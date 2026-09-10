Cần mua MPV gia đình, nên chọn Honda BR-V hay Toyota Veloz Cross?

Honda BR-V hiện có giá niêm yết từ 629 triệu đồng. Trong khi đó, Veloz Cross của Toyota cũng có giá cạnh tranh, khởi điểm từ 638 triệu đồng. Đây là hai dòng xe đa dụng MPV rất tiện lợi, khiến các khách hàng gia đình không khỏi phân vân lựa chọn. Để giúp người mua có thêm thông tin tham khảo, chúng tôi tiến hành so sánh hai mẫu xe này trên một số phương diện nhất định.

Về ngoại thất

Honda BR-V 2026 và Toyota Veloz 2026 đều theo đuổi phong cách SUV, nhưng BR-V thiên về vẻ bề thế, cứng cáp còn Veloz mang diện mạo trẻ trung, hiện đại hơn.Honda BR-V gây chú ý với lưới tản nhiệt Solid Wing góc cạnh, đèn LED và cản trước hình thang lớn, tạo cảm giác chắc chắn, khỏe khoắn. Trong khi đó, Veloz nổi bật với mặt ca-lăng lưới tổ ong sơn đen bóng, viền chrome và cụm đèn LED sắc sảo, mang phong cách thể thao hơn.

Ở thân xe, BR-V sử dụng mâm 16-17 inch cùng đường gân dập nổi liền mạch, còn Veloz kết hợp mâm 16 inch hai tông màu với thanh giá nóc tạo vẻ năng động. Phần đuôi BR-V đơn giản và mạnh mẽ với đèn hậu LED dạng hai dải gấp khúc cùng cản sau ốp nhựa đen. Veloz tạo điểm nhấn hiện đại hơn với đèn hậu LED nối liền thiết kế 3D, cánh lướt gió tích hợp đèn phanh và cản sau dày dặn.

Như thế, ở góc độ ngoại thất, BR-V phù hợp với người thích thiết kế chắc chắn, bền dáng, trong khi Veloz hấp dẫn hơn với khách hàng ưu tiên vẻ trẻ trung và thể thao.

Về nội thất

Honda BR-V 2026 và Toyota Veloz 2026 đều có nội thất 7 chỗ thực dụng, nhưng Veloz nổi bật hơn về không gian và tiện nghi. BR-V sở hữu khoang lái gọn gàng, vô-lăng 3 chấu bọc da, màn hình giải trí 7 inch và ghế bọc da tạo cảm giác thoải mái.

Trong khi đó, Veloz hiện đại hơn với màn hình đa thông tin 7 inch, màn hình giải trí 9 inch, 6 loa và điều hòa tự động 2 vùng.Hàng ghế thứ hai của cả hai xe đều rộng rãi, nhưng Veloz linh hoạt hơn nhờ khả năng trượt 240 mm và gập 60:40.Hàng ghế cuối BR-V khá chật, còn Veloz có thể gập 50:50 để tăng không gian chứa hành lý.

Về tiện nghi, Veloz nhỉnh hơn với phanh tay điện tử, Auto Hold, sạc không dây Qi và nhiều cổng USB, trong khi BR-V có khởi động từ xa và cửa gió hàng ghế sau.Có thể thấy, Honda BR-V phù hợp với người ưu tiên sự đơn giản, thoải mái. Trong khi đó, Toyota Veloz lại có sự hấp dẫn nhờ không gian linh hoạt và danh sách tiện nghi phong phú.

Về động cơ và trang bị an toàn

Nếu đặt lên bàn cân về vận hành và an toàn, Honda BR-V 2026 và Toyota Veloz 2026 cho thấy hai hướng tiếp cận khá khác nhau dù cùng dùng máy 1.5L và hộp số CVT. BR-V phù hợp với người đề cao cảm giác lái và công nghệ hỗ trợ chủ động, còn Veloz hấp dẫn hơn ở sự êm ái, tiết kiệm và hệ thống trang bị toàn diện.

BR-V mạnh 119 mã lực, cho cảm giác tăng tốc khá ổn khi cần nhưng tiếng động cơ sẽ rõ hơn khi vòng tua lên cao. Veloz lại thiên về sự êm ái và linh hoạt với 3 chế độ lái Eco, Normal, Sport, đồng thời đạt mức tiêu thụ kết hợp khoảng 6,0 L/100 km.Điểm đáng chú ý của BR-V nằm ở gói Honda SENSING tiêu chuẩn, tập trung mạnh vào các công nghệ hỗ trợ người lái và phòng ngừa va chạm.

Veloz bản Top cũng không kém cạnh với Toyota Safety Sense, gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm, lệch làn và đèn pha tự động. Nếu BR-V bản L ghi điểm bằng Honda LaneWatch, Veloz tạo lợi thế với camera 360 độ, 6 túi khí cùng loạt hệ thống an toàn tiêu chuẩn.

Đánh giá chung

Honda BR-V 2026 phù hợp với gia đình đề cao thiết kế chắc chắn, cảm giác lái và các công nghệ hỗ trợ an toàn chủ động. Trong khi đó, Toyota Veloz Cross 2026 nổi bật hơn ở không gian nội thất rộng rãi, khả năng biến đổi linh hoạt, tiện nghi phong phú và mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm.

Nếu ưu tiên sự thực dụng, thoải mái và trang bị đa dạng cho nhu cầu gia đình, Veloz Cross là lựa chọn đáng cân nhắc hơn. Ngược lại, BR-V sẽ phù hợp với người thích một mẫu MPV mang dáng SUV mạnh mẽ, vận hành linh hoạt và chú trọng công nghệ an toàn.