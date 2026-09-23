Ông bố trẻ ở Đà Lạt tái hiện huyền thoại ‘Su Xì po’ chỉ nằm trong lòng bàn tay

Nhìn qua, chiếc Suzuki Xì po màu trắng đỏ nằm gọn trong lòng bàn tay trông không khác một món đồ chơi. Thế nhưng, từng nan hoa, cụm phanh, chi tiết mạ crom cho đến kiểu dáng dàn áo đều được Nguyễn Duy Sơn Khê (25 tuổi, sống tại Đà Lạt, Lâm Đồng) dành nhiều thời gian nghiên cứu và tự tay chế tác.

'Su Xì po' - huyền thoại xe máy 2 thì được thu nhỏ 12 lần

Chiếc xe mô hình dài khoảng 13cm, được làm từ nhựa resin kết hợp với các chi tiết in 3D được Sơn Khê tự tay chế tác, mô phỏng theo chiếc Suzuki RGV đời 2000 (hay còn gọi là Su Sport hay Su "Xì po") với phối màu trắng đỏ vốn rất quen thuộc với những người yêu dòng xe 2 thì này.

Chia sẻ về chiếc xe với VietNamNet, Nguyễn Duy Sơn Khê cho biết ý tưởng làm mô hình Su Xì po xuất phát khá tự nhiên từ cuộc sống của mình. Niềm yêu thích càng rõ ràng hơn khi anh có dịp làm quen với một người chơi xe lớn tuổi. Nhờ đó, Sơn Khê có cơ hội tận mắt quan sát chiếc Xì po mà mình đam mê, đồng thời chụp lại từng góc, từng chi tiết của xe thật để làm tư liệu chế tác.

“Ở Sài Gòn hay Đà Lạt có rất nhiều người chơi các dòng xe 2 thì. Mình thường xuyên thấy những chú, những anh chơi xe lâu năm sở hữu Su Xì po màu đỏ trắng và chạy ngoài đường và bản thân rất thích chiếc xe này”, Sơn Khê nói.

Khác với việc mua một mô hình có sẵn, chàng trai 25 tuổi muốn tự mình tái tạo chiếc xe từ đầu. Những bức ảnh chụp chiếc xe thật của một người quen trở thành cơ sở để anh dựng lại hình dáng, tỷ lệ và các chi tiết của chiếc xe.

Theo chia sẻ của Sơn Khê, phần khung và nhiều chi tiết được anh làm tự lập trình và in 3D bằng nhựa resin. Tuy kích thước chỉ bằng một món đồ trang trí, mô hình lại đòi hỏi độ chính xác khá cao bởi bất cứ sai lệch hoặc sai tỷ lệ dù nhỏ cũng sẽ khiến chiếc xe mô hình không còn đúng.

Khâu khó nhất trong quá trình chế tác là xử lý những chi tiết tưởng như rất nhỏ như làm phần vành xe kim loại hay sơn những chi tiết crom lên nhựa. Những chiếc nan hoa bằng kim loại mảnh được lắp từng chiếc vào bánh xe, trong khi bề mặt nhựa phải được xử lý và sơn để tạo cảm giác giống các chi tiết kim loại trên xe thật.

"Đây cũng là điểm khiến mô hình khác biệt so với những sản phẩm đồ chơi thông thường. Người làm không chỉ cần tạo ra hình dáng giống chiếc xe mà còn phải tìm cách tái hiện chất liệu, độ bóng và cấu trúc của từng bộ phận ở một kích thước nhỏ hơn rất nhiều", Sơn Khê chia sẻ.

Sau khoảng một tháng, mô hình chiếc Su Xì po đã hoàn thiện với tỷ lệ 1/12 so với xe thật với chiều dài khoảng 13cm, nằm vừa vặn trong lòng bàn tay.

Đây là một trong những sản phẩm được Sơn Khê khá tâm đắc, và cũng thể hiện rõ hướng đi của mình khi không đơn thuần tái hiện một mẫu xe mà còn cố gắng giữ lại hình ảnh của một dòng xe gắn với ký ức của nhiều thế hệ người chơi cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000.

Tên gọi “Xì po” thường được dùng để chỉ nhóm xe Sport của Suzuki, trong đó có RG Sport 110, RGV 120 hay RGX 120. Riêng RGV 120 được Suzuki Malaysia phát triển từ năm 1998, sử dụng động cơ 120cc, hộp số 6 cấp và duy trì kiểu dáng qua các đời 1998-2002.

Cuối những năm 1990, đầu những năm 2000, RGV 120 được đưa về Việt Nam dưới dạng xe nguyên chiếc và từng có giá khá cao. Động cơ 2 thì, khả năng tăng tốc mạnh cùng tiếng pô đặc trưng khiến Xì po nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng của thú chơi xe thời đó.

Sau hơn 20 năm, chiếc Su Xì po vẫn còn xuất hiện trên đường phố và trong các bộ sưu tập của người chơi. Còn với Sơn Khê, chiếc xe huyền thoại ấy có thêm một “đời sống” khác khi được thu nhỏ vừa đủ để nằm gọn trong lòng bàn tay.

Đam mê làm mô hình xe đồ chơi từ nhỏ

Chia sẻ thêm về đam mê của mình Nguyễn Duy Sơn Khê cho biết, chiếc Su Xì po tỷ lệ 1/12 không phải sản phẩm đầu tiên được anh dành nhiều thời gian và tâm huyết chế tác. Niềm đam mê mô hình đã theo anh từ những năm học cấp 2, bắt đầu từ những chiếc ô tô mô hình đầu tiên được bố mua cho.

Từ vài món đồ chơi ban đầu, thú sưu tầm dần trở thành một sở thích gắn bó với Sơn Khê trong suốt những năm học phổ thông và đại học. Khi đó, để có tiền mua những mẫu xe yêu thích, Sơn Khê từng phải dành dụm từng khoản nhỏ, thậm chí có lúc nhịn ăn sáng.

Từ việc sưu tầm, anh dần mày mò học cách tự chế tác mô hình, rồi nhận làm theo đơn đặt hàng của những người cùng sở thích, đặc biệt là những mẫu xe mang dáng dấp hoài cổ. Công việc này vừa giúp Sơn Khê có thêm thu nhập, vừa tạo điều kiện để anh tiếp tục theo đuổi thú chơi đã gắn bó từ nhỏ.

Hiện đã lập gia đình và có con hơn 1 tuổi, ông bố trẻ này vẫn dành gần như trọn thời gian cho đam mê. Bộ sưu tập của Sơn Khê hiện có quy mô khá "khủng", trong đó có tới vài trăm chiếc xe mô hình nhỏ xíu do chính tay anh tỉ mẩn tạo nên.

Không chỉ dừng ở việc sưu tầm và làm mô hình xe, Sơn Khê còn tự thiết kế, chế tác những sa bàn, gara và không gian trưng bày thu nhỏ. Các bối cảnh này được anh chăm chút về tỷ lệ, bố cục và chi tiết, giúp những chiếc xe mô hình không chỉ là vật sưu tầm mà trở thành một phần của những không gian thu nhỏ có câu chuyện và tính thẩm mỹ riêng.

Từ một thú chơi bắt đầu bằng những chiếc xe mô hình được bố mua khi còn nhỏ, Sơn Khê giờ đây đã có thể biến đam mê thành công việc mang lại thu nhập. Việc sưu tầm, chế tác mô hình và thiết kế những sa bàn, gara thu nhỏ vừa giúp anh thỏa mãn sở thích cá nhân, vừa tạo ra sản phẩm cho những người cùng đam mê.

Với ông bố trẻ ở Đà Lạt, mỗi mô hình hoàn thiện không chỉ là một món đồ chơi, mà còn là kết quả của sự kiên trì, sáng tạo và tình yêu dành cho những chiếc xe.

(Ảnh NVCC)

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