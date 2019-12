Tiêu thụ xăng E5 “khiêm tốn” sau 2 năm bán đại trà

Thứ Tư, ngày 11/12/2019 15:00 PM (GMT+7)

Từ ngày 1/1/2018, xăng E5 RON92 được đưa vào sử dụng thay thế cho xăng RON92. Tuy nhiên, đến nay thị trường còn tâm lý nghi ngại.

Dù đã ra thị trường khoảng 5 năm song mức tiêu thụ xăng E5 vẫn chưa như kỳ vọng

Xăng E5 không liên quan tới cháy nổ xe

Trước thông tin nghi ngại việc sử dụng xăng sinh học E5 RON92 là một trong những nguyên nhân gây cháy nổ xe máy trong thời gian qua, ông Bùi Minh Tiến, Tổng giám đốc Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn khẳng định: Các nghiên cứu của các nhà khoa học đã khẳng định xăng E5 hoàn toàn an toàn cho các động cơ. Điều này cũng được khẳng định qua thực tế tiêu dùng của các khách hàng ở trong nước và nước ngoài.

“Ở các nước đã sử dụng xăng E5 và E10 từ rất lâu. Riêng đối với Việt Nam, tại tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh có Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, tất cả các phương tiện trên địa bàn tỉnh, cũng như các phương tiện vận tải của nhà máy lọc dầu chúng tôi đã sử dụng xăng E5 từ cuối năm 2014. Đến nay, không xảy ra bất cứ một sự cố nào”.

Tương tự, ông Trần Quốc Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ KH&CN cũng nhấn mạnh: Cơ sở khoa học và thực tiễn đã chứng minh, xăng E5 RON92 không phải là nguyên nhân dẫn đến cháy nổ xe.

“Các sự việc cháy nổ xảy ra nhiều vào năm 2012, khi đó Bộ KH&CN đã thành lập và chỉ đạo các nhóm nghiên cứu của các viện nghiên cứu tập trung nghiên cứu vấn đề này xem nguyên nhân ở đâu. Các nhóm nghiên cứu và theo các đề tài nghiên cứu thấy rằng có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến chuyện cháy xe. Có thể do nguyên nhân về cơ học, nguyên nhân về chập điện, các nguyên nhân về các yếu tố khác, thậm chí là do cấu tạo của các xe… chứ không phải là do nguyên nhân tại xăng. Do đó, không có căn cứ, cơ sở khoa học để nói rằng cháy xe là do xăng E5 RON92”, ông Tuấn thông tin.

Cũng theo ông Tuấn, từ ngày 1/12/2014 xăng sinh học mới được sử dụng trong phương tiện cơ giới đường bộ tại các địa phương: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ ngày 1/1/2018 chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON92 và xăng khoáng RON95 nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường tốt hơn. “Do đó, không thể nói rằng nguyên nhân cháy xe là do sử dụng xăng E5 RON92”, ông Tuấn một lần nữa khẳng định.

Giải pháp tăng tiêu thụ xăng E5

Với khoảng hơn 10 sản phẩm được Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sản xuất như xăng RON92, RON95, E5 RON92…, ông Bùi Minh Tiến, Tổng giám đốc Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết, để đảm bảo chất lượng, một quy trình công nghệ hiện đại đã được xây dựng và vận hành.

“Nửa đầu năm 2019, tiêu thụ xăng E5 cả nước đạt trên 1,4 triệu m3, chiếm 38,4% tổng tiêu thụ xăng của cả nước. Như vậy, so với con số 1,78 triệu m3, chiếm tỷ trọng 40,18% của 6 tháng đầu 2018 thì lượng tiêu thụ xăng E5 nửa đầu năm nay giảm nhẹ. Được biết, cả năm 2018, tiêu thụ xăng E5 cả nước đạt 3,1 triệu m3, chiếm 42% tổng tiêu thụ xăng của cả nước.”

“Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sản xuất xăng dầu theo một quy trình hoàn toàn khép kín, từ khâu nhập dầu thô, chưng cất, chế biến, phối trộn cho tới kiểm tra chất lượng sản phẩm, vận chuyển, tàng trữ và xuất bán. Chất lượng sản phẩm của chúng tôi luôn được kiểm tra bởi đội ngũ kỹ sư được đào tạo và có kinh nghiệm cũng như hệ thống trang thiết bị, phòng thí nghiệm chính xác, hiện đại hàng đầu trong nước và khu vực. Tất cả các lô sản phẩm đều được kiểm tra trước khi xuất bán. Chất lượng sản phẩm luôn luôn tuân thủ một cách tuyệt đối theo các quy định phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam. Chúng tôi luôn luôn kiểm tra các lô sản phẩm và xuất bán có cấp chứng thư cho từng lô để đảm bảo chất lượng trước khi xuất bán”, ông Tiến nói.

Là đơn vị phối hợp với BSR triển khai chương trình xăng E5 ở các tỉnh: Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM, Đà Lạt, Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Anh Toàn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam PVOIL khẳng định: “Chúng tôi làm rất bài bản và chưa hề nhận được bất kỳ khiếu nại nào của khách hàng là dùng xăng E5 ảnh hưởng đến động cơ, cháy nổ hay có vấn đề gì. Thực tế, xăng E5 rất tốt cho môi trường vì đốt sạch nguyên liệu, khí thải sạch hơn. Đây là lý do mà các nước khuyến khích sử dụng và Thủ tướng đã ban hành quyết định để lưu thông mặt hàng này theo lộ trình”, ông Toàn cho biết.

Được biết, để khuyến khích tiêu thụ xăng E5, Chính phủ đã có những chương trình giảm thuế nhất định để giá mặt hàng này thấp hơn giá xăng khoáng. Tuy nhiên, theo ông Toàn, để cân đối ngân sách nên độ chênh giữa giá xăng E5 với xăng khoáng vẫn chưa được nhiều.

“Người tiêu dùng có lẽ vì những thông tin trên phương tiện thông tin truyền thông về cháy nổ cũng như mức độ chênh lệch giá chưa nhiều nên tôi cho rằng việc tiêu thụ xăng E5 đang thấp hơn kỳ vọng”, ông Toàn nói và cho biết: “Đối với đại lý chúng tôi luôn khuyến khích và những hỗ trợ về thương mại, đưa chiết khấu bán hàng tốt hơn để họ tiêu thụ. Tuy nhiên, ở hệ thống đại lý tỷ lệ xăng E5 còn thấp hơn. Nếu có chính sách hỗ trợ về thuế đủ hấp dẫn để có độ chênh về giá cùng với công tác truyền thông để người tiêu dùng hiểu xăng E5 hoàn toàn an toàn có thể tiến tới E10 thì công tác tiêu thụ xăng E5 sẽ có tiến triển tốt hơn”, ông Toàn cho hay.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/tieu-thu-xang-e5-khiem-ton-sau-2-nam-ban-dai-tra-d444730.html