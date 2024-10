Giải thi đấu âm thanh EMMA 2024 bùng nổ, và kịch tính

Sau buổi khai mạc vào sáng ngày 05/10/2024, EMMA Hà Nội 2024 đã chính thức khởi tranh tại Automall Carpla Phạm Văn Đồng, số 138 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Với 60 xe thi đấu, 165 phần tranh tài và thi đấu tại 21 phân khúc, EMMA Hà Nội 2024 đã thực sự bùng nổ, góp phần khuấy động không khí tại Automall Carpla Phạm Văn Đồng.

So với các kỳ thi đấu âm thanh xe hơi EMMA trước đây, phân khúc Best of Sound tại EMMA Hà Nội 2024 tiếp tục phá kỷ lục với 36 xe đăng ký thi đấu, chiếm hơn 50% số lượng xe góp mặt tại sự kiện. Ngoài ra, EMMA Việt Nam tiếp tục chia phân khúc Best of Sound thành 3 phân khúc giới hạn giá trị Best of Sound – 4000, Best of Sound – 8000 và Best of Sound Unlimited, góp phần tạo nên các phần thi đấu cạnh tranh và công bằng hơn.

EMMA Hà Nội 2024 cũng chứng kiến sự tham gia đông đảo của rất nhiều mẫu xe điện VinFast được nâng cấp âm thanh. Theo danh sách đăng ký, có đến 3 chiếc VinFast VF 9 và 2 chiếc VinFast VF 3. Ngoài ra, danh sách thi đấu cũng không thiếu những dòng xe hạng sang như Volvo S90, Mercedes-Benz C300, E250…

Có nhiều kinh nghiệm tham gia tổ chức thi EMMA Châu Á cũng như EMMA Việt Nam, ông Howie Choo – Trọng tài quốc tế EMMA Malaysia chia sẻ tại sự kiện EMMA Hà Nội 2024: “Trong lần thứ hai trở lại Việt Nam, tôi khá bất ngờ trước những tiến bộ của thí sinh EMMA Việt Nam nói chung và EMMA Hà Nội nói riêng. Các bạn đã có những tiến bộ vượt bậc, không chỉ về tay nghề lắp đặt, mà còn về khả năng cân chỉnh âm thanh.

Tôi rất ấn tượng về giải thưởng các bạn đã đạt được tại các kỳ chung kết EMMA Châu Á gần đây. Và tôi tin với những tiến bộ tại EMMA Hà Nội 2024, các bạn sẽ tiếp tục giành các giải thưởng lớn tại EMMA Asian Finals 2024 diễn ra vào cuối năm nay.”

So với EMMA TPHCM 2024 trong tháng 6/2024 vừa qua, EMMA Hà Nội 2024 có nhiều đổi mới đáng kể, quy mô lớn hơn và tổ chức chuyên nghiệp hơn. Mặc dù tổ chức ngoài trời, nhưng EMMA Hà Nội 2024 đã áp dụng quy trình chấm tương tự EMMA Asian Finals 2024. Theo đó, các xe thi đấu sẽ mở động cơ trong lúc chấm âm hình và âm trường, thể hiện qua hai chỉ số Position và Focus. Sau đó các trọng tài sẽ tắt máy xe và chấm âm sắc (hay còn gọi Tonal Accuracy). Điều này cũng đặt ra các thách thức cho thí sinh trong việc đảm bảo nguồn năng lượng dự phòng cho hệ thống.

Trọng tài cũng sẽ áp dụng quy định về vị trí ngồi hợp lý (Proper Driving Position). Theo đó, dù xe thi đấu âm thanh nhưng tư thế người lái vẫn phải đảm bảo điều khiển xe một cách bình thường và an toàn trên đường công cộng. Đây là quy định sẽ được BTC EMMA Asian Finals 2024 kiểm soát rất chặt chẽ.

EMMA Hà Nội 2024 có đến 10 trọng tài tham gia công tác chấm thi. Ngoài lực lượng trọng tài quốc tế đến từ Hồng Kông, Singapore, Malaysia, lần đầu tiên có đến 5 trọng tài EMMA Việt Nam tại một sự kiện thi đấu âm thanh xe hơi trong nước. Đặc biệt, EMMA Hà Nội 2024 sẽ có 1 trọng tài đạt chuẩn International Judge do EMMA Việt Nam đào tạo và cấp chứng nhận.

Ông Ngô Kỳ Lam - Admin Otosaigon, Điều hành EMMA Vietnam, Trưởng Ban Tổ Chức EMMA Hà Nội 2024 chia sẻ: “Trong lần thứ 2 tổ chức sự kiện thi đấu Âm thanh xe hơi chuyên nghiệp EMMA Hà Nội, chất lượng thí sinh tại đây khiến chúng tôi bất ngờ. Từ khâu chuẩn bị, tay nghề lắp đặt, cho đến kỹ năng căn chỉnh âm thanh, các bạn đều tiến bộ vượt bậc so với 2 năm trước.

Mặc dù có những bất lợi về thời tiết, bão Yagi đổ bộ, lũ lụt kéo dài, các thí sinh EMMA Hà Nội 2024 vẫn giữ vững tinh thần rất tốt. Điều đó đã thuyết phục EMMA Việt Nam linh động điều chỉnh kế hoạch tổ chức và EMMA Hà Nội 2024 đã thành công vượt mong đợi.

Thành công lần này còn phải kể đến sự sát cánh của Hội nội thất ô tô Việt Nam VACA cũng như CARPLA. Điều này đã góp phần thúc đẩy hơn nữa và giúp phong trào âm thanh xe hơi tại khu vực miền Bắc tiếp cận rộng rãi đến công chúng. EMMA Việt Nam cũng mong muốn sự kiện thi đấu âm thanh xe hơi EMMA Hà Nội có thể được tổ chức thường niên, giúp cộng đồng âm thanh xe hơi cả nước có thêm dịp cọ xát, thi đấu và nâng cao tay nghề hơn nữa.”

Bảng kết quả chung cuộc EMMA Hà Nội 2024​

Và đến chiếu ngày 06/10/2024, từ 60 xe thi đấu, 21 phân khúc và 165 phần tranh tài, anh Ngô Kỳ Lam đã vinh danh những thí sinh xuất sắc giành chiến thắng. Chất lượng thí sinh EMMA Hà Nội 2024 đã cải thiện đáng kể so với 2 năm trước, các xe thi đấu đã được nâng cấp bài bản và chuyên nghiệp hơn. Thí sinh cũng làm quen dần với các điều kiện thi đấu khắt khe khi chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần thiết.

Các sơ đồ thiết kế hệ thống âm thanh cũng được trình bày chỉnh chu, bắt mắt hơn đáng kể. Điều này đã khiến sức cạnh tranh giữa các thí sinh tăng cao. Khoảng cách điểm số giữa các hạng nhất, nhì, ba ở cả 21 phân khúc đều có khác biệt rất nhỏ, phân định chiến thắng chỉ từ 3-4 điểm.

Ở phân khúc khó khăn nhất là SQ X-Limited, các xe thi đấu được đòi hỏi rất cao cả về chất lượng âm thanh và chất lượng lắp đặt. Team Hải Minh Car Sound đã xuất sắc giành cúp vô địch với tổng điểm 489, cao hơn 5 điểm so với team Ibass Caraudio.

Phân khúc Best of Sound có lượng thí sinh đăng ký thi đấu đông nhất cũng có các nhà vô địch xứng đáng. Hạng nhất Best of Sound-4000 đã thuộc về team Hoàng Dũng Auto, hạng nhất Best of Sound-8000 đã thuộc về team Master Tune và hạng nhất Best of Sound-Unlimited đã thuộc về team Ibass Caraudio. Tất cả đều là những thí sinh giàu kinh nghiệm thi đấu các giải EMMA Việt Nam trước đây.

Các thí sinh chiến thắng đã được BTC trao cúp và kỷ niệm chương trong chiều 06/10/2024. Đây là phần thưởng xứng đáng cho các thí sinh âm thanh xe hơi khu vực miền Bắc, sau khi đã phải chờ đợi 2 năm cho sự kiện thi đấu Âm thanh chuyên nghiệp lớn nhất được tổ chức tại Hà Nội.

