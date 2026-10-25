Xe ga nhập Ý Honda SH150i HRC Racing giá 250 triệu, hút dân chơi Việt

Một chiếc xe tay ga Honda SH150i mang màu áo của đội đua Honda Racing Corporation (HRC) đang thu hút sự chú ý của giới chơi xe tại Việt Nam. Không phải mẫu xe có động cơ mạnh vượt trội hay sở hữu những trang bị khác biệt hoàn toàn so với bản tiêu chuẩn, sức hấp dẫn của Honda SH150i Special Edition HRC 2026 chủ yếu đến từ ngoại hình đặc biệt, số lượng sản xuất giới hạn và nguồn gốc nhập khẩu từ Italy.

Theo anh Lê Thiện Toàn, đại diện một đại lý chuyên kinh doanh xe máy độc lạ, nhập khẩu tại TP.HCM, Honda SH150i HRC Racing được bán với giá khoảng 250 triệu đồng. Đây là mức giá dành cho nhóm khách hàng có điều kiện tài chính, yêu thích những mẫu xe hiếm và muốn sở hữu phiên bản khác biệt so với số đông.

Honda SH Special Edition HRC 2026 được hãng giới thiệu tại sự kiện Motodays diễn ra ở Italy hồi tháng 3/2026. Dòng xe này có hai phiên bản SH125i và SH150i, với tổng sản lượng toàn cầu chỉ 500 chiếc, chia đều cho mỗi phiên bản 250 chiếc.

Ngoài bộ tem, xe còn có chi tiết đánh số thứ tự trên ốp đầu, cho biết vị trí của từng chiếc trong tổng số 500 xe sản xuất. Đây là dấu hiệu nhận diện quan trọng đối với người chơi xe, nhất là những người muốn tìm một chiếc có số thứ tự phù hợp sở thích cá nhân. Tuy nhiên, xét về bản chất, HRC là phiên bản đặc biệt về màu sắc và tính sưu tầm, không phải một bản nâng cấp hiệu năng theo hướng xe đua.

Chiếc xe Honda SH Special Edition HRC 2026 được anh Toàn chào bán có có số thứ tự 126/500.

Theo đó, chiếc xe Honda SH Special Edition HRC 2026 được anh Toàn chào bán có có số thứ tự 126/500, con số được cho là khá đẹp, và nhiều người ưa chuộng.

Có thể thấy, mức giá 250 triệu đồng của SH150i HRC cao hơn đáng kể so với xe SH phân phối chính hãng tại Việt Nam. Honda hiện bán SH160i 2026 với giá đề xuất khoảng 95,09-104,49 triệu đồng tùy phiên bản. Như vậy, SH150i HRC có giá tương đương khoảng 2,4-2,6 lần SH160i chính hãng, tùy phiên bản đem ra so sánh. Nếu lấy bản SH160i ABS thể thao giá 104,49 triệu đồng làm mốc, khoản chênh lệch lên tới hơn 145 triệu đồng.

Tại thị trường Italy, Honda SH150i 2026 bản tiêu chuẩn có giá niêm yết 4.090 euro tương đương gần 123 triệu đồng cho cấu hình đi kèm thùng sau thông minh, kính chắn gió và ốp tay lái. Giá bán 250 triệu đồng tại Việt Nam cao khoảng gấp đôi mức tham khảo trên.

Sự chênh lệch lớn nói trên phần nào phản ánh đặc thù của thị trường xe máy nhập khẩu độc lạ. Với những phiên bản sản xuất giới hạn, giá bán không chỉ phụ thuộc vào chi phí sản xuất hay trang bị mà còn chịu tác động từ số lượng xe có thể tiếp cận, nhu cầu của người sưu tầm và mức giá mà khách hàng sẵn sàng trả để sở hữu một mẫu xe khác biệt.

Tại Việt Nam, các dòng Honda SH nhập khẩu nguyên chiếc từ Italy từ lâu vốn đã có nhóm khách hàng riêng.

Trước khi những phiên bản SH lắp ráp trong nước trở nên phổ biến, SH nhập khẩu được nhiều người chơi xe đánh giá cao nhờ xuất xứ châu Âu và độ hoàn thiện. Đến nay, những mẫu xe đặc biệt như SH Vetro hay SH Sport Edition vẫn được quan tâm bởi ngoại hình khác biệt và số lượng không nhiều.

Ở phiên bản HRC, điểm nhấn dễ nhận ra nhất là bộ tem phối ba màu trắng, đỏ và xanh lam, lấy cảm hứng từ Honda Racing Corporation, bộ phận đua xe của Honda. Cách phối màu Tricolour vốn gắn với những mẫu xe thể thao và xe đua Honda, trong đó có CBR1000RR-R Fireblade. Khi được đưa lên một mẫu xe tay ga đô thị như SH, bộ màu này tạo nên diện mạo nổi bật hơn so với các phiên bản thông thường.

Honda SH150i HRC vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, dung tích khoảng 157cc, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử và kết hợp hộp số vô cấp CVT. Động cơ cho công suất tối đa khoảng 16,9 mã lực tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 14,9Nm tại 6.500 vòng/phút. Các thông số này tương đương nền tảng động cơ của SH160i đang bán tại Việt Nam, do đó người mua không nên kỳ vọng phiên bản HRC có sức mạnh vượt trội chỉ nhờ bộ tem đặc biệt.

Nguồn ảnh: Lê Thiện Toàn