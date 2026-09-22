6 mẫu Mazda cũ đáng mua: Có xe giá rẻ nhưng vẫn được đánh giá cao về độ tin cậy

Mazda không phải thương hiệu dẫn đầu doanh số nhưng lại tạo được dấu ấn riêng nhờ thiết kế, cảm giác lái và cách hoàn thiện nội thất. Đặc biệt, trên thị trường xe cũ, một số mẫu Mazda đời trước đang trở thành lựa chọn đáng chú ý khi mức khấu hao giúp giá xe dễ tiếp cận hơn đáng kể.

Dưới đây là 6 mẫu Mazda cũ nổi bật dựa trên dữ liệu về độ tin cậy, chi phí sử dụng và giá xe đã qua sử dụng, được tổng hợp từ các trang J.D. Power, Consumer Reports, RepairPal và Kelley Blue Book.

Mazda CX-5 2022

CX-5 là một trong những mẫu Mazda phổ biến nhất và cũng là cái tên đáng chú ý khi người dùng tìm kiếm một mẫu SUV cũ. Xe có kích thước vừa phải, nội thất tương đối cao cấp và phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Mazda CX-5 2022 đã được hoàn thiện qua nhiều năm sản xuất nên thiết kế và công nghệ không quá lỗi thời. Ảnh: Mazda

Đối với phiên bản năm 2026, CX-5 đánh dấu sự khởi đầu của một thế hệ mới với giá khởi điểm khá tốt là 29.990 USD. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tiết kiệm thêm một chút tiền và yên tâm rằng chiếc SUV này sẽ không làm bạn thất vọng về độ tin cậy thì mẫu xe đời 2022 là một trong những lựa chọn được đánh giá cao nhất với giá khoảng 17.000-22.000 USD

Mazda CX-5 2022 thuộc thế hệ thứ 2 của dòng sản phẩm này, vốn đã được hoàn thiện qua nhiều năm sản xuất nên thiết kế và công nghệ không quá lỗi thời. Theo J.D. Power, Mazda CX-5 2022 đạt 86/100 điểm về chất lượng và độ tin cậy, trong khi điểm đánh giá tổng thể đạt 83/100.

Tại Việt Nam, CX-5 có thêm lợi thế là mẫu xe khá phổ biến, giá xe cũ cũng chỉ dao động từ 580-650 triệu đồng. Với người mua, nên ưu tiên xe có lịch sử bảo dưỡng đầy đủ, đặc biệt kiểm tra hệ thống treo, hộp số, động cơ và tình trạng va chạm trước khi xuống tiền.

Mazda3 2018

Nếu không cần SUV, Mazda3 2018 là lựa chọn đáng cân nhắc trong nhóm sedan và hatchback cỡ nhỏ, có chi phí mua xe cũ tương đối dễ tiếp cận. Đời này thuộc thế hệ trước của Mazda3 nhưng vẫn có thiết kế tương đối bắt mắt và cảm giác lái được đánh giá cao. Theo J.D. Power, Mazda3 2018 đạt 82/100 về chất lượng và độ tin cậy, đồng thời điểm giá trị bán lại đạt 88/100.

Mazda3 2018 là lựa chọn đáng cân nhắc trong nhóm sedan và hatchback cỡ nhỏ, có chi phí mua xe cũ tương đối dễ tiếp cận. Ảnh: Mazda Cộng Hoà​

Xe được trang bị động cơ 2.0L, công suất tối đa 184 mã lực ở phiên bản mạnh nhất tại thị trường Mỹ. Theo Kelley Blue Book, giá trị bán lại tham khảo của Mazda3 2018 tại Mỹ hiện vào khoảng 10.350-13.000 USD đối với giao dịch giữa người dùng, tùy phiên bản và tình trạng xe. Tại Việt Nam, Mazda3 cũng là mẫu xe phổ biến như CX-5. Vì vậy, người mua xe cũ có thể dễ dàng tìm được nguồn xe, phụ tùng và cơ sở sửa chữa.

Điểm cần lưu ý là những chiếc Mazda3 2018 hiện đã khoảng 8 năm tuổi, giá bán của đời xe 2018 dao động từ 340-410 triệu đồng. Khi mua xe, tình trạng hộp số, hệ thống treo, điều hòa, hệ thống điện và lịch sử bảo dưỡng quan trọng hơn việc chỉ nhìn vào số km trên đồng hồ.

Mazda CX-9 2022

CX-9 từng là SUV lớn nhất của Mazda trước khi được thay thế bằng CX-90. Việc bị khai tử không đồng nghĩa những chiếc CX-9 đời cuối đã trở nên lỗi thời. Đời 2022 là một trong những lựa chọn đáng chú ý bởi xe vẫn tương đối mới, sở hữu không gian rộng và phù hợp với gia đình đông người.

Tại Việt Nam, Mazda CX-9 được bán dưới tên gọi Mazda CX-8. Ảnh: EcoAuto

Theo RepairPal, CX-9 đạt 4/5 điểm về độ tin cậy, đứng đầu nhóm SUV cỡ lớn trong cơ sở dữ liệu của tổ chức này, trong khi J.D. Power chấm 84/100 điểm. Chi phí sửa chữa và bảo dưỡng ngoài kế hoạch trung bình khoảng 539 USD/năm, thấp hơn mức trung bình 784 USD của nhóm SUV cỡ lớn.

Còn theo Kelley Blue Book, Mazda CX-9 2022 hiện đang được bán ở mức 20.900 USD tại Mỹ, không tệ chút nào đối với một chiếc xe SUV cỡ lớn. Tuy nhiên, RepairPal cũng ghi nhận một số vấn đề được báo cáo như sang số không mượt hoặc trượt hộp số trên một số xe. Vì vậy, lịch sử bảo dưỡng vẫn là yếu tố cần ưu tiên khi mua CX-9 cũ.

Tại Việt Nam, Mazda CX-9 được bán dưới tên gọi CX-8. Giá của CX-8 đời 2022 hiện đang được chào bán từ 570-670 triệu đồng tùy phiên bản và hệ dẫn động.

Mazda CX-3 2019

Mazda CX-3 nhỏ hơn CX-5 và thiên về nhu cầu đi phố. Đây có thể là lựa chọn phù hợp với người muốn một chiếc crossover Mazda nhưng không cần không gian quá rộng. Xe có kích thước gọn, động cơ có tùy chọn 1.5L hoặc 2.0L với công suất từ 110-148 mã lực, thiết kế đời 2019 đã được nâng cấp nên vẫn khá hiện đại dù đã qua nhiều năm sử dụng. Giá xe cũ tại Mỹ từ 12.000-16.000 USD.

Mazda CX-3 phù hợp với người muốn một chiếc Crossover nhưng không cần không gian quá rộng. Ảnh: Thaco

J.D. Power đánh giá CX-3 2019 đạt 83/100 điểm về chất lượng và độ tin cậy. Consumer Reports cũng đánh giá độ tin cậy tổng thể của CX-3 2019 cao hơn các mẫu xe cùng đời, dù xe từng có một số đợt triệu hồi tại Mỹ.

Nhược điểm lớn nhất của CX-3 nằm ở không gian hàng ghế sau và khoang hành lý. Do đó, đây là mẫu xe phù hợp hơn với người độc thân, gia đình nhỏ hoặc chủ yếu di chuyển trong đô thị. Tại Việt Nam, đến năm 2021, Mazda CX-3 mới chính thức được bán tại Việt Nam. Đời xe 2021 hiện đang được chào bán trên thị trường xe cũ từ 395-460 triệu đồng.

Mazda6 2017

Mazda6 từng là mẫu sedan chủ lực của Mazda trước khi xu hướng xe SUV khiến phân khúc sedan ngày càng thu hẹp. Đời 2017 đáng chú ý bởi xe nằm sau đợt nâng cấp giữa vòng đời, có thiết kế vẫn khá hiện đại và sử dụng động cơ xăng 2.5L công suất khoảng 184 mã lực.

Mazda6 từng là mẫu sedan chủ lực của Mazda trước khi bị khai tử tại Việt Nam. Ảnh: Mazda

Theo J.D. Power, Mazda6 2017 đạt 84/100 về chất lượng và độ tin cậy, đồng thời đạt 82/100 về trải nghiệm vận hành. Điểm đáng chú ý là Mazda6 2017 vẫn giữ được nhiều ưu điểm của một mẫu sedan cỡ D như không gian cabin tốt, khả năng vận hành ổn định và cảm giác lái tương đối khác biệt so với nhiều đối thủ thiên về sự êm ái.

Giá xe Mazda6 2017 tại Mỹ hiện từ 11.600-13.800 USD. Còn tại Việt Nam, Mazda6 cũng từng được phân phối chính hãng nên việc tìm hiểu lịch sử xe và phụ tùng dễ dàng hơn những mẫu Mazda hiếm gặp. Giá của Mazda6 2017 dao động từ 410-490 triệu đồng.

Mazda CX-30 2021

Mazda CX-30 nằm giữa CX-3 và CX-5 về kích thước, đồng thời được phát triển trên nền tảng của Mazda3 thế hệ mới. Đây là lựa chọn đáng quan tâm với người muốn một chiếc crossover nhỏ gọn nhưng nội thất và cảm giác lái có phần cao cấp hơn nhưng không muốn chi quá nhiều tiền cho xe mới.

Mazda CX-30 nằm giữa CX-3 và CX-5 về kích thước, đồng thời được phát triển trên nền tảng của Mazda3 thế hệ mới. Ảnh: Mazda

J.D. Power chấm CX-30 2021 81/100 điểm về chất lượng và độ tin cậy. Xe có động cơ 2.5L công suất 186 mã lực, trong khi bản tăng áp mạnh hơn, có công suất tới 227 mã lực. Giá xe cũ hiện tại dao động từ 15.990-18.600 USD.

Tuy nhiên, hàng ghế sau của CX-30 không phải điểm mạnh. Chính J.D. Power cũng ghi nhận người dùng đánh giá việc ra vào hàng ghế sau và độ thoải mái của khu vực này thấp hơn một số đối thủ cùng phân khúc. Tại Việt Nam, Mazda CX-30 chỉ được trang bị động cơ 2.0L, công suất 153 mã lực. Giá xe cũ hiện chỉ khoảng 500 triệu đồng.