TVS RTX 300 giá từ 146 triệu đồng, có cruise control, quickshifter và 4 chế độ lái

RTX 300 sẽ tham gia vào phân khúc xe đa dụng 300cc tại thị trường châu Âu với nhiều lợi thế về trang bị cũng như giá bán. Xe sở hữu danh sách các trang bị khá ấn tượng với màn hình màu 5 inch hỗ trợ kết nối smartphone, hệ thống đèn LED, cruise control, kiểm soát lực kéo, ABS hai kênh có thể ngắt ở bánh sau và bốn chế độ lái Urban, Rain, Tour và Rally.

Hệ thống điện tử được vận hành thông qua nền tảng ride-by-wire. Các chế độ lái can thiệp khác nhau vào phản ứng tay ga, traction control và ABS. Ở chế độ Rally, người lái có thể giảm mức can thiệp của traction control và tắt ABS bánh sau để phù hợp với đường đất hoặc bề mặt có độ bám thấp.

Phiên bản Adventurer bổ sung thêm quickshifter hai chiều, hệ thống giám sát áp suất lốp và hệ thống treo có khả năng điều chỉnh rộng hơn. Xe còn được nâng cấp một số chi tiết hoàn thiện, xích phủ đồng thau, chức năng kết nối mở rộng và các phụ kiện phục vụ touring. Trang bị hành lý gồm thùng sau và thùng hông do TVS hợp tác với Givi cung cấp.

RTX 300 sử dụng động cơ RT-XD4 xi-lanh đơn, dung tích 299,1 cc, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử, 4 van và 2 trục cam. Động cơ sản sinh 36 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn 28,5 Nm tại 7.000 vòng/phút, kết hợp hộp số 6 cấp và slipper clutch. Công suất 26,5 kW giúp mẫu xe đáp ứng yêu cầu của bằng lái A2 tại châu Âu.

Về khung xe, RTX 300 sử dụng khung thép dạng mắt cáo, gắp sau bằng nhôm đúc và hệ thống treo WP. Phía trước là phuộc USD 41 mm, phía sau dùng giảm xóc đơn, cả hai đều có hành trình 180 mm. Xe sử dụng bánh trước 19 inch và bánh sau 17 inch với lốp không săm, khoảng sáng gầm 200 mm và chiều cao yên 835 mm.

Hệ thống phanh gồm đĩa trước 320 mm với cùm phanh radial và đĩa sau 240 mm. ABS hai kênh do Bosch cung cấp. Bình xăng có dung tích 12,5 lít, trong khi trọng lượng xe ở trạng thái sẵn sàng vận hành là 180 kg. TVS trang bị tiêu chuẩn cho RTX 300 kính chắn gió, bảo vệ tay, giá hành lý và tay phanh, tay côn có thể điều chỉnh. Xe cũng được cung cấp chế độ bảo hành 5 năm.

Tại Ý, được phân phối với hai phiên bản là Essential có giá niêm yết 4890 euro (khoảng 146 triệu đồng) và bản Adventurer có giá 5290 euro (khoảng 158 triệu đồng).