Đây là kết quả giải thi đấu âm thanh ô tô EMMA năm 2024

Sau 3 ngày tranh tài từ 20-22/06/2024 tại SECC, Q.7, TPHCM, giải thi đấu âm thanh xe hơi EMMA TPHCM 2024 đã tìm ra những thí sinh chiến thắng tại 26 phân khúc. Phân khúc mới ESQL Motorbike đạt được hiệu ứng tích cực khi thu hút thí sinh và khách tham quan. EMMA TPHCM 2024 tiếp tục là ngày hội của các tín đồ âm thanh xe hơi, là nơi giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao tay nghề, tiếp cận với trình độ của các nước trong khu vực và thế giới.

Ngay sau đó, các thí sinh nhanh chóng bước vào 138 phần tranh tài với 26 phân khúc bao gồm: Inhouse HELIX, Inhouse MICRO PRECISION, ESPL 1 Sub, ESPL 2 Sub, ESPL 4 Sub, ESQL 135 Limited, ESQL Trunk up to 4W, ESQL – Motorbike, SQ Android-1500, SQ Android-3000, SQ Android-Unlimited, SQ E-1500, SQ E-3000, SQ E-Unlimited, SQ S-4000, SQ S-Unlimited, SQ M-OEM, SQ M-8000, SQ M-Unlimited, SQ X-Limited, Friendly Cup – 3000, Friendly Cup – 8000, Friendly Cup – Unlimited, Best of Sound – 3000, Best of Sound – 8000, Best of Sound – Unlimited.

Đến chiều ngày 22/06/2024, từ 55 xe thi đấu ở 26 phân khúc và 138 phần tranh tài, tổ trọng tài gồm 9 trọng tài EMMA Quốc Tế đã tìm ra những thí sinh chiến thắng. Phân khúc Best of Sound tiếp tục là phân khúc “hot” của EMMA TPHCM 2024 khi quy tụ lượng thí sinh đăng ký đông nhất với 32 xe thi đấu.

Ngoài ra, nhằm tăng tính cạnh tranh, BTC EMMA TPHCM 2024 đã chia thành 3 phân khúc, bao gồm Best of Sound – 3000, Best of Sound – 8000 và Best of Sound Unlimited. Tất cả phân khúc đều được chấm 2 lần bởi 2 trọng tài để tìm ra 3 xe xuất sắc nhất.

Riêng phân khúc Best of Sound – 3000, xe thi đấu được chia làm 2 bảng và được chấm bởi 2 trọng tài khác nhau để tìm ra 3 xe có điểm số cao nhất. Sau đó, 6 xe lần lượt bước vào vòng chấm thứ 2 để tìm ra 3 xe thi đấu xuất sắc nhất.

Kịch tính nhất là phân khúc Best of Sound Unlimited khi nhà vô địch (Kia Carnival của anh Nguyễn Tiến Khiêm) chỉ nhỉnh hơn 1 điểm so với vị trí Á quân (Mazda CX-5 của anh Đặng Minh Chung). Ngoài ra, chiếc Kia Carnival này còn đạt được hạng nhất phân khúc SQ X-Limited với khoảng cách khá lớn so với vị trí thứ hai.

Ngoài ra, kịch tính của EMMA TPHCM 2024 cũng thể hiện ở phân khúc ESQL Motorbike khi ngôi vô địch cách 2 vị trí còn lại chỉ 1 điểm. Chiếc xe tay ga Honda Dylan với dàn loa độ từ team Ground Zero bất ngờ dành chiếc cúp vô địch với số điểm 231, trong khi 2 chiếc Harley Davidson (Saigon Car Audio) và Honda Goldwing (Kim Car Audio) cùng đạt 230 điểm nhưng chênh lệch ở chỉ số Spectral Balance (20 so với 19).

Tại EMMA TPHCM 2024, phân khúc ESQL Motorbike cũng trở thành điểm nhấn khi thu hút lượng thí sinh tham gia đông đảo, trở thành sân chơi tiềm năng cho phong trào chơi âm thanh trên xe mô tô đang dần phổ biến tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên một sự kiện EMMA Việt Nam chứng kiến 2 thí sinh tại phân khúc SQ Android-3000 đồng hạng Nhất vì bằng điểm số chính lẫn phụ. Từ tổng điểm, điểm âm sắc (Tonal Accuracy) cho đến điểm cân bằng tổng phổ tín hiệu (Spectral Balance), chiếc Honda CR-V của Thiên Phú Auto và chiếc MG ZS của Minh Nhựt Auto đều bằng nhau. Theo đó, BTC quyết định lần đầu tiên có 2 xe đạt đồng hạng nhất trong phân khúc SQ Android-3000.

Chia sẻ về chất lượng EMMA TPHCM 2024, trọng tài Quốc tế kiêm Điều hành Indonesia, Robert Adrianto chia sẻ: “Qua lần thứ hai trở lại Việt Nam, chúng tôi thấy rõ sự tiến bộ của các thí sinh EMMA Việt Nam. Chúng tôi cũng rất trông đợi thí sinh EMMA Việt Nam đạt được thành tích cao tại sự kiện thi đấu Friendly Cup cùng với thí sinh EMMA Đài Loan. Kết quả sẽ công bố trong những ngày tới sau khi chúng tôi hoàn thành công tác chấm thi tại Đài Loan.”

EMMA TPHCM 2024 có gần 60 xe thi đấu với 138 phần tranh tài xuyên suốt. Kỳ thi đấu EMMA lần thứ 8 tại Việt Nam có sự thay đổi tích cực khi tổ chức thi đấu trong nhà, tương tự như sự kiện EMMA Euro Finals tổ chức thường niên tại Salzburg, Áo. Mặc dù còn những bỡ ngỡ khi không được nổ máy xe lúc thi đấu, nhưng các thí sinh EMMA Việt Nam đã thích ứng rất tốt với những thay đổi, sẵn sàng hướng đến các chuẩn mực cao nhất của các kỳ thi EMMA quốc tế.

Sự kiện EMMA TPHCM 2024 còn tạo được tiếng vang khi lần đầu tổ chức thi đấu ESQL Motorbike – Thi đấu âm thanh mô tô lần đầu tiên trong lịch sử EMMA trên thế giới. Những dàn âm thanh trên những chiếc mô tô khiến rất nhiều khách thưởng lãm trầm trồ khi sở hữu uy lực không hề thua kém các dàn âm thanh trên xe hơi, trở thành gợi ý hấp dẫn khi Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu về số lượng người dùng xe máy trên thế giới.

Ngoài ra, sự kiện EMMA TPHCM 2024 tiếp tục đa dạng về chủng loại xe thi đấu, từ những dòng xe phổ thông như VinFast Fadil, Toyota Innova, Mitsubishi Xpander… cho đến những dòng xe cao cấp như VinFast VF9, BMW X6, Porsche Macan,,… hay các xe vừa có mặt trên thị trường như Mitsubishi Xforce, Vinfast VF6, Volkswagen Teramont X,…

Sau 3 ngày diễn ra, BTC EMMA TPHCM 2024 đã ghi nhận hơn 3.000 lượt khán giả đến tham quan, chiêm ngưỡng những dàn âm thanh hàng đầu Việt Nam. Có nhiều khách tham quan không ngại đường xa, lặn lội từ nhiều tỉnh xa đến tham quan EMMA năm nay.

Ông Ngô Kỳ Lam – Admin Otosaigon, Điều hành EMMA Vietnam, Trưởng Ban Tổ Chức EMMA TPHCM 2024 chia sẻ: “Qua 3 ngày thi đấu, BTC và trọng tài đánh giá rất cao khi thí sinh EMMA TPHCM 2024 thích nghi rất tốt với điều kiện thi đấu trong nhà, một mô hình thi đấu gần giống với EMMA Eurofinals. Điều này không chỉ thể hiện nỗ lực nâng cao thành tích mà còn tính chuyên nghiệp cao của thí sinh, trở thành động lực để EMMA Việt Nam ngày càng tự tin trong việc đề cử thí sinh thi đấu quốc tế.

EMMA TPHCM 2024 tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng tại các sự kiện EMMA Việt Nam, không chỉ là sân chơi để các shop và garage âm thanh xe hơi tranh tài, sự kiện còn là nơi để thí sinh nâng cao tay nghề và chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực âm thanh xe hơi, sẵn sàng cạnh tranh với các nước trong khu vực ASEAN và thế giới, vốn có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực âm thanh xe hơi.”

Thí sinh EMMA Việt Nam xuất sắc chiến thắng 2 trong 3 cúp vô địch tại Friendly Cup với EMMA Đài Loan. Kết thúc sự kiện thi đấu giao hữu âm thanh xe hơi Friendly Cup giữa EMMA Việt Nam và EMMA Đài Loan vào ngày 23/6, các thí sinh Việt Nam đã xuất sắc chiến thắng 2 trong 3 cúp vô địch, khẳng định năng lực chuyên môn và sự tiến bộ qua các kỳ thi đấu.

Tại phân khúc Friendly Cup -3000 (giới hạn giá trị hệ thống dưới 3.000 Euro), các thí sinh EMMA Việt Nam chiếm ưu thế tuyệt đối. Hạng nhất đã thuộc về chiếc Honda CR-V của team Thiên Phú Auto, trong khi xếp thứ 2 và 3 lần lượt là hai chiếc Ford Ranger của team ProAuto và Thuận Ý Quảng Ngãi.

Ở phân khúc Friendly Cup – 8000 (giới hạn giá trị hệ thống dưới 8.000 Euro), các thí sinh Việt Nam tiếp tục chiếm lợi thế. Team Thuận Ý Car Audio vô địch cùng chiếc Ford Escape với điểm số 259, trong khi xếp ngay sau là chiếc Mercedes-Benz C230 đến từ team Phi Long Auto với 257 điểm.

Tại phân khúc Friendly Cup – Unlimited, team HC Car Audio từ EMMA Đài Loan tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại. Chiếc Mercedes-Benz X250 của HC Car Audio đạt điểm số 261, vượt trội so với 2 chiếc Kia Carnival và Mazda CX- của team Autobis từ Việt Nam.

Ngoài cúp vô địch và kỷ niệm chương, 2 team Thiên Phú Auto và Thuận Ý Car Audio còn nhận được giải thưởng là một chiếc iPad gen 10, đánh dấu những thành công đầu tiên từ một giải giao hữu quốc tế về âm thanh xe hơi. Friendly Cup là cơ hội cọ xát giúp thí sinh EMMA Việt Nam có sự chuẩn bị tốt trong các sự kiện thi đấu âm thanh tiếp theo.

Theo kế hoạch, EMMA Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức sự kiện thi đấu âm thanh EMMA Hà Nội 2024 trong tháng 9/2024. Và trong tháng 11/2024, các thí sinh Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia sự kiện thi đấu âm thanh quốc tế cạnh tranh và danh giá nhất trong năm, đó chính là EMMA Asia Final 2024.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]