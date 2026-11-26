Ở phiên bản mới, Suzuki Burgman Street sở hữu diện mạo được tinh chỉnh theo hướng hiện đại và cao cấp hơn. Thay đổi đáng chú ý tập trung ở phần đầu xe với cụm đèn pha LED thiết kế tách đôi, kết hợp đèn định vị. Trong khi đó, các đường nét thân xe được tạo hình sắc sảo hơn, đi kèm kính chắn gió tối màu và những chi tiết trang trí màu đồng.

Mẫu xe vẫn duy trì phong cách maxi-scooter đặc trưng của dòng Burgman với yên xe kích thước lớn và sàn để chân rộng, hướng đến sự thoải mái trong quá trình sử dụng. Cụm đèn hậu cũng được thiết kế lại để đồng bộ với diện mạo tổng thể.

Về vận hành, Burgman Street mới tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, làm mát bằng không khí, dung tích 124cc, tích hợp công nghệ Suzuki Eco Performance (SEP). Động cơ sản sinh công suất tối đa 8,4 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,2 Nm tại 5.250 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT.

Suzuki cho biết đã cải tiến một số chi tiết bên trong động cơ và tinh chỉnh hệ thống truyền động nhằm cải thiện khả năng tạo mô-men xoắn ở dải vòng tua thấp. Qua đó, xe có thể phản hồi tốt hơn khi khởi hành và di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc. Khung xe cũng được phát triển mới, giúp giảm khoảng 500 gram trọng lượng, đồng thời tăng 25% độ cứng chống xoắn nhằm cải thiện độ ổn định khi vận hành.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên Burgman Street phiên bản mới là màn hình TFT LCD màu kích thước 4,2 inch. Màn hình này hỗ trợ hệ thống Suzuki Ride Connect+, cho phép kết nối với điện thoại thông minh để hiển thị thông tin dẫn đường, thông báo cuộc gọi, tin nhắn và dữ liệu thời tiết. Bên cạnh đó, xe được trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Keyless, giúp người dùng khởi động và sử dụng xe mà không cần lấy chìa khóa ra khỏi túi.

Khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày cũng được chú trọng với cốp chứa đồ dưới yên dung tích 24,6 lít. Phía trước xe có hai hộc chứa đồ, móc treo hành lý và cổng sạc USB công suất 2A. Đáng chú ý, vị trí nắp bình xăng được bố trí bên ngoài thân xe, cho phép tiếp nhiên liệu mà không cần mở yên. Bình xăng có dung tích 5,5 lít.

Các trang bị khác trên xe gồm bộ vành 12 inch ở cả hai bánh, sử dụng lốp không săm. Hệ thống treo bao gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau. Xe sử dụng phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, kết hợp hệ thống phanh kết hợp CBS.

Tại Indonesia, Suzuki Burgman Street phiên bản mới được niêm yết với giá 30,9 triệu rupiah - khoảng 43,6 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.