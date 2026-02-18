Honda PCX160 2026 trình làng: "lột xác" thiết kế, khẳng định vị thế

Honda PCX160 là mẫu maxi-scooter nổi tiếng được ưa chuộng tại nhiều quốc gia Đông Nam Á. Mới đây, nhà sản xuất Nhật Bản đã chính thức trình làng phiên bản mới 2026 của chiếc tay ga này tại thị trường Indonesia. Phiên bản mới thực chất là bản cập nhật màu sắc trong khi các trang bị khác vẫn được giữ nguyên như phiên bản cũ.

Honda PCX160 2026 tiếp tục được phân phối với ba phiên bản gồm CBS, ABS và RoadSync, hướng đến những nhóm khách hàng khác nhau. Phiên bản CBS duy trì định hướng thực dụng, nhấn mạnh yếu tố giá trị sử dụng nhưng vẫn được chăm chút về diện mạo với màu Exceptional Matte White hoàn toàn mới. Tông trắng nhám mang lại cảm giác tinh tế, hiện đại và phù hợp với xu hướng tối giản. Đi cùng đó là bộ mâm sơn đen tăng tính thể thao và logo PCX160 màu bạc tạo điểm nhấn cao cấp. Bên cạnh màu mới, các tùy chọn quen thuộc như đen, bạc nhám và đỏ vẫn tiếp tục được duy trì.

Ở phiên bản ABS, Honda nâng tầm hình ảnh bằng loạt màu mới mang phong cách nổi bật và sang trọng hơn. Điểm đáng chú ý là bộ mâm màu Burnt Titanium tạo hiệu ứng thị giác khác biệt, kết hợp logo bạc bóng giúp tổng thể xe trông cao cấp rõ rệt. Đây là phiên bản hướng đến những khách hàng đề cao yếu tố an toàn nhờ được trang bị hệ thống phanh ABS, đồng thời mong muốn một phong cách cá tính và hiện đại.

Trong khi đó, phiên bản RoadSync giữ vai trò cao cấp nhất trong dải sản phẩm. Hai màu đặc biệt Signature Brown và Signature Burgundy mang sắc thái trầm ấm, lịch lãm, tạo cảm giác sang trọng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngoài bộ mâm Burnt Titanium tương tự bản ABS, phiên bản này còn được nhấn mạnh bằng logo thiết kế nổi bật hơn, thể hiện định vị dẫn đầu trong nhóm scooter cao cấp của hãng.

Về sức mạnh, Honda PCX160 2026 tiếp tục sử dụng động cơ 160cc, 4 van, công nghệ eSP+, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này cho công suất tối đa 11,8 kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,7 Nm tại 6.500 vòng/phút. Cấu hình này mang lại khả năng tăng tốc mượt mà, vận hành ổn định trong đô thị đông đúc và đủ linh hoạt cho những hành trình dài hơn.

Phiên bản RoadSync sở hữu màn hình TFT 5 inch có chế độ hiển thị ngày và đêm, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua hệ thống Honda RoadSync, cho phép sử dụng dẫn đường, nghe nhạc, nhận cuộc gọi và tin nhắn bằng điều khiển giọng nói. Trong khi đó, các phiên bản CBS và ABS được trang bị màn hình kỹ thuật số hoàn toàn.

Hệ thống kiểm soát lực kéo Honda Selectable Torque Control (HSTC) có mặt trên bản ABS và RoadSync, tăng độ ổn định khi vận hành trong điều kiện mặt đường trơn trượt. Toàn bộ xe sử dụng hệ thống chiếu sáng Full LED, đi kèm khóa thông minh Honda Smart Key tích hợp báo động chống trộm và chức năng định vị xe. Cổng sạc USB Type-C cũng được trang bị nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị di động của người dùng hiện đại.

Về tính thực dụng, PCX160 tiếp tục phát huy thế mạnh với cốp chứa đồ dưới yên dung tích 30 lít, đủ chứa một mũ bảo hiểm full-face cùng nhiều vật dụng cá nhân. Bình xăng dung tích 8,1 lít cho phép xe đáp ứng tốt cả nhu cầu di chuyển hằng ngày lẫn các chuyến đi xa. Tư thế ngồi thoải mái, sàn để chân rộng cùng thiết kế yên xe cân đối mang lại trải nghiệm dễ chịu cho cả người lái và hành khách. Hệ thống lốp không săm với kích thước trước 110/70-14 và sau 130/70-13, kết hợp bộ mâm 5 chấu dạng chữ Y, góp phần tăng độ ổn định và tạo hình ảnh thể thao.