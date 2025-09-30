Kia Carnival phiên bản Hi-Limousine trình làng

Kia Carnival Hi Limousine lần đầu tiên được ra mắt vào cuối năm 2020. Đây là phiên bản cao cấp nhất của Carnival, nổi vật với trang bị cao cấp, trần xe được làm rộng hơn để tăng chiều cao. Đến năm 2024, Hi-Limousine đã được nâng cấp giữa vòng đời và năm 2026, kia tiếp tục cải tiến thêm một số trang bị.

Tuy nhiên không có nhiều trang bị trên mẫu xe này, gồm: thảm sàn dày hơn với họa tiết sọc mới, đường chỉ khâu bổ sung trên rèm xếp ly, đèn trang trí nội thất và đèn bầu trời sao trên trần xe. Kia cho biết mẫu Hi-Limousine 2026 sử dụng khung thép dập cao cấp cho phần mui và khung xe, đảm bảo độ cứng vững, khả năng phân bổ tải trọng và chất lượng sơn tối ưu.

Bên cạnh đó, hãng cũng nhấn mạnh việc tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt cùng hệ thống dịch vụ rộng khắp, gia tăng độ tin cậy cho sản phẩm. Kia cải thiện sự thoải mái với phiên bản cấu hình 4 chỗ ngồi thông qua bộ giảm xóc mới êm ái và hạ thấp chiều cao ghế ngồi.

Ngoài ra, hệ thống treo, cách âm cũng được cải thiện nhiều hơn. Người mua có thể lựa chọn cấu hình 4, 7 hoặc 9 chỗ ngồi, trải rộng trên 2 hoặc 3 hàng ghế. Phiên bản Signature cấu hình 4 chỗ ngồi cao cấp nhất, với ghế cơ trưởng phía sau có thể gập lại, tựa lưng có độ ngả sâu hơn tích hợp massage.

Xe còn có máy massage chân và ngăn chứa giày riêng. Hàng ghế phía sau trang bị màn hình 21,5 inch, gắn trên trần xe với đồ hoạ làm mới. Bộ điều khiển màn hình cảm ứng 7 inch, đế sạc không dây, bàn gấp, móc treo áo, tủ lạnh và hệ thống âm thanh Bose 12 loa...

Xe có 2 tuỳ chọn động cơ gồm: khối động cơ xăng V6, dung tích 3.5L, cho công suất 290 mã lực. Tiếp theo là động cơ lai hybrid tự sạc, dung tích 1,6L tăng áp cho công suất 242 mã lực. Sức mạnh của Carnival cao cấp tương tự như phiên bản tiêu chuẩn, riêng phiên bản diesel 2,2L không có trên Hi Limousine.

Kia Carnival Hi Limousine có mặt tại Trung Quốc, mức giá khởi điểm 63,27 triệu KRW quy đổi 1,212 tỷ đồng cho phiên bản Noblesse 9 chỗ mới ra mắt với động cơ V6, và tăng lên 97,80 triệu KRW quy đổi 1,874 tỷ đồng đối với phiên bản Signature hybrid flagship cấu hình 4 chỗ.