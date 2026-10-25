Ưu đãi lớn, khách hàng Việt vẫn dần rời sedan hạng B?

Phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam đang ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về doanh số trong những tháng gần đây, đặc biệt trong tháng 8, dù rất nhiều ưu đãi được các nhà sản xuất đưa ra.

Honda City.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, tổng doanh số của các mẫu xe trong phân khúc này chỉ đạt 1.626 chiếc trong tháng 8, giảm 43% so với tháng trước đó. Đặc biệt, một số mẫu xe thậm chí ghi nhận mức giảm tiêu thụ lên tới 73% ngay cả khi đã áp dụng nhiều chương trình ưu đãi giảm giá mạnh tay.

Cụ thể, mẫu Honda City đã được nhà sản xuất hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 8, tương đương với mức giảm giá lên tới 57 triệu đồng cho phiên bản cao cấp nhất (RS). Tuy nhiên, theo thông tin từ các đại lý, mức giảm thực tế có thể lên tới 70 triệu đồng, đưa giá thực tế của phiên bản này xuống còn khoảng 499 triệu đồng.

Toyota Vios.

Chương trình ưu đãi thậm chí còn được áp dụng cho các xe thuộc đời mới nhất (VIN 2026) như một phần trong động thái nhằm giải phóng hàng tồn kho trước khi phiên bản mới chính thức ra mắt tại Việt Nam vào đầu tháng này. Một số đại lý cho biết, các xe City thế hệ trước được chào bán thuộc “lô xe cuối cùng”, điều này có thể là một trong những nguyên nhân khiến doanh số của mẫu xe này giảm mạnh.

Sự sụt giảm doanh số của Honda City đã tạo điều kiện cho Toyota Vios quay trở lại vị trí dẫn đầu trong phân khúc sedan hạng B. Ngay cả khi doanh số của Vios giảm hơn 32% trong tháng 8, nhưng nhờ chương trình ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm từ 46 đến 54,5 triệu đồng, mẫu xe của Toyota tiếp tục thu hút sự quan tâm của khách hàng. Thống kê cho thấy, sau 8 tháng đầu năm, Vios đang tạm dẫn đầu với doanh số lũy kế đạt 6.173 chiếc, trong khi Honda City đứng thứ hai, kém 1.338 chiếc.

Hyundai Accent.

Khoảng cách về doanh số giữa hai mẫu xe này không quá lớn, nhưng vẫn là một thách thức đối với Honda City, đặc biệt khi sức mua của thị trường chưa phục hồi mạnh. Ngoài ra, thị hiếu của người dùng Việt đang chuyển dịch sang các dòng xe gầm cao, khiến các mẫu sedan gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng.

Ngoài Toyota Vios và Honda City, Hyundai Accent cũng được áp dụng chương trình ưu đãi lớn trong phân khúc sedan hạng B, với giá trị ưu đãi lên tới 89 triệu đồng trong cùng tháng. Tuy nhiên, Accent vẫn kém hấp dẫn hơn so với Mazda2, mẫu xe này mặc dù có trang bị và không gian nội thất không nổi bật nhưng lại cạnh tranh bằng mức giá thực tế thấp, thường giảm xuống dưới 400 triệu đồng tại đại lý.

Mazda2.

Cuối cùng, Mitsubishi Attrage tiếp tục là mẫu xe bán chậm nhất trong phân khúc. Mặc dù có giá bán dễ tiếp cận từ 380-490 triệu đồng và thường xuyên có chương trình ưu đãi, Attrage vẫn gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với Mazda2 do thiết kế và trang bị đã không còn theo kịp xu hướng hiện đại.