng tài EMMA Vietnam 2023 gồm 6 trọng tài Quốc Tế đã tìm ra những thí sinh chiến thắng. Công bố kết quả thi đấu Âm thanh xe hơi chuyên nghiệp EMMA Vietnam 2023: Một kỳ EMMA chất lượng và vươn tầm khu vực

Ông Ngô Kỳ Lam - Admin Otosaigon, Điều hành EMMA Vietnam, Trưởng Ban Tổ Chức EMMA Vietnam 2023 chia sẻ: “Qua công tác chấm thi và so sánh với các kỳ EMMA trước đây, BTC và tổ trọng tài Quốc Tế đều nhận thấy rõ các thí sinh tại Việt Nam tiến bộ và hoàn thiện rõ rệt qua từng kỳ EMMA với điểm số ngày càng cao, không nhiều cách biệt ở một số phân hạng so với các thí sinh trong khu vực. Đây là điều chúng tôi cảm thấy tâm đắc nhất và xem là động lực để tổ chức thi đấu âm thanh xe hơi EMMA.

Ngay lần đầu được đưa vào thi đấu tại EMMA 2023, phân khúc SQ Android đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của toàn thể các thí sinh và các đơn vị độ xe. Đã có hơn 22 phần thi được chia làm 3 phân hạng SQ Android-1500, SQ Android-3000, SQ Android-Unlimited diễn ra vô cùng hào hứng. Làn gió mới từ phân khúc SQ Android hứa hẹn sẽ giúp EMMA Việt Nam và phong trào chơi âm thanh xe hơi phát triển lớn mạnh hơn tại nước ta, cập nhật xu thế công nghệ giải trí trên ô tô

Trong 21 phân khúc thi đấu tại EMMA 2023, phân khúc Best of Sound có nhiều thí sinh tham gia nhất với 31 thí sinh dự thi. Phân khúc này được nhiều thí sinh lựa chọn vì hướng tới chất lượng của âm thanh và quan trọng hơn hết, Best of Sound được xem là đích đến cao nhất mà thí sinh nào cũng muốn giành được.

Với 31 xe thi đấu tại phân khúc Best of Sound, EMMA 2023 đã phải chia thành 2 bảng để chọn ra 6 xe có kết quả tốt nhất để bước vào vòng 2. Kết quả chung cuộc, xe VinFast Lux A của thí sinh Lê Khá đến từ ProAuto đã giành chiến thắng ở hạng mục này với điểm số rất cao.

Cũng xin nói thêm rằng, kết quả này của Pro Auto là minh chứng của việc luôn học hỏi và hoàn thiện không ngừng bởi trong 2 kỳ EMMA trước, ProAuto tham gia nhưng kết quả còn khiêm tốn. Dù vậy, đơn vị này vẫn không bỏ cuộc mà quyết tâm nghiên cứu, tinh chỉnh hệ thống âm thanh xe dự thi của mình ngày càng hoàn thiện hơn để chiến thắng hết sức thuyết phục tại EMMA 2023 với điểm số cách xa xe xếp thứ 2 và 3.

Các thí sinh chiến thắng đã được BTC trao cúp và kỷ niệm chương ngay tại sự kiện vào ngày chiều ngày 24/6/2023. Chia sẻ về chất lượng EMMA 2023, trọng tài Quốc tế người Indonesia, Robert Adrianto chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tới Việt Nam chấm thi. Tôi rất bất ngờ trước số lượng xe và không khí hào hứng, sôi động tại EMMA Vietnam.

Về quá trình chấm thi, tôi đánh giá cao chất lượng bài thi của các thí sinh VN, đặc biệt là phân hạng SQ, tương đồng với nhiều nước trong khu vực. Hy vọng các kỳ EMMA tiếp theo, các thí sinh VN sẽ ngày càng nâng cao chất lượng hơn nữa và tự tin tham gia thi chung kết châu Á EMMA Asia Final vào cuối năm nay.”

EMMA Vietnam 2023 có tới 66 xe đăng ký thi đấu ở 21 phân khúc và 135 phần thi đấu. Đây là kỷ lục về số lượng xe thi đấu nhiều nhất từ trước đến nay tại TP HCM. Con số này phần nào thể hiện được sự phát triển của thị trường xe hơi nói chung, cũng như phong trào âm thanh xe hơi nói riêng tại Việt Nam trong thời gian gần đây.

Các xe thi đấu tại EMMA 2023 cũng rất đa dạng, từ các mẫu xe phổ thông như Mitsubishi Xpander, Kia Carnival, Ford Ranger, VinFast Lux SA, Honda Civic,... cho đến các mẫu xe cao cấp và đặc biệt như Nissan 370z, Porsche Macan, Toyota Land Cruiser, Land Rover Defender, BMW X6, nhiều mẫu xe điện như VinFast VF8, VinFast VF9 cũng tham gia sự kiện này, cho thấy phong trào chơi âm thanh xe hơi không giới hạn ở bất kỳ dòng xe gì.

Đáng chú ý, ngoài các thí sinh và garage quen thuộc đã tham gia các giải đấu thường niên trước đây, EMMA Việt Nam 2022 còn có sự tham gia của các garage từ những nơi rất xa như: Buôn Ma Thuột, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang…

Sau 2 ngày diễn ra, BTC EMMA Việt Nam 2023 đã ghi nhận gần 2.000 lượt khán giả đến tham quan, chiêm ngưỡng những dàn âm thanh hàng đầu Việt Nam. Có nhiều khách tham quan không ngại đường xa, lặn lội từ nhiều tỉnh xa đến tham quan EMMA năm nay.

Đặc biệt, năm nay còn có sự tham gia của 4 thí sinh tự do, không thuộc bất kỳ garage hay cửa hàng âm thanh xe hơi nào tại phân hạng thi đấu SQ Android-1500, Best of Sound, MM 5.1. Điều này cho thấy sức hấp dẫn và sự đa dạng của EMMA ngày càng tăng cao.

EMMA Vietnam 2023 đã khẳng định, đây không chỉ là sân chơi thi tài giữa các shop và garage âm thanh xe hơi, mà còn là nơi để các thí sinh học tập, nâng cao tay nghề nhằm tiếp cận với trình độ của các nước trong khu vực ASEAN và thế giới, vốn có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực âm thanh xe hơi.”

Bảng kết quả thi đấu Âm thanh xe hơi chuyên nghiệp EMMA Vietnam 2023:

