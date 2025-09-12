Chiếc Toyota Veloz cũ đáng tham khảo trong "tháng ngâu"

Một chiếc Toyota Veloz Cross bản Top sản xuất năm 2022 đang được chào bán trên thị trường xe đã qua sử dụng với tình trạng còn khá tốt, với số Odo khoảng 59.000km. Xe thuộc phân khúc SUV 7 chỗ, nhập khẩu, hướng đến những gia đình hoặc cá nhân cần một mẫu xe đa dụng, tiện nghi nhưng vẫn tiết kiệm chi phí so với mua mới. Màu ngoại thất đen kết hợp cùng nội thất đồng màu mang đến sự đồng bộ, sang trọng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Tin rao bán xe. (Ảnh chụp màn hình)

So với một số đối thủ cùng phân khúc, Toyota Veloz Cross 2022 có lợi thế ở thiết kế trẻ trung và không gian rộng rãi. Dù đã trải qua gần 60.000km vận hành, xe vẫn giữ được kiểu dáng cứng cáp và phong cách hiện đại. Hệ thống chiếu sáng, lưới tản nhiệt và những chi tiết ngoại thất vẫn đảm bảo sự hài hòa tổng thể. Điểm cộng này giúp người mua yên tâm về giá trị sử dụng lâu dài.

Về nội thất, xe được trang bị nhiều tiện ích hiện đại, điển hình như màn hình Android kích thước lớn, camera hành trình và hệ thống camera 360 hỗ trợ người lái an toàn hơn trong nhiều tình huống. Với 7 chỗ ngồi, xe đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của cả gia đình, đặc biệt trong những chuyến đi xa. Ghế ngồi bọc da màu đen mang đến sự bền bỉ và dễ dàng vệ sinh, phù hợp điều kiện khí hậu nóng ẩm.

Một vài ảnh thực tế của chiếc xe được rao bán. (Ảnh chụp màn hình)

Trang bị an toàn trên chiếc Veloz Cross bản Top cũng là yếu tố đáng chú ý. Xe có phanh tay điện tử, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm, giúp hạn chế rủi ro trong quá trình vận hành. Những tính năng này vốn chỉ xuất hiện trên các dòng xe cao cấp, nay được trang bị đầy đủ cho một mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ, tăng thêm sức hút trong mắt người mua xe cũ.

Động cơ xăng 1.5L kết hợp hộp số tự động và dẫn động cầu trước giúp xe vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt trong phố cũng như đường trường. Dù không quá mạnh mẽ, động cơ này nổi bật ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu, yếu tố được nhiều khách hàng đánh giá cao khi lựa chọn xe gia đình. Sau quãng đường gần 60.000km, động cơ nếu được bảo dưỡng định kỳ sẽ vẫn đảm bảo độ ổn định, ít hỏng vặt.

Một ưu điểm khác là chính sách bán hàng đi kèm. Chủ xe cam kết xe không lỗi, đồng thời có chế độ bảo hành khi sang tên, tạo thêm sự yên tâm cho người mua. Đặc biệt, khách hàng chỉ cần đưa trước 100 triệu đồng là có thể nhận xe ngay, phần còn lại hỗ trợ trả góp linh hoạt. Hình thức thanh toán như vậy hứa hẹn sẽ phù hợp với nhiều đối tượng, nhất là những gia đình trẻ muốn sở hữu xe nhưng chưa sẵn sàng chi trả toàn bộ chi phí.

Tổng thể, chiếc Toyota Veloz Cross bản Top 2022 ODO 59.000km là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai cần một mẫu SUV 7 chỗ nhập khẩu, vừa đủ tiện nghi, an toàn, vừa tiết kiệm chi phí. Người mua không chỉ sở hữu một chiếc xe phục vụ tốt nhu cầu gia đình mà còn có cơ hội hưởng chính sách bán hàng linh hoạt và cam kết chất lượng rõ ràng từ người bán.