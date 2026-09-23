Swallow Mopero - scooter điện mini có ga tự động

Ngày 26/9, hãng sản xuất và cho thuê phương tiện di chuyển điện Swallow bắt đầu nhận đơn đặt hàng sớm cho Mopero Mini Cargo 2. Đây là phiên bản cải tiến với 5 điểm nâng cấp so với thế hệ tiền nhiệm.

Mopero Mini Cargo thuộc nhóm xe gắn máy cỡ nhỏ đặc biệt, cho phép vận hành hoàn toàn bằng môtơ điện mà không cần đạp chân. Xe trang bị ba không gian chứa đồ gồm giỏ trước, giỏ giữa và giỏ sau, phục vụ tối đa nhu cầu đi lại, mua sắm hoặc chở hàng trong đô thị. Phiên bản mới giữ nguyên kiểu dáng gọn nhẹ cùng dung tích chứa đồ đặc trưng, nhưng tối ưu hơn về khả năng vận hành, độ an toàn và độ bền.

Thay đổi lớn nhất nằm ở tính năng ga tự động (auto-cruise). Hệ thống cho phép duy trì tốc độ ổn định mà không cần giữ tay ga liên tục, giảm đáng kể cảm giác mỏi cổ tay và ngón tay khi di chuyển chặng đường dài.

Cơ cấu ga dạng xoay truyền thống cũng được chuyển sang dạng bấm bằng ngón tay cái. Thiết kế này giúp người lái dễ dàng tăng tốc trong khi vẫn giữ chắc tay cầm, phù hợp cho cả những người chưa từng có kinh nghiệm điều khiển xe máy.

Ngoài ra, Mopero Mini Cargo 2 bổ sung chế độ lái "Bố/Mẹ" (Dad/Mom Mode) cho phép tùy chỉnh hai mức gia tốc. Chế độ "Mẹ" mang lại cảm giác khởi động mượt mà, êm ái; trong khi chế độ "Bố" cung cấp sức kéo mạnh mẽ hơn. Cả hai chế độ đều giới hạn tốc độ tối đa ở mức 20 km/h.

Chân chống xe được làm lớn hơn nhằm tăng độ vững chắc khi đỗ xe lúc chở nặng, giúp việc xếp dỡ hàng hóa dễ dàng hơn. Hệ thống an toàn cũng được nâng cấp với kẹp phanh đĩa trước/sau gia cố cùng nhiều linh kiện chịu lực cải tiến. Ngoài ra, túi chứa đồ trung tâm sử dụng chất liệu vải và đường chỉ may mới bền bỉ hơn, giữ nguyên sức tải tối đa 150 kg.

Tại Nhật Bản, phân khúc "xe gắn máy cỡ nhỏ đặc biệt" được quy định từ Luật giao thông đường bộ sửa đổi tháng 7/2023. Các phương tiện đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và giới hạn tốc độ dưới 20 km/h cho phép người từ 16 tuổi trở lên điều khiển trên đường công cộng mà không cần bằng lái. Tuy nhiên, xe vẫn bắt buộc phải đăng ký biển số, mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự và chỉ được phép di chuyển ở làn bên trái đường hoặc làn dành riêng cho xe đạp.

Mopero Mini Cargo 2 có giá bán 189.800 yen (đã bao gồm thuế, tương đương 1.200 USD) trên cửa hàng trực tuyến chính thức của Swallow. Những lô xe đầu tiên dự kiến giao đến tay khách hàng từ giữa tháng 11.