Vì sao Xpander và Veloz Cross biến chi phí vận hành thành lợi nhuận ròng?

Tại thị trường ô tô Việt Nam, phân khúc xe đa dụng (MPV) luôn là một trong những “sàn đấu” khốc liệt, nơi tính thực dụng và bài toán kinh tế được đặt lên hàng đầu. Giữa sự cạnh tranh của Honda BR-V, Suzuki XL7 hay nhiều đối thủ khác, Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross vẫn giữ được vị thế những “ông vua doanh số”.

Với nhóm khách hàng mua xe phục vụ gia đình kết hợp kinh doanh vận tải, hai mẫu MPV này không đơn thuần là phương tiện di chuyển. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng hợp lý và giá trị bán lại tốt giúp Xpander và Veloz Cross trở thành những “công cụ tài chính”, nơi mỗi khoản chi cho xe đều được tính toán để tối ưu hóa dòng tiền.

Xpander, MPV 7 chỗ nổi bật nhờ không gian rộng và chi phí sử dụng hợp lý

“Cỗ máy in tiền” từ bài toán nhiên liệu

Với người chạy xe dịch vụ, nhiên liệu luôn là một trong những khoản chi lớn nhất. Đây cũng là điểm Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross thể hiện rõ lợi thế với động cơ 1.5L.

Toyota Veloz Cross sử dụng động cơ 2NR-VE kết hợp hộp số vô cấp D-CVT. Cơ chế truyền động mượt mà cùng dải tỷ số truyền biến thiên giúp mẫu MPV này đạt mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp khoảng 6,3 lít/100 km. Khảo sát thực tế từ giới tài xế công nghệ tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM cho thấy, mỗi lần đổ đầy bình, xe có thể vận hành hơn 500 km.

Trong khi đó, Mitsubishi Xpander được trang bị động cơ 1.5L MIVEC, kết hợp hộp số tự động 4 cấp (4AT) trên bản Premium hoặc số sàn 5 cấp (MT). Dù không sử dụng hộp số vô cấp, Xpander vẫn duy trì mức tiêu thụ khoảng 6,9 lít/100 km đường hỗn hợp. Hộp số 4AT cũng được đánh giá cao về độ bền và khả năng chịu tải khi xe thường xuyên chở đủ 7 người cùng hành lý hoặc vận hành trên những cung đường đèo dốc.

Với cường độ di chuyển trung bình khoảng 40.000 km/năm của xe dịch vụ, mức tiết kiệm 1-1,5 lít nhiên liệu/100 km so với những mẫu SUV hoặc MPV cỡ lớn đời cũ có thể giúp chủ xe giữ lại khoảng 12-15 triệu đồng mỗi năm. Đây là khoản tiền trực tiếp góp vào lợi nhuận thuần.

Veloz Cross, MPV 7 chỗ ghi điểm với thiết kế hiện đại và khả năng tiết kiệm nhiên liệu

Chi phí bảo dưỡng “bình dân”

Lợi nhuận không chỉ đến từ việc giảm chi phí nhiên liệu mà còn nằm ở khả năng hạn chế những khoản phát sinh trong quá trình sử dụng.

Toyota và Mitsubishi đều sở hữu mạng lưới đại lý, xưởng dịch vụ rộng khắp 63 tỉnh, thành, qua đó tạo lợi thế về khả năng tiếp cận dịch vụ và phụ tùng.

Với các mốc bảo dưỡng định kỳ, Xpander và Veloz Cross thuộc nhóm có chi phí tương đối thấp trong phân khúc phổ thông. Ở cấp bảo dưỡng nhỏ tại mốc 5.000 km, chủ xe chỉ tốn khoảng 1-1,3 triệu đồng cho các hạng mục thay dầu và kiểm tra cơ bản. Với những cấp bảo dưỡng lớn hơn như 20.000 km hoặc 40.000 km, chi phí dao động khoảng 3-6 triệu đồng.

Việc sử dụng động cơ hút khí tự nhiên cũng góp phần tạo nên sự “lành tính” của hai mẫu xe. Ít lỗi vặt đồng nghĩa thời gian xe phải nằm xưởng được hạn chế, qua đó giúp phương tiện có thể tiếp tục lăn bánh và tạo doanh thu.

Xpander có lợi thế ở khả năng vận hành bền bỉ, phù hợp cả gia đình lẫn xe dịch vụ

Thanh khoản tốt, khấu hao thấp

Một yếu tố quan trọng khác trong bài toán kinh tế là giá trị bán lại. Đây vốn là đặc điểm được người tiêu dùng Việt Nam đặc biệt quan tâm khi lựa chọn xe.

Xpander và Veloz Cross đang có lợi thế nhờ vị thế trên thị trường cùng niềm tin của khách hàng vào độ bền của xe Nhật. Nhờ đó, tỷ lệ khấu hao sau 2-3 năm sử dụng được đánh giá ở mức thấp.

Trong khi một số mẫu xe Hàn Quốc hoặc Trung Quốc có thể mất 20-30% giá trị sau năm đầu tiên, Xpander và Veloz Cross được cho là chỉ mất khoảng 60-70 triệu đồng sau 2 năm sử dụng. Khi khoản đầu tư ban đầu khoảng 600-700 triệu đồng vẫn được bảo toàn tương đối tốt tại thời điểm bán lại, tổng chi phí sở hữu trong suốt vòng đời xe cũng được tối ưu.

Đổi tiện nghi lấy hiệu quả kinh tế

Tất nhiên, Xpander và Veloz Cross không phải những mẫu xe hoàn hảo ở mọi khía cạnh. Để đổi lấy giá bán hợp lý và chi phí vận hành thấp, người dùng vẫn phải chấp nhận một số hạn chế.

Thân vỏ tương đối mỏng khiến khả năng cách âm môi trường ở tốc độ cao, đặc biệt khi chạy cao tốc, chỉ ở mức trung bình. Nội thất cũng sử dụng khá nhiều vật liệu nhựa cứng nhằm tối ưu chi phí sản xuất.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn kinh tế, đây có thể xem là sự đánh đổi có tính toán.

Anh Nguyễn Văn Hùng, một tài xế công nghệ có 5 năm kinh nghiệm tại TP.HCM, chia sẻ: “Đã xác định chạy xe gia đình kết hợp dịch vụ thì điều quan trọng nhất là xe không hỏng vặt, ăn ít xăng và nhanh thu hồi vốn. Những nhược điểm về cách âm hay nhựa cứng hoàn toàn có thể khắc phục bằng thói quen mở nhạc hoặc nâng cấp bọc da nhẹ nhàng, không hề ảnh hưởng đến túi tiền dài hạn”.

Veloz Cross thiết kế đa dụng, hướng đến nhu cầu di chuyển gia đình và kinh doanh

Không chỉ là một chiếc xe

Không phải ngẫu nhiên Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross liên tục giữ vị thế dẫn đầu trong nhóm MPV 7 chỗ dưới 700 triệu đồng tại Việt Nam.

Hai mẫu xe dung hòa khá tốt những yếu tố mà khách hàng gia đình và người chạy dịch vụ quan tâm: không gian đủ rộng cho 7 hành khách, khả năng tiết kiệm nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng hợp lý và giá trị bán lại cao.

Xét trên phương diện kinh tế, Xpander và Veloz Cross vì thế không đơn thuần là những chiếc xe tiêu sản. Chúng giống những khoản đầu tư được tính toán kỹ, trong đó từng đồng chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng và khấu hao đều được tối ưu để cuối cùng chuyển hóa thành giá trị sử dụng và nguồn lợi nhuận bền vững cho chủ xe.