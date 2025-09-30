VAMA trấn an người tiêu dùng Việt Nam bằng thu hồi Chỉ thị 20

Hiệp hội VAMA trấn an khách hàng, khẳng định toàn bộ xe thành viên đạt chuẩn khí thải mức 5 và đưa ra nhiều kiến nghị hỗ trợ phát triển xe xanh. Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) chính thức phát đi thông báo thu hồi nội dung đã chia sẻ trước đó liên quan đến Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý phương tiện giao thông và vùng phát thải thấp (LEZ) tại Hà Nội.

Theo VAMA, hiện Chỉ thị 20 vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và triển khai bởi các bộ ngành và địa phương. Việc phản ánh quá sớm có thể dẫn đến suy đoán hoặc cách hiểu chưa đúng tinh thần chỉ đạo, do đó việc rút lại thông tin là cần thiết để tránh gây hiểu lầm trong dư luận.

Trước đó, VAMA từng phát đi văn bản nhằm trấn an người tiêu dùng trước những lo ngại về việc sử dụng xe ô tô tại Hà Nội sau khi Chỉ thị 20 được ban hành. Một bộ phận khách hàng e ngại việc mua xe mới, trong khi nhiều người lo lắng về khả năng lưu hành của phương tiện động cơ đốt trong (ICE) trong các khu vực hạn chế khí thải.

VAMA khẳng định, toàn bộ xe do các thành viên của Hiệp hội sản xuất và phân phối đều đã đạt tiêu chuẩn khí thải mức 5, vượt xa ngưỡng tiêu chuẩn mức 4 được đề cập trong dự thảo. Điều này đồng nghĩa người mua hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn xe mới, bởi các sản phẩm này sẽ không thuộc diện bị hạn chế trong giai đoạn đầu áp dụng vùng phát thải thấp tại Hà Nội.

Ngày 25/8/2025, VAMA cũng đã gửi văn bản góp ý tới cơ quan chức năng về dự thảo vùng phát thải thấp của Hà Nội. Hiệp hội đề xuất một lộ trình dài hạn với hai giai đoạn rõ ràng. Trong giai đoạn đến năm 2040, không áp dụng biện pháp cấm hay giới hạn với xe sử dụng động cơ đốt trong, đồng thời khuyến khích phát triển các loại xe thân thiện môi trường như hybrid, plug-in hybrid, xe điện và hỗ trợ xây dựng hạ tầng trạm sạc công cộng. Sau năm 2040, chính sách hỗ trợ sẽ được điều chỉnh phù hợp với mức độ phát triển của thị trường và năng lực nội địa hóa.

Song song với đó, VAMA đề xuất nhiều giải pháp khuyến khích như cung ứng nhiên liệu đạt chuẩn Euro 4/5, loại bỏ dần xe cũ phát thải cao và ưu đãi thuế phí cho các dòng xe thân thiện môi trường. Cụ thể, Hiệp hội kiến nghị áp dụng mức thuế Tiêu thụ đặc biệt thấp hơn 30% so với xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch cùng dung tích, giảm lệ phí trước bạ xuống mức 0% - 5% cho các loại HEV, PHEV, FCEV, đồng thời có chính sách hỗ trợ sản xuất, lắp ráp trong nước.

Dù thu hồi thông tin chia sẻ về Chỉ thị 20, VAMA vẫn nhấn mạnh thông điệp trấn an khách hàng: người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng các dòng xe mới của thành viên Hiệp hội.

Các sản phẩm này không chỉ đáp ứng mà còn vượt chuẩn khí thải hiện hành, phù hợp với định hướng phát triển phương tiện xanh, sạch và bền vững tại Việt Nam trong tương lai.