Điểm cộng êm ái: Treo sau Vios hay City kiểm soát mặt đường tốt hơn?

Trong phân khúc sedan hạng B tại thị trường Việt Nam năm 2025, bên cạnh thiết kế, tiện nghi, công suất, thì cảm giác vận hành êm ái và khả năng kiểm soát mặt đường được người dùng, đặc biệt những ai di chuyển nhiều trên đường gồ ghề, rất quan tâm.

Toyota Vios và Honda City, hai mẫu xe được ưa chuộng rộng rãi với nhiều ưu thế riêng về thương hiệu và vận hành. Vậy hệ thống treo sau trên từng xe có gì nổi bật, liệu City với treo đa liên kết có thực sự vượt trội hơn Vios dùng treo thanh xoắn phổ biến?

Cùng đi sâu phân tích, kèm theo so sánh với các mẫu xe khác cùng phân khúc như Mitsubishi Xpander, Kia Soluto, Hyundai Accent, Mazda 2, và Mitsubishi Attrage qua lăng kính ý kiến chuyên gia và người dùng thực tế tại Việt Nam.

Hệ thống treo sau: Ưu và nhược điểm

Toyota Vios 2025. Hệ treo sau dạng thanh xoắn (torsion beam) là cấu hình truyền thống, ưu tiên độ bền bỉ, vận hành ổn định, chi phí bảo dưỡng thấp.

Theo nhiều chuyên gia, thiết kế này hơi hạn chế về sự mềm mại và độ êm ái, nhất là khi đi qua đoạn đường gồ ghề, ổ gà. Một số người dùng phản ánh cảm giác “bụp bụp” hoặc hơi cứng, tuy nhiên bù lại, Vios mang lại sự chắc chắn và xử lý ổn định khi chạy tốc độ cao trên đường thẳng.

Trải nghiệm thực tế cho thấy dù không êm bằng đa liên kết, nhưng treo thanh xoắn ở Vios vẫn phù hợp với nhu cầu sử dụng trong đô thị, cũng như chạy dịch vụ với cường độ cao.

Honda City 2025: Ưu điểm lớn khi dùng hệ treo đa liên kết (multi-link) phía sau, giúp hấp thụ xung động tốt hơn, giảm chấn hiệu quả trên ổ gà, đường xóc.

Người dùng và chuyên gia Việt Nam đồng thuận rằng City có cảm giác vận hành mềm mại, êm ái vượt trội so với Vios, đặc biệt khi di chuyển ở tốc độ thấp và trung bình, hoặc trong điều kiện đường đô thị không bằng phẳng.

Ngoài ra, hệ treo đa liên kết còn hỗ trợ City kiểm soát thân xe tốt hơn khi vào cua, tạo cảm giác lái vững chãi và tự tin hơn trên những đoạn đường khúc khuỷu.

Vận hành và kiểm soát mặt đường

Sức mạnh và mượt mà: City sở hữu động cơ 1.5L, 119 mã lực, mạnh hơn Vios (106 mã lực), trang bị hộp số vô cấp CVT đem lại cảm giác chuyển số mượt mà, giúp tăng tốc linh hoạt.

Ổn định và bền bỉ: Vios có ưu điểm về độ ổn định cao trên đường thẳng, tiết kiệm nhiên liệu, thích hợp chạy nhiều giờ liên tục, chi phí bảo dưỡng hợp túi tiền.

Người dùng có kinh nghiệm lái xe thực tế tại Việt Nam khẳng định: City vận hành tinh tế hơn trên mặt đường bị rạn nứt, đường xóc hay đèo dốc, trong khi Vios mang lại sự chắc chắn, bền bỉ, phù hợp với mục đích dịch vụ như taxi, xe gia đình cần độ ổn định.

Ý kiến đa chiều từ cộng đồng người dùng, chuyên gia

Nhiều khách hàng chia sẻ họ ưa thích City vì sự êm ái và cảm giác lái linh hoạt khi đi phố hoặc đường xóc, cùng với khả năng cách âm tốt. Đặc biệt, những bác tài trẻ và gia đình trẻ thường ưu tiên chọn City vì trải nghiệm thoải mái hơn.

Ngược lại, các bác tài chạy dịch vụ hoặc khách hàng quan tâm chi phí bảo trì, độ bền bỉ dài hạn vẫn “trung thành” với Vios. Họ coi đó là sự đảm bảo vận hành ổn định, bền lâu trong tầm giá.

Các chuyên gia tại Việt Nam đa phần chia sẻ. Trong phân khúc sedan hạng B, thiết kế treo đa liên kết của City là vượt trội về mặt kỹ thuật, giúp nó duy trì cảm giác lái êm ái, kiểm soát tốt hơn treo thanh xoắn ở Vios, phù hợp với người dùng ưu tiên trải nghiệm vận hành.

Một số ý kiến lưu ý Vios có thể cải thiện để giảm tiếng ồn từ hệ thống treo trên đường gồ ghề, nhưng về tổng thể vẫn là mẫu xe đáng tin cậy của nhiều người dùng Việt.

So sánh với các mẫu xe cùng phân khúc tại Việt Nam

Xe Hệ thống treo sau Đặc điểm vận hành êm ái & kiểm soát mặt đường Toyota Vios Thanh xoắn (torsion beam) Ổn định, chắc chắn, bền bỉ, phù hợp dịch vụ; chưa mềm mại lắm trên đường xóc Honda City Đa liên kết (multi-link) Ưu việt về độ êm ái, kiểm soát tốt, cách âm tốt, phù hợp trải nghiệm lái đa dạng Mitsubishi Xpander Đa liên kết Cải tiến đáng kể so với thế hệ trước, mang lại cảm giác trơn tru, êm ái hơn Kia Soluto Thanh xoắn Ổn định, tiết kiệm chi phí, vận hành không quá êm nhưng phù hợp kinh tế Hyundai Accent Đa liên kết Hệ treo được cải tiến, êm ái, lọc đường tốt trong phân khúc Mazda 2 Đa liên kết Vận hành linh hoạt, êm ái, kiểm soát tốt nhờ công nghệ GVC Plus Mitsubishi Attrage Thanh xoắn Vận hành ổn định, phù hợp đô thị, mức êm không quá nổi bật

Kết luận

Nếu bài toán của bạn là tìm kiếm cảm giác êm ái, khả năng kiểm soát mặt đường tốt, đặc biệt cho các cung đường có nhiều ổ gà hay địa hình không bằng phẳng, Honda City với hệ treo đa liên kết sẽ là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam năm 2025.

Toyota Vios dù có nhược điểm về hệ treo sau thanh xoắn không mềm mại bằng, nhưng vẫn được ưa chuộng nhờ sự chắc chắn, ổn định, chi phí bảo trì hợp lý, phù hợp với nhóm người dùng chạy dịch vụ hoặc ưu tiên độ bền lâu dài.

Các mẫu xe khác như Hyundai Accent, Mazda 2 cũng trang bị treo đa liên kết cho trải nghiệm tương tự City, trong khi Xpander MPV đang cải tiến về treo để đem lại cảm giác êm ái hơn thế hệ cũ.