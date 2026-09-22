Toyota Fortuner đời mới tiếp tục lộ diện, hé lộ cuộc “đọ sức” với Ford Everest

Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục bị bắt gặp trong quá trình chạy thử tại Thái Lan, trong đó đáng chú ý là sự xuất hiện của Ford Everest, Isuzu MU-X, Fortuner thế hệ hiện tại và Hilux TRAVO trong cùng đoàn xe. Động thái này cho thấy Toyota có thể đang thực hiện những bài thử nghiệm so sánh trước khi hoàn thiện mẫu SUV 7 chỗ mới, dự kiến ra mắt tại Thái Lan vào quý IV-2026.

Toyota Fortuner thế hệ mới đang chạy thử tại Thái Lan

Nguyên mẫu Fortuner 2027 vẫn được phủ kín bởi lớp decal ngụy trang nên chưa thể xác định toàn bộ thiết kế. Tuy nhiên, những hình ảnh mới cho thấy Toyota nhiều khả năng sẽ tập trung thay đổi phần đầu và đuôi xe, trong khi khu vực giữa thân xe vẫn duy trì nhiều đường nét quen thuộc. Cách tiếp cận này được cho là tương đồng với Hilux TRAVO mới, mẫu bán tải vẫn sử dụng nền tảng khung gầm IMV được nâng cấp thay vì chuyển hoàn toàn sang kiến trúc TNGA-F.

Toyota Fortuner thế hệ mới đang chạy thử tại Thái Lan

Việc đưa Ford Everest và Isuzu MU-X vào đoàn xe thử nghiệm có thể giúp Toyota đối chiếu các yếu tố như hệ thống treo, độ êm, khả năng vận hành và cảm giác lái trước khi chốt thiết lập cho Fortuner mới.

Toyota đưa nhiều mẫu xe đối thủ cũng như Hilux TRAVO vào đoàn thử nghiệm - Ảnh: Thankrit Satsue

Bên trong cabin, Fortuner thế hệ mới được kỳ vọng có nhiều thay đổi theo hướng hiện đại hơn và có thể chia sẻ một số thiết kế, công nghệ với Hilux TRAVO. Một trong những điểm đáng chú ý là màn hình trung tâm và cụm đồng hồ kỹ thuật số, trong khi hàng ghế thứ ba có thể được cải tiến cơ cấu gập để tối ưu không gian chứa đồ.

Khoang cabin của Fortuner mới có thể chia sẻ nhiều điểm chung với Hilux - Ảnh: Toyota

Về vận hành, mẫu SUV này nhiều khả năng tiếp tục sử dụng nền tảng khung gầm rời IMV nâng cấp, đi cùng những tinh chỉnh ở hệ thống treo và hệ thống lái nhằm cải thiện độ êm và khả năng kiểm soát. Động cơ chưa được Toyota xác nhận, nhưng diesel 2.8L được dự đoán vẫn là một lựa chọn chủ lực, bên cạnh khả năng bổ sung hệ thống mild-hybrid 48V.

Bản dựng đồ họa thiết kế của Toyota Fortuner mới - Ảnh: @theottle

Nếu ra mắt đúng kế hoạch, Fortuner mới sẽ tiếp tục cạnh tranh với Ford Everest, Isuzu MU-X và Mitsubishi Pajero Sport tại nhóm SUV 7 chỗ khung gầm rời.