7.000 đơn hàng trước ngày ra mắt, ô tô bay Trung Quốc khiến thế giới choáng váng

Tại sự kiện này, Xpeng đã giới thiệu 2 phương tiện bay mới mang thương hiệu Aridge: Land Aircraft Carrier và A868. Đặc biệt, Land Aircraft Carrier được kỳ vọng sẽ trở thành chiếc ô tô bay sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới, với 7.000 đơn đặt hàng toàn cầu và dự kiến sẽ được giao vào năm 2026. Sản phẩm này đã thu hút nhiều đơn đặt hàng hơn so với đối thủ Jetson One.

Land Aircraft Carrier sẽ bắt đầu đến tay khách hàng Trung Quốc vào năm sau.

Chiếc ô tô bay tương lai này có khả năng hoạt động trong phạm vi lên đến 1.000 km và có thể thực hiện từ 5 đến 6 chuyến bay mỗi lần sạc. Xpeng cho biết, quá trình phát triển đã được kiểm chứng qua hơn 5.000 km bay thử nghiệm, và chủ sở hữu sẽ nhận được chương trình cấp phép bay đầu tiên cùng với khóa huấn luyện một kèm một.

Tuy nhiên, mặc dù Xpeng tự tin vào việc ra mắt sản phẩm vào năm 2026, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Hiện tại, Xpeng đang nhắm đến việc ra mắt tại Trung Quốc, với khả năng bay chỉ được sử dụng trong các trại huấn luyện. Hiện có khoảng 200 lựa chọn tại Trung Quốc, nhưng quy trình đào tạo cấp phép phi công và các quy định cho người lái vẫn chưa được làm rõ.

A868 kết hợp giữa máy bay không người lái và trực thăng.

Ngoài Land Aircraft Carrier, Xpeng cũng tiết lộ lộ trình cho phương tiện bay A868, dự kiến ra mắt từ năm 2028 đến 2030. A868 sẽ kết hợp giữa máy bay không người lái và trực thăng, với cabin 6 chỗ ngồi, tốc độ 360 km/h và khả năng bay tránh chướng ngại vật. Vào tháng trước, công ty đã bắt đầu thử nghiệm tuyến bay Quảng Châu-Quế Lâm nhằm thúc đẩy kỷ nguyên hàng không mới.

Bên cạnh các phương tiện bay, Xpeng cũng giới thiệu thế hệ thứ hai của mô hình Vision-Learned Action (VLA 2), nền tảng cho các xe tự hành và hệ thống robotaxi mới. Được đào tạo trên 100 triệu video lái xe thực tế và sử dụng chip Turing AI, phương tiện bay này hứa hẹn đạt hiệu quả suy luận cao hơn 12 lần so với tiêu chuẩn ngành. Công ty dự kiến ra mắt ba mẫu robotaxi vào năm 2026 với khả năng lái xe thông minh cấp độ L4 cùng giá bán dưới 30.000 USD (khoảng 790 triệu đồng).

Nền tảng VLA 2 sẽ bắt đầu trải nghiệm vào cuối năm nay.

Khách hàng tại Trung Quốc sẽ được trải nghiệm VLA 2 vào cuối năm nay. Mẫu VLA mới được thiết kế để phù hợp với các con phố nhỏ và giảm thiểu tai nạn nhờ khả năng nhận diện môi trường xung quanh được cải thiện. Tuy nhiên, khách hàng nước ngoài có thể sẽ phải chờ đợi lâu hơn để trải nghiệm những tính năng này do Xpeng hiện đang tập trung vào thị trường Châu Á.