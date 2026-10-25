Giảm 72 triệu đồng, giá lăn bánh thực tế của Mitsubishi Xforce còn bao nhiêu?

Theo chương trình ưu đãi được triển khai trong tháng 10, Mitsubishi Xforce được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 60-72 triệu đồng tùy phiên bản. Mức ưu đãi cao nhất áp dụng cho phiên bản Ultimate, giúp giảm đáng kể khoản chi phí ban đầu của khách hàng khi mua xe.

Hiện Mitsubishi Xforce 2026 được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản, gồm GLX, Luxury và Ultimate, có giá niêm yết lần lượt 605 triệu, 665 triệu và 720 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính giảm 100% lệ phí trước bạ tham khảo như sau:

Mẫu xe Giá niêm yết

(triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính giảm 100% lệ phí trước bạ

(triệu VND) Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Mitsubishi Xforce GLX 605 621 621 607 Mitsubishi Xforce Luxury 665 681 681 667 Mitsubishi Xforce Ultimate 720 736 736 722

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Ra mắt phiên bản nâng cấp đời 2026 tại Việt Nam từ tháng 5, Xforce được tinh gọn danh mục sản phẩm còn ba phiên bản, đồng thời bổ sung bản Luxury ở giữa nhằm đa dạng lựa chọn cho khách hàng. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L MIVEC, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT, hướng đến nhóm khách hàng mua xe phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị.

Ở phiên bản Ultimate cao cấp nhất, xe có thêm những trang bị đáng chú ý như ghế lái chỉnh điện, camera 360 độ, màn hình giải trí 12,3 inch và hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium. Khoảng sáng gầm xe lên tới 222 mm cũng là một trong những yếu tố giúp Xforce phù hợp với điều kiện đường sá đa dạng.

Trong phân khúc SUV đô thị cỡ B, Mitsubishi Xforce cạnh tranh với những cái tên như Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta và Honda HR-V. Việc duy trì ưu đãi hàng chục triệu đồng giúp mẫu xe Nhật Bản tăng sức hút với khách hàng cân nhắc ngân sách, đặc biệt ở nhóm người mua xe lần đầu.