Khuyến mại Toyota Vios tháng 12/2025: Tiếp tục được ưu đãi "khủng"

Cụ thể, khách hàng mua Toyota Vios trong tháng 12/2025 sẽ được hưởng chương trình khuyến mại kép từ hãng bao gồm:

- Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, với giá trị từ 46 - 54 triệu đồng tùy phiên bản

- Vay mua xe với lãi suất ưu đãi chỉ từ 1,99% trong 6 tháng đầu

Với mức ưu đãi khủng này, khách hàng mua Vios ở tháng cuối năm 2025 này sẽ tiết kiệm được khá nhiều chi phí. Hiện nay, Vios được bán trên thị trường Việt Nam với 3 phiên bản kèm mức giá từ 458 - 545 triệu đồng. Nhờ mức ưu đãi của hãng, giá lăn bánh Vios hiện chỉ dao động từ 461 - 578 triệu đồng tùy phiên bản và địa phương đăng ký.

Đây là tháng thứ 4 liên tiếp mà Toyota Việt Nam thực hiện chương trình khuyến mại hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ dành cho Vios. Và động thái này cũng đã tác động tích cực tới doanh số của chiếc sedan B từ nhà sản xuất Nhật Bản.

Trong tháng 11/2025, Vios đã bán được 1554 chiếc, nâng doanh số cộng dồn năm 2025 hiện ở mức 11.452 chiếc. Tuy vậy, so với cùng kỳ năm 2024, hiện doanh số Vios năm 2025 đang giảm 9,8%.

Dẫu vậy, Vios hiện vẫn đang dẫn đầu phân khúc sedan B và tạo khoảng cách tới 2238 chiếc với Honda City - mẫu xe đang đứng vị trí số 2 với doanh số cộng dồn năm 2025 là 9214 xe. Trong khi đó, Accent đã chứng kiến sự sụt giảm đáng tiếc trong năm 2025 khi hiện mới đạt doanh số 6300 chiếc.