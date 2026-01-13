Verge TS Pro - mô tô điện đầu tiên dùng pin thể rắn, đi tới 300 km chỉ sau 10 phút sạc

Tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2026 ở Las Vegas, Verge Motorcycles đã trở thành nhà sản xuất đầu tiên giới thiệu một mẫu xe mô tô sản xuất thương mại trang bị pin thể rắn. Đây là bước tiến quan trọng trong việc tối ưu hóa thời gian sạc, mở rộng quãng đường đi xa và nâng cao độ an toàn, đồng thời đánh dấu một cột mốc mới cho công nghệ xe máy điện.

Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, hãng xe Phần Lan này chính thức đưa mẫu xe TS Pro lên dây chuyền sản xuất. Tính năng nổi bật của xe là pin thể rắn do Verge hợp tác phát triển cùng công ty công nghệ Donut Lab, lần đầu tiên được trang bị cho xe thương mại.

Không giống các pin lithium-ion truyền thống sử dụng chất điện phân dạng lỏng hoặc gel, hệ thống pin mới dùng chất điện phân rắn, giúp tăng khả năng chịu tải, nâng cao an toàn và cho phép công suất sạc cực cao. Verge tuyên bố rằng hãng có kế hoạch từ bỏ hoàn toàn pin lithium-ion và chỉ sử dụng pin thể rắn trong tương lai.

Các cell pin được sản xuất tại châu Âu, lắp ráp thành các tấm chữ nhật phẳng, thiết kế giúp tối ưu hóa không gian lắp đặt và tăng dung lượng trên cùng một thể tích. Đồng thời, kiến trúc tấm pin còn cho phép tích hợp các bề mặt làm mát bên trong và bên ngoài, góp phần duy trì hiệu suất và tuổi thọ pin trong điều kiện vận hành cao.

TS Pro sẽ được cung cấp hai phiên bản pin thể rắn. Phiên bản nhỏ dung lượng 18 kWh có trọng lượng khoảng 225 kg, cho phép sạc nhanh DC tới 100 kW, đi được 200 km chỉ trong 10 phút. Quãng đường tối đa được công bố lên tới 350 km/lần sạc, tùy theo phong cách lái và điều kiện sử dụng. Phiên bản cao cấp hơn, dung lượng 30 kWh, nặng 235 kg, hỗ trợ sạc tới 200 kW, lý thuyết cho phép nạp đủ năng lượng để đi 300 km chỉ sau 10 phút sạc, với quãng đường tối đa lên tới 553 km/lần sạc.

Một trong những điểm nhấn đặc trưng của Verge là động cơ bánh sau không trục. Phiên bản hiện tại trang bị Donut Motor 2.0, nặng 21 kg, tích hợp trực tiếp vào bánh sau, loại bỏ trục và nan hoa truyền thống. Hệ thống hoạt động hoàn toàn dựa trên lực điện từ: các nam châm điện trong phần lõi bánh tác động vào nam châm vĩnh cửu trên vành ngoài để tạo lực quay. Thiết kế mô-đun kết hợp với hệ thống gioăng kín giúp bảo vệ ổ bi khỏi bụi và nước, đồng thời giảm đáng kể nhu cầu bảo trì.

Verge công bố mô-men xoắn tối đa 1.000 Nm và khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ sau 3,5 giây. Các thông số công suất cụ thể cho từng phiên bản pin thể rắn không được tiết lộ, nhưng hãng nhấn mạnh động cơ mới nhẹ hơn 50% so với phiên bản trước mà vẫn duy trì hiệu suất tương đương.