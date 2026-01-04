Chuyên gia nhận định xe xăng còn lâu mới bị loại bỏ bởi xe điện

Các hãng xe quay lại sản xuất xe ICE trong khi các chính phủ gạt đi những mục tiêu điện khí hóa trước đây. Điều này làm kéo dài "tuổi thọ" của thời kỳ động cơ đốt trong. Trong suốt đầu những năm 2020, dường như việc động cơ đốt trong biến mất và bị thay thế gần như hoàn toàn bởi xe điện (EV) là điều không thể tránh khỏi.

Các hãng xe đưa ra lộ trình điện hóa đầy tham vọng, còn các chính phủ đặt ra những mục tiêu táo bạo, mở đường cho một tương lai hoàn toàn chạy bằng pin. Tuy nhiên, thời gian gần đây đã xuất hiện một sự đảo chiều rõ rệt. Các nhà sản xuất ô tô đang rút lại những mục tiêu điện hóa từng được xem là quá tham vọng, trong khi động cơ đốt trong bất ngờ hồi sinh.

Không chỉ kéo dài vòng đời động cơ xăng trong danh mục sản phẩm, một số hãng thậm chí còn đầu tư phát triển các hệ truyền động đốt trong hoàn toàn mới - điều mà chỉ 5 năm trước nghe còn có vẻ phi lý. Dẫu vậy, xe điện chắc chắn chưa “chết yểu”.

Mặc dù doanh số EV tại Mỹ gần đây chững lại, một phần do các ưu đãi dần biến mất, xe điện vẫn rất được ưa chuộng tại nhiều thị trường khác. Trên phạm vi toàn cầu, EV vẫn được dự báo sẽ chiếm khoảng 25% tổng thị trường ô tô vào cuối năm nay, tương đương hơn 20 triệu xe chạy pin lưu thông trên đường.

Dù xe điện vẫn chậm rãi tăng thị phần nhưng phần lớn các hãng xe đều tin rằng động cơ đốt trong sẽ tiếp tục được ưa chuộng trong vài năm tới. Vì thế, các công ty đang làm mọi cách để duy trì động cơ ICE thêm một thời gian nữa.

Các ông lớn quay xe tiếp tục phát triển động cơ đốt trong mới.

General Motors (GM): Để duy trì dòng động cơ V8 small-block, GM đã đầu tư tới 888 triệu đô vào nhà máy Tonawanda tại Buffalo, bang New York. Đây là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của hãng dành cho sản xuất động cơ xăng tại một cơ sở duy nhất. Đáng chú ý, khoản đầu tư này diễn ra chỉ 5 năm sau khi GM “tất tay” với nền tảng xe điện Ultium, một dự án tiêu tốn hàng tỷ USD và tạo ra gần chục mẫu EV thuộc nhiều thương hiệu khác nhau.

Chrysler cũng đang chi tới 13 tỷ USD cho sản xuất tại Mỹ, với trọng tâm lớn dành cho phát triển động cơ đốt trong. Tương tự GM, đây là khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử 100 năm của hãng, dự kiến tạo ra hơn 5.000 việc làm mới tại các nhà máy ở Illinois, Ohio, Michigan và Indiana.

Chrysler cũng hứa hẹn ra mắt một mẫu SUV cỡ lớn chạy động cơ đốt trong mới, cùng một mẫu bán tải cỡ trung. Động cơ Hemi mang tính biểu tượng đã quay trở lại dòng Ram, Dodge hồi sinh Durango V-6, và hãng cam kết sẽ còn nhiều mẫu xe chạy xăng hơn nữa trong tương lai gần.

Hoạt động sản xuất động cơ ICE vẫn được duy trì.

Trong khi đó, tại châu Âu, một trong những nhà cung cấp động cơ lớn nhất khu vực đã đưa ra giải pháp sáng tạo để giữ động cơ đốt trong tồn tại ở thị trường ngày càng khắt khe. Horse Powertrains, công ty thuộc sở hữu của Geely và có trụ sở tại Anh, đã giới thiệu động cơ C15 mới tại triển lãm IAA Mobility ở Munich. Hệ truyền động hybrid nhỏ gọn này tích hợp động cơ điện, máy phát và hệ thống làm mát trong một cụm vỏ hình chiếc vali, kích thước chỉ 18,9 x 19,3 x 9,8 inch.

Phiên bản tiêu chuẩn của C15 chỉ đạt công suất 94 mã lực, vừa đủ cho các mẫu xe cỡ nhỏ tại châu Âu. Bản tăng áp có thể đạt tới 161 mã lực. Cả hai đều tương thích với nhiều loại nhiên liệu khác nhau, từ xăng, ethanol, methanol cho tới nhiên liệu tổng hợp.

Mazda: Tại Japan Mobility Show năm nay, hãng đã ra mắt một mẫu xe đẹp mắt đậm chất tương lai. Vision X-Coupe sử dụng hệ thống mà Mazda gọi là “Mobile Carbon Capture”. Về cơ bản, đây là sự kết hợp giữa hệ truyền động plug-in hybrid và động cơ rotary hai rôto, sử dụng vi tảo (microalgae) để thu giữ khí thải CO2 từ ống xả và lưu trữ trong các tế bào sinh học. Từ đây, họ có thể chiết xuất dầu từ lượng khí thải đó và tinh chế thành nhiên liệu cho hệ hybrid.

Nissan nghiên cứu động cơ xăng với công nghệ tiết kiệm nhiên liệu được cấp bằng sáng chế. Honda có động cơ hybrid V6 mới. Ngay cả tại Trung Quốc, nơi nghiêng mạnh về xe điện, các công nghệ động cơ đốt trong mới vẫn liên tục xuất hiện.

Chính quyền góp phần vào sự "hồi sinh" của động cơ ICE

Tại Mỹ, Tổng thống Trump đã vận động mạnh mẽ để động cơ đốt trong trở lại. Ông cũng công khai phản đối EV và từng gọi chính sách xe điện của chính quyền Biden là “trò lừa xe điện”. Ngay sau khi quay lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã hủy bỏ mục tiêu 50% xe điện vào năm 2030 và nhanh chóng chấm dứt ưu đãi thuế 7.500 USD cho xe điện mới.

Động cơ V8 trên Chevrolet Corvette ZR1.

Tại châu Âu, sau nhiều tháng chịu áp lực từ các nhà sản xuất, Liên minh châu Âu đã đồng ý từ bỏ lệnh cấm động cơ đốt trong vào năm 2035 và giảm mục tiêu phát thải từ 100% xuống còn 90% so với năm 2021. Điều này mở đường cho việc tiếp tục sản xuất xe hybrid, plug-in hybrid và EV tầm hoạt động mở rộng sau năm 2035.

Trung Quốc không thể hiện rõ ràng việc ủng hộ động cơ ICE. Tuy nhiên, nước này đã giảm ưu tiên dành cho xe năng lượng mới (bao gồm xe điện). Trung Quốc đã gạt xe điện khỏi chiến lược 5 năm giai đoạn 2026-2030 để tập trung vào nền công nghiệp công nghệ cao.

Dù kịch bản nào xảy ra, động cơ đốt trong sẽ chưa biến mất trong tương lai gần. Đây là điều chắc chắn. Điện hóa vẫn là chiến lược dài hạn của nhiều hãng xe, nhưng sự thay đổi trong nhu cầu người tiêu dùng và bối cảnh chính trị đã giúp động cơ xăng có thêm vài năm “sống khỏe”. Các hãng xe cũng đang tìm cách tận dụng tối đa khoảng thời gian đó.